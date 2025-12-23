Váratlan ajánlatot kapott Magyarország és Szlovákia Lengyelországtól: ez mindent megváltoztathat az oroszokkal, de könnyen lehet, hogy csapda – a legolvasottabb magyar gazdasági cikkeink szeptemberben

Kiemelkedően sokat botladozott a svéd gazdaság szeptemberben a Világgazdaság magyar gazdaságot érintő legolvasottabb hírei alapján, olvasóinkat leginkább a felsőoktatási kettős mérce és az Oroszországot korlátozó nyugati szankciócsomag érdekelte.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is témát adott szeptemberi legolvasottabb cikkeink egyikének / Fotó: AFP

Svédország csattanós magyar választ kapott: kitiltják a magyarokat? – A svéd egyetemistákat Pannónia Ösztöndíjprogram fogadja

Az egyetemi hallgatók a világ legkülönbözőbb egyetemein tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Tempus Közalapítvány által működtetett Pannónia Ösztöndíjprogrammal. A magyar hallgatók különösen jó helyzetbe kerültek ezzel az újítással. Azonban kitört a botrány Svédország és Magyarország között.

A svédek szankcionálják a magyarokat, mi befogadjuk őket. A svéd kormány nemcsak hogy kioktat, hanem még a magyar egyetemisták és kutatók kizárásában is közreműködik

– közölte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán. Tavaly decemberben, amikor Magyarország a brüsszeli ítélet ellen lépett fel, Svédország azonnal Brüsszel oldalára állt a perben, vagyis a magyar fiatalokkal szemben – közölte Hankó Balázs a Facebook-oldalán. Megvan erre a magyar válasz: az ösztöndíjprogram a svéd hallgatók előtt is nyitva áll, és igénybe is veszik.

Míg a Magyarországon tanuló, csaknem hetven svéd diáknak a Pannónia-programmal biztosítja a kormány a nemzetközi mobilitást, a külföldi tanulmányutakat, és örömmel fogadjuk a 83 svéd hallgatót és oktatót, akik Erasmus-ösztöndíjjal tanulnak és tanítanak Magyarországon, addig Svédország kormánya a magyar fiatalok Stockholmba jutása ellen kampányol a brüsszeli parlamentben. Hozzátette, hogy a nálunk tanuló külföldi fiatalok, mind a 46 ezren, legyenek svédek vagy más nemzetiségűek, Magyarországon megtalálják a számításaikat.

Putyin erre nem számított, ez felér egy árulással: kivonul Oroszországból az egyik legnagyobb kínai autógyártó – győztek a nyugati szankciók

Az egyik legnagyobb kínai autógyártó inkább a nyugati piacok meghódítására koncentrál. A Chery lépése mögött azonban a nyugati szankciók mellett a kínai dömping megállítását célzó orosz vámok is meghúzódhatnak.

Az évtizedeken át Kína legnagyobb autóexportőrének számító Chery a Szegeden gyárat építő BYD után még mindig a második legnagyobb kínai autógyártó, amely a külpiacokat is szeretné meghódítani. Bár ezt az Európai Unió megnehezíti, a kínai márkák Délkelet-Ázsiában gyorsan tudták növelni eladásaikat. A vállalat legfontosabb exportpiaca azonban az orosz–ukrán háború miatt Oroszországból kivonuló nyugati márkák hagyta űrt kihasználva Oroszország lett.

A cég bevételeinek 25,5 százaléka származott Oroszországból tavaly, míg egy évvel korábban 17,7 százalék, és az orosz bevétel mind a két évben meghaladta a 40 milliárd jüant (1863 milliárd forint).