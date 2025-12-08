Magyarország katonai megállapodást kötött a NATO egyik legerősebb hadseregével: beindulhat a távirányítású fegyverrendszerek gyártása

Az ipari és technológiai miniszterrel folytatott tárgyalással kapcsolatban a tárcavezető kiemelte, hogy 2023 óta a magyar-török védelmi ipari együttműködés nemcsak katonai eszközöket adott kezünkbe, hanem megerősítette hazánk stratégiai pozícióját — közölte a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszélt Magyarország új Gidránjairól is. / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Szerinte olyan partnerséget építettünk, amelyre támaszkodhat a haderőfejlesztés, a hadiipar újjáépítése és amely erősíti országunk helyét a térség biztonsági struktúrájában. A miniszter hangsúlyozta, hogy a Magyar Honvédség képességeinek fejlesztéséhez nagy mértékben hozzájárult a Gidrán: a modern páncélozott harcjárműből mára több mint száz erősíti a magyar haderőt.

A témában a 4iG csoport is megszólalt, közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy Törökország vezető vállalataival kötöttek stratégiai megállapodást, a védelmi ipari és technológiai, valamint a tervezett befektetési együttműködések pedig új szintre emelik a magyar-török gazdasági kapcsolatokat.

Felidézték, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Recep Tayyip Erdoğan, Törökország elnökének jelenlétében a két ország kiemelt diplomáciai és gazdasági együttműködési fórumán, a Felső szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésén átfogó védelmi ipari keretmegállapodást kötött a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) és a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A magyar delegáció tagjaként a találkozón és a tárgyalásokon részt vett Jászai Gellért a 4iG Csoport elnöke, Nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. Az államközi megállapodáshoz kapcsolódva a 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) két új, stratégiai megállapodást kötött Törökország vezető vállalataival:

a Nurol Makinával a Gidrán 4×4-es taktikai páncélozott járművek kizárólagos magyarországi forgalmazásáról, valamint az Aselsan Elekronikal (Aselsan) egy olyan közös vállalat előkészítéséről, amely a jövőben Magyarországon fejleszthet és gyárthat távirányítású fegyverrendszereket, drónelhárító- és légvédelmi technológiákat.

A 4iG Nyrt. emellett előzetes megállapodást írt alá a Török Állami Vagyonalap (Türkiye Wealth Fund) nemzetközi befektetési leányvállalatával, a TWF International Investments-szel. A felek több területen – így a technológia, a telekommunikáció, a digitális infrastruktúra-fejlesztés, az űripar, az energetika – vizsgálják közös befektetések indításának lehetőségeit.