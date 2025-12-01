Elérkezett a várva várt pillanat: újra költhető élelmiszerre a SZÉP-kártya, ám év végén lejár egy fontos kedvezmény

A kormány döntése értelmében 2025 decemberétől 2026 áprilisáig ismét lehetőség nyílik hideg élelmiszerek vásárlására a SZÉP-kártyával. A korábban nagy népszerűségnek örvendő intézkedés visszatérése megkönnyíti a mindennapi bevásárlást, emellett az élelmiszer-kereskedők számára is forgalomélénkítő hatású lehet.

Az év végéig várhatóan látványosan élénkíti az idei SZÉP-kártya-forgalmat is / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Mint a Nemzetgazdasági Minisztérium hétfői közleménye is megemlíti, a kormány a SZÉP-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését és a családok mindennapi vásárlásait is támogatja.

A minisztérium számítása szerint 2025 telén 96 milliárd forint áll rendelkezésre a béren kívüli juttatásként adott SZÉP-kártyákon. A kabinet arra számít, hogy a rendelkezés az végéig várhatóan látványosan élénkíti a SZÉP-kártyás tranzakciók összértékét.

A szabályozás értelmében

szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a SZÉP-kártyát.

Felhívták a figyelmet, hogy továbbra sem vásárolhatók SZÉP-kártyával alkoholtartalmú italok, tartós fogyasztási cikkek, valamint minden olyan termék, amely non-food kategóriába esik: textília, tisztító- és mosószer, kozmetikum, papíráru, újság vagy ajándékkártya, mivel az intézkedés célja a mindennapi élelmiszer-ellátás támogatása, nem pedig a kártya funkciójának teljes átalakítása.

Emlékeztettek arra is, hogy a kormány a 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv keretében tovább bővítette a családok döntési lehetőségeit, így

a kártyabirtokosoknak 2025 végéig még lehetőségük van a SZÉP-kártyára érkező juttatások 50 százalékának lakáscélú felhasználására is.

A SZÉP-kártyán található összeg felhasználhatósága kapcsán már többször született hasonló döntés, így annak hideg élelmiszerre költhetőségére volt lehetőség a koronavírus-járvány alatt, míg idén a juttatás fele elkölthető lakásfelújításra is. A mostani változás sem újdonság, azt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter október 30-án jelentette be a kormányinfón.