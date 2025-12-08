Magyarország katonai megállapodást kötött a NATO egyik legerősebb hadseregével: beindulhat a távirányítású fegyverrendszerek gyártása
Az ipari és technológiai miniszterrel folytatott tárgyalással kapcsolatban a tárcavezető kiemelte, hogy 2023 óta a magyar-török védelmi ipari együttműködés nemcsak katonai eszközöket adott kezünkbe, hanem megerősítette hazánk stratégiai pozícióját — közölte a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Szerinte olyan partnerséget építettünk, amelyre támaszkodhat a haderőfejlesztés, a hadiipar újjáépítése és amely erősíti országunk helyét a térség biztonsági struktúrájában. A miniszter hangsúlyozta, hogy a Magyar Honvédség képességeinek fejlesztéséhez nagy mértékben hozzájárult a Gidrán: a modern páncélozott harcjárműből mára több mint száz erősíti a magyar haderőt.
A témában a 4iG csoport is megszólalt, közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy Törökország vezető vállalataival kötöttek stratégiai megállapodást, a védelmi ipari és technológiai, valamint a tervezett befektetési együttműködések pedig új szintre emelik a magyar-török gazdasági kapcsolatokat.
Felidézték, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Recep Tayyip Erdoğan, Törökország elnökének jelenlétében a két ország kiemelt diplomáciai és gazdasági együttműködési fórumán, a Felső szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésén átfogó védelmi ipari keretmegállapodást kötött a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) és a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A magyar delegáció tagjaként a találkozón és a tárgyalásokon részt vett Jászai Gellért a 4iG Csoport elnöke, Nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. Az államközi megállapodáshoz kapcsolódva a 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) két új, stratégiai megállapodást kötött Törökország vezető vállalataival:
- a Nurol Makinával a Gidrán 4×4-es taktikai páncélozott járművek kizárólagos magyarországi forgalmazásáról,
- valamint az Aselsan Elekronikal (Aselsan) egy olyan közös vállalat előkészítéséről, amely a jövőben Magyarországon fejleszthet és gyárthat távirányítású fegyverrendszereket, drónelhárító- és légvédelmi technológiákat.
A 4iG Nyrt. emellett előzetes megállapodást írt alá a Török Állami Vagyonalap (Türkiye Wealth Fund) nemzetközi befektetési leányvállalatával, a TWF International Investments-szel. A felek több területen – így a technológia, a telekommunikáció, a digitális infrastruktúra-fejlesztés, az űripar, az energetika – vizsgálják közös befektetések indításának lehetőségeit.
A most bejelentett partnerségek célja, hogy hosszú távon erősítsék a magyar-török gazdasági és védelmi ipari együttműködést, támogassák a NATO-kompatibilis technológiák hazai gyártását és fejlesztését, valamint előmozdítsák 4iG Csoport nemzetközi együttműködéseit a főbb stratégiai ágazatokban.
Innovációs Munkacsoportról számolt be Szalay-Bobrovniczky
Visszatérve a honvédelmi miniszter tájékoztatására, rámutatott: a 2025. évi magyar-török innovációs év során a védelmi innovációs együttműködést is erősíteni tudtuk. "Fontos eredményként tekintünk a Magyar-Török Védelmi Innovációs Munkacsoport megalapítására, valamint az ennek köszönhetően megindult együttműködésekre magyar és török cégek között".
A folyamatban központi szerepet játszik a Védelmi Innovációs Kutatóintézet, amely egyfajta összekötő kapocsként működik a két ország védelmi innovációs területei között.
Új Gidrán járművek erősítik a Magyar Honvédséget
Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a török nemzetvédelmi miniszter kollégámmal áttekintettük a kétoldalú együttműködésünk részleteit, hiszen az elmúlt években országaink közötti katonai kapcsolatok jelentős fejlődésen mentek keresztül. Magyarország továbbra is elkötelezett a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés és a Törökországgal való sokoldalú partnerség elmélyítése mellett. Hozzátette:
célunk, hogy továbbra is fenntartsuk és tovább erősítsük katonai együttműködésünket, amely a védelmi ipar mellett az utóbbi időszakban olyan szakmai együttműködési területekkel bővült, mint a védelmi innováció, vagy a képzéseken, kiképzéseken, gyakorlatokon való közös és kölcsönös részvétel.
Példaként említette a közelmúltban lezajlott Adaptive Hussars 25 gyakorlatot, majd köszönetet mondott a gyakorlaton való aktív és nagy létszámú török részvételért.
A felsőszintű találkozók keretében először került sor a Magyar-Török Konzultációs Mechanizmus elnevezésű egyeztetésre a két ország külügyminisztereinek, védelmi minisztereinek, nemzetbiztonsági főtanácsadóinak és védelmi ipari vállalatok vezetőinek részvételével.
Ez egy olyan együttműködési forma, amelyet Törökország csak a legszorosabb partnereivel alakít ki.
Az egyeztetés lehetőséget ad arra, hogy tovább erősítsük a kül-, biztonság-, illetve védelempolitika és a védelmi ipar terén már meglévő kiváló együttműködésünket.
A tárgyaláson szóba került az orosz–ukrán háború is: hazánk nagyra értékeli Törökország erőfeszítéseit a konfliktus lezárása érdekében. Ahogyan Ankara, úgy Budapest is készen áll arra, hogy helyet adjon azoknak a magas szintű egyeztetéseknek, amelyek közelebb vihetnek a háború lezárásához és a béke megteremtéséhez - zárta szavait Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Miért éppen Isztambul?
Orbán Viktor miniszterelnök élőben jelentkezett be Isztambulból, ahol Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tart közös sajtótájékoztatót. A találkozón új nemzetbiztonsági és védelmi ipari megállapodások születtek, a két ország gazdasági kapcsolatai pedig tovább erősödnek.
Kiemelte a magyar-török kereskedelem jelentős növekedését, amely már majdnem elérte a 6 milliárd dollárt, miközben a cél 10 milliárd dollár. A találkozón az energiaszállítás és a globális konfliktusok, köztük az ukrajnai háború kérdései is szóba kerültek.
Orbán Viktor kiemelte, hogy „egy különleges helyen” tartózkodnak, és az elmúlt évtizedekben a török-magyar kapcsolatok „elvékonyodtak”.
A miniszterelnök szerint most új idők jönnek, a török világ új energiákat gyűjt, és Magyarországot is meghívta a Türk Államok Szervezetébe. Hangsúlyozta, hogy a két ország közös történelmi és stratégiai érdekei elősegítik a jövőbeni együttműködés erősítését.