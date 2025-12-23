Deviza
Váratlan ajánlatot kapott Magyarország és Szlovákia Lengyelországtól: ez mindent megváltoztathat az oroszokkal, de könnyen lehet, hogy csapda – a legolvasottabb magyar gazdasági cikkeink szeptemberben

Kiemelkedően sokat botladozott a svéd gazdaság a Világgazdaság magyar gazdaságot érintő legolvasottabb hírei alapján. Szeptemberi toplistánkon csökkenő sorrendben helyet kapott a svéd–magyar felsőoktatási kettős mérce, az Oroszországot korlátozó szankciók, a Volodimir Zelenszkij vezette Ukrajna államadóssága és a Saab Gripen-gyártási problémái is.
VG
2025.12.23, 06:06

Kiemelkedően sokat botladozott a svéd gazdaság szeptemberben a Világgazdaság magyar gazdaságot érintő legolvasottabb hírei alapján, olvasóinkat leginkább a felsőoktatási kettős mérce és az Oroszországot korlátozó nyugati szankciócsomag érdekelte.

Zelenszkij szeptember
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is témát adott szeptemberi legolvasottabb cikkeink egyikének / Fotó: AFP

Svédország csattanós magyar választ kapott: kitiltják a magyarokat? – A svéd egyetemistákat Pannónia Ösztöndíjprogram fogadja

Az egyetemi hallgatók a világ legkülönbözőbb egyetemein tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Tempus Közalapítvány által működtetett Pannónia Ösztöndíjprogrammal. A magyar hallgatók különösen jó helyzetbe kerültek ezzel az újítással. Azonban kitört a botrány Svédország és Magyarország között. 

A svédek szankcionálják a magyarokat, mi befogadjuk őket. A svéd kormány nemcsak hogy kioktat, hanem még a magyar egyetemisták és kutatók kizárásában is közreműködik

– közölte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán. Tavaly decemberben, amikor Magyarország a brüsszeli ítélet ellen lépett fel, Svédország azonnal Brüsszel oldalára állt a perben, vagyis a magyar fiatalokkal szemben – közölte Hankó Balázs a Facebook-oldalán. Megvan erre a magyar válasz: az ösztöndíjprogram a svéd hallgatók előtt is nyitva áll, és igénybe is veszik.

Míg a Magyarországon tanuló, csaknem hetven svéd diáknak a Pannónia-programmal biztosítja a kormány a nemzetközi mobilitást, a külföldi tanulmányutakat, és örömmel fogadjuk a 83 svéd hallgatót és oktatót, akik Erasmus-ösztöndíjjal tanulnak és tanítanak Magyarországon, addig Svédország kormánya a magyar fiatalok Stockholmba jutása ellen kampányol a brüsszeli parlamentben. Hozzátette, hogy a nálunk tanuló külföldi fiatalok, mind a 46 ezren, legyenek svédek vagy más nemzetiségűek, Magyarországon megtalálják a számításaikat.

Putyin erre nem számított, ez felér egy árulással: kivonul Oroszországból az egyik legnagyobb kínai autógyártó – győztek a nyugati szankciók

Az egyik legnagyobb kínai autógyártó inkább a nyugati piacok meghódítására koncentrál. A Chery lépése mögött azonban a nyugati szankciók mellett a kínai dömping megállítását célzó orosz vámok is meghúzódhatnak.

Az évtizedeken át Kína legnagyobb autóexportőrének számító Chery a Szegeden gyárat építő BYD után még mindig a második legnagyobb kínai autógyártó, amely a külpiacokat is szeretné meghódítani. Bár ezt az Európai Unió megnehezíti, a kínai márkák Délkelet-Ázsiában gyorsan tudták növelni eladásaikat. A vállalat legfontosabb exportpiaca azonban az orosz–ukrán háború miatt Oroszországból kivonuló nyugati márkák hagyta űrt kihasználva Oroszország lett.

A cég bevételeinek 25,5 százaléka származott Oroszországból tavaly, míg egy évvel korábban 17,7 százalék, és az orosz bevétel mind a két évben meghaladta a 40 milliárd jüant (1863 milliárd forint).

A cég azonban most azt is közölte, hogy már meg is kezdte az oroszországi működés leépítését, így 2005 óta létező helyi leányvállalata áprilisban három meg nem nevezett céggel megállapodott a készletek, a garanciakötelezettségek és a disztribúciós hálózatok átadásáról.

 A Chery 372 viszonteladóval és 687 bemutatóteremmel rendelkezett március végén Oroszországban.

Noha a vállalat az oroszországi kivonulást a nyugati szankciókkal indokolta, vélhetőleg szerepet játszottak az orosz piac védelmét célzó helyi vámok is, főleg, hogy a Chery gyártási kapacitással nem rendelkezik az országban. A cég kínálatának elektromos és plug-ibn hibridekkel történő bővítése ugyancsak nem az orosz piac megnyerését szolgálhatja, inkább az európai piac meghódítását segítheti, noha

a Chery bevételeinek jelenleg csak kevesebb mint 5 százaléka származik az unióból.

