Bejelentés: magyarok szerezték meg a legendás szállodát az Adriai-tenger partján – ez a legjobb hely Horvátországban
Horvátországban terjeszkedik a Hunguest Hotels – közölte kedden a szállodalánc.
A közleményből kiderült, hogy mostantól az Opus Globalhoz tartozó Hunguest Hotels üzemeltetheti a horvátországi Opatijában található négycsillagos Hotel Miramart, amely Budapesttől ötórányi autóút. A Hotel Miramar csatlakozásával így már közel 350 szobát kínál a Hunguest Hotels az Adrián.
A horvátországi szálloda a montenegrói Hunguest Hotel Sun Resort mellé érkezik a kínálatba. A hotel üzemeltetésével a Hunguest Hotels megkezdi horvátországi terjeszkedését és 22-re növeli a lánchoz tartozó szállodák számát.
Szálloda: magyarok szerezték meg a legendás horvát hotelt
A 110 szobás, öt épületből álló tengerparti szállodakomplexum Opatijában a Lungomare promenád mellett helyezkedik el, 7 perc sétára az óvárostól.
A 25-80 négyzetméter alapterületű szobák és lakosztályok jelentős része tengerre néző kilátással bír. A hotel privát stranddal, tengervizes medencével, valamint beltéri édesvizes medencével rendelkezik.
A Hunguest Hotels fokozatosan vezeti be szolgáltatásait a szállodában, elsőként a Hunguest Hotels Törzsvendégprogram kedvezményeivel élhetnek a vendégek márciustól. A nyári szezonra ár magyar nyelvű recepciós személyzettel is készülnek.
Otthon vagyunk az Adrián, montenegrói szállodánk kiemelten népszerű a magyar vendégek körében. Bízunk benne, hogy a Hotel Miramar is felkerül a hazai utazók bakancslistájára – mondta el Détári-Szabó Ádám, a Hunguest Hotels vezérigazgatója.
Abbázia: a magyarok kedvenc helye Horátországban
A szállodakomplexum tengerparti villaépülete a Monarchia arisztokratikus üdülővilágának egyik jellegzetes darabja. A szálloda története az 1884-ben épült tengerparti villával kezdődött. Első tulajdonosa, a Braunschweigből származó soproni faiskola-tulajdonos és magkereskedő, Meyne János után a Villa Meyne nevet viselte. 1891-ben új fejezet nyílt a szálló életében: Hugo Henckel von Donnersmarck gróf özvegye, Kászonyi Laura megvásárolta a villa parkjának jelentős részét, és Carlo Conighi építőmester cégével egy új, reprezentatív épületet, az édesanyjáról elnevezett Villa Rosaliát emeltette rajta. Ezt követően a tengerparton álló épületet is megvásárolta Meyne Jánostól. Kászonyi Laura halála után az ingatlan nővérére, báró Horváth Sándorné Kászonyi Gabriellára, valamint három unokaöccsére – Migl Aladárra, Árpádra és Hugóra – szállt, akik már Villa Neptun néven üzemeltették tovább.
Mind a Villa Meyne, mind a Villa Neptun egyaránt meghatározó társasági központja volt a századforduló elegáns Abbáziájának. Vendégei között találjuk II. János liechtensteini herceget, valamint Arnold von Siemenst, a német ipari óriásvállalat vezetőjét is. A Villa Neptun fénykorában olyan rangos személyiségek fordultak meg itt, mint Esterházy Miklós herceg, és itt hunyt el 1904-ben gróf Károlyi Tibor, a magyar főrendiház korábbi elnöke.
A vendégházat a főként Monarchia területéről érkező arisztokraták és a gazdasági elit tagjai látogatták, de fogadott utazókat Moszkvából, Rigából és Bostonból is.
A Hunguest Hotels jelenleg 20 szállodát és közel 3500 szobát üzemeltet Magyarországon, és a vezető szállodaüzemeltető a vidéki wellness- és konferenciaturizmus piacán. A szállodalánc 2020 és 2024 között összesen 2000 szobát érintő, nagyszabású fejlesztési programot hajtott végre, mely Magyarország történetének legnagyobb szállodafelújítási projektjeként írta be magát hazánk turizmusának történetébe.