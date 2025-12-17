Hivatalos: kiderült, mi okozta a tüzet a százhalombattai olajfinomítóban – brutális, mekkora kiesést okoz a Molnak
Lezárult a Dunai Finomítóban októberben történt tűzeset elsődleges kivizsgálása, a Mol közlése szerint a történtek hátterében műszaki meghibásodás állt. A társaság tájékoztatása alapján a százhalombattai olajfinomítóban az AV3-as nyersolaj-desztilláló egységet érintő tüzet egy szivattyú szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta, mely műszaki okokra vezethető vissza.
A belső vizsgálat eddigi eredményei szerint kizárható a súlyos gondatlanság, a szándékos károkozás, valamint bármilyen külső behatás szerepe. A Mol hangsúlyozta: a rendelkezésre álló adatok alapján az eset elszigetelt műszaki meghibásodás következménye volt, és nem utal rendszerszintű problémára.
A vállalat jelenlegi várakozásai szerint a helyreállítási és javítási munkálatok 2026 harmadik negyedévében fejeződhetnek be,
ezt követően a Dunai Finomító visszatérhet a teljes kapacitású működéshez. A társaság ugyanakkor jelezte: a kárfelmérés és a részletes műszaki tervezés még folyamatban van, így a javítás időigénye a későbbiekben módosulhat.
A Mol rendelkezik biztosítással az ilyen jellegű események kezelésére, mely nemcsak a műszaki károkra, hanem a kieső nyereségre is kiterjed. A biztosítói kárfelmérési folyamat jelenleg is zajlik, ennek lezárása után válhatnak ismertté a pontos pénzügyi hatások.
A termelés kiesésének mérséklése érdekében a vállalat több intézkedést is bevezetett. Ennek részeként növelte a félkész alapanyagok feldolgozását, ami lehetővé teszi a kapacitáskiesés részbeni kompenzálását.
A Mol a felújítás időszaka alatt átlagosan mintegy 30 százalékos termeléscsökkenéssel számol, ugyanakkor a kiesés mértéke időszakonként eltérő lehet.
Az üzemanyag-ellátás biztonságának fenntartása érdekében a társaság fokozza a termékek átszállítását a Pozsonyi Finomítóból, emellett növeli a régió más piaci szereplőitől történő beszerzéseket is. A Mol szerint ezek az intézkedések lehetővé teszik, hogy a saját piacain az ellátás folyamatos maradjon a javítási munkák ideje alatt is.
A vállalat kiemelte: mivel a mérnöki, beszerzési és kivitelezési feladatok ütemezése jelenleg nagyrészt előzetes szakértői becsléseken alapul, a javítások időtartama a további vizsgálatok és tervezési fázisok előrehaladtával változhat.
Bomba üzletet kötött a Mol a keleti olajóriással – rengeteg olajat szivattyúzhat ki a magyar vállalat
A Mol csoport és a SOCAR (Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság) átfogó szénhidrogén-kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá, mely Azerbajdzsán Samahi-Gobusztán régiójának egy szárazföldi területére vonatkozik. A közös kutatási projektben a Mol operátorként 65 százalékos, a SOCAR pedig 35 százalékos részesedéssel rendelkezik.
A 2025. júniusi megállapodásra alapozva, mely a Samahi-Gobusztán régióban tervezett szénhidrogén-kutatás legfontosabb feltételeiről szólt, ez a teljes körű megállapodás jelentős mérföldkő a Mol és a SOCAR stratégiai partnerségében, mely a korábbi sikeres együttműködésekre épül. A megállapodást Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója, valamint Rovsan Najaf, a SOCAR elnöke írta alá.