Váratlan ajánlatot kapott Magyarország és Szlovákia Lengyelországtól: ez mindent megváltoztathat az oroszokkal – de könnyen lehet, hogy csapda

Az uniós energiabiztonság jövője ismét súlyos vita Brüsszelben. Lengyelország szerint a térség stabilitását leginkább az orosz olaj és gáz vásárlásának felszámolása garantálhatná. Varsó ezért Magyarországot és Szlovákiát is a források lecserélésére ösztönzi. 

Tengeri kapcsolattal persze könnyen teszi, és a is kérdés, hogy amit ajánl, az egyáltalán életszerű-e, vagy csak üres lózung.

Lengyelország álláspontja szerint az orosz olaj és gáz az Európai Unió egyik legsúlyosabb gyengesége. A lengyel külügyminisztérium helyettes vezetője, Ignacy Niemczycki a brüsszeli uniós miniszteri ülés előtt hangsúlyozta: Varsó mindent megtesz azért, hogy Magyarországot és Szlovákiát meggyőzze az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentéséről, valamint a beszerzési források diverzifikálásáról.

A két országot erős történelmi gazdasági és energetikai kapcsolatok fűzik Oroszországhoz, ráadásul a fizikai adottságok miatt sem nagyon lehet ez másképp. A lengyel Money.pl összesítése szerint Magyarország kőolajszükségletének 87,5 százalékát orosz import fedezi, illetve évente mintegy 4,5 milliárd köbméter földgázt vásárol Moszkvától: 2024-ben 4,8 millió tonna orosz kőolajat importált, míg 2025 első felében további 2,78 millió tonnát. Szlovákia szintén jelentős mértékben támaszkodik az orosz olajra és gázra:

  • a Gazprommal 2034-ig érvényes szerződése értelmében évente 3,5 milliárd köbméter gázt vásárol, 
  • 2024-ben 4,2 milliárd köbmétert importált, 2025 első hat hónapjában pedig 2,1 milliárdot, ami a fogyasztás felét tette ki.

Sokkal nagyobb ellenség pusztítja Ukrajnát, mint az oroszok, csak alig beszélnek róla: Zelenszkijnek esélye sincs ellene

Jelentősen növekedett Ukrajna államadóssága. Az ukrán tartozás mértéke azért is aggasztó, mert a nagy része külföldiek felé áll fenn. Egyetlen hónap alatt is kilőtt az adósság növekedése. Ukrajna teljes adóssága augusztus végén elérte a 192,71 milliárd dollárt, ami 6,58 milliárd dolláros növekedés egyetlen hónap alatt – jelentette az ukrán pénzügyminisztérium adatai alapján az Ekonomicsna Pravda.

2025. augusztus 31-én Ukrajna államadóssága 7,95 ezermilliárd hrivnya, azaz 192,71 milliárd amerikai dollár volt. Ez átszámítva mintegy 64 ezermilliárd forint.

Egyetlen hónap alatt, 2025 augusztusában Ukrajna adósságának összege hrivnyában kifejezve 177,41 milliárd hrivnyával, dollárban kifejezve pedig 6,58 milliárd dollárral nőtt. Különösen a külső adósság a tetemes, amely 5,99 ezermilliárd hrivnyát (a teljes összeg 75,34 százalékát), azaz 145,17 milliárd amerikai dollár tett ki, miközben a belső adósság csak 1,96 ezermilliárd hrivnya (a teljes összeg 24,66 százaléka), azaz 47,54 milliárd dollár volt.

Totális svéd bukás: a világ összes pénzét kifizették nekik a csúcsmodern Gripenekért, most kiderült, nem tudják leszállítani őket határidőre – a térdét csapkodja Amerika

A Brazil Légierő vezetése hivatalosan is elismerte: a svéd Saab által gyártott, Embraer közreműködésével részben Brazíliában összeszerelt Gripen E/F vadászgépek beszerzési programja nehézségekbe ütközött. A késések és a költségek emelkedése miatt az eredetileg 2024-re tervezett szállítási ütemezés legalább nyolc évvel tolódik ki, miközben a teljes projekt 13 százalékkal drágult. Walsir Josué de Castilho Araújo vezérőrnagy, a Brazil Légierő vezérkari főnöke egy tájékoztatón megerősítette: a gépek átadása messze elmarad az eredeti vállalásoktól. Az új menetrend szerint

  • 2025-ben mindössze egy gép érkezik, 
  • 2027-ben négy, 
  • 2028-ban öt, 
  • 2029-ben kettő, 
  • 2030-ban három, 
  • majd 2031-ben 
  • és 2032-ben évente öt darab.

Ez azt jelenti, hogy a teljes, 36 gépes flotta csak 2032-re áll majd hadrendbe, szemben az eredetileg 2024 elejére tervezett dátummal. A program költsége a 2014-ben aláírt, 5,4 milliárd dolláros szerződéshez képest 13 százalékkal emelkedett. A vezérőrnagy szerint az így többletként elköltött összegből Brazília mai piaci áron további hat vadászgépet is beszerezhetett volna.

