Lezárult a Dunai Finomítóban októberben történt tűzeset elsődleges kivizsgálása, a Mol közlése szerint a történtek hátterében műszaki meghibásodás állt. A társaság tájékoztatása alapján a százhalombattai olajfinomítóban az AV3-as nyersolaj-desztilláló egységet érintő tüzet egy szivattyú szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta, mely műszaki okokra vezethető vissza.

Hivatalos: kiderült, mi okozta a tüzet a százhalombattai olajfinomítóban - brutális, mekkora kiesést okoz a Molnak / Fotó: BERNADETT SZABO / REUTERS

A belső vizsgálat eddigi eredményei szerint kizárható a súlyos gondatlanság, a szándékos károkozás, valamint bármilyen külső behatás szerepe. A Mol hangsúlyozta: a rendelkezésre álló adatok alapján az eset elszigetelt műszaki meghibásodás következménye volt, és nem utal rendszerszintű problémára.

A vállalat jelenlegi várakozásai szerint a helyreállítási és javítási munkálatok 2026 harmadik negyedévében fejeződhetnek be,

ezt követően a Dunai Finomító visszatérhet a teljes kapacitású működéshez. A társaság ugyanakkor jelezte: a kárfelmérés és a részletes műszaki tervezés még folyamatban van, így a javítás időigénye a későbbiekben módosulhat.

A Mol rendelkezik biztosítással az ilyen jellegű események kezelésére, mely nemcsak a műszaki károkra, hanem a kieső nyereségre is kiterjed. A biztosítói kárfelmérési folyamat jelenleg is zajlik, ennek lezárása után válhatnak ismertté a pontos pénzügyi hatások.

A termelés kiesésének mérséklése érdekében a vállalat több intézkedést is bevezetett. Ennek részeként növelte a félkész alapanyagok feldolgozását, ami lehetővé teszi a kapacitáskiesés részbeni kompenzálását.

A Mol a felújítás időszaka alatt átlagosan mintegy 30 százalékos termeléscsökkenéssel számol, ugyanakkor a kiesés mértéke időszakonként eltérő lehet.

Az üzemanyag-ellátás biztonságának fenntartása érdekében a társaság fokozza a termékek átszállítását a Pozsonyi Finomítóból, emellett növeli a régió más piaci szereplőitől történő beszerzéseket is. A Mol szerint ezek az intézkedések lehetővé teszik, hogy a saját piacain az ellátás folyamatos maradjon a javítási munkák ideje alatt is.

A vállalat kiemelte: mivel a mérnöki, beszerzési és kivitelezési feladatok ütemezése jelenleg nagyrészt előzetes szakértői becsléseken alapul, a javítások időtartama a további vizsgálatok és tervezési fázisok előrehaladtával változhat.