Szilveszterkor is élénk maradt a belföldi turizmus, ide utaznak a magyarok

A karácsonyi hosszú hétvége után szilveszterkor is sokan kelnek útra. Az év utolsó napjaiban néhány klasszikus vidéki úti célpont adja a forgalom gerincét, de régiós szinten is markáns különbségek látszanak. A kereslet döntő része pár napos tartózkodásra koncentrálódik, és a vendégek jelentős része nem szállodában, hanem rugalmasabb megoldást kínáló szálláshelyen köszönti majd az új évet – számol be egy friss összesítésre hivatkozva az Origo.

Idén szilveszterkor is a legnépszerűbb úti célpontok között szerepel Eger / Fotó: Shutterstock

Ezek a legnépszerűbb városok szilveszterkor

A portál a Szallas.hu statisztikáit áttekintve megállapítja, hogy az ünnepi utazásoknál idén is egyszerre volt szempont az árérzékenység és az élmény, különösen a wellness- és programkínálat esetében. Azt írják,

idén szilveszterre Eger, Pécs és Szeged szálláshelyeire érkezett a legtöbb foglalás.

Arról, hogy merre utaznak még a magyarok, és mennyit költenek idén belföldön szilveszterkor, az Origón olvashatnak további részleteket.