Újabb segítséget kapnak a tejágazat szereplői - hamarosan csilingel a kassza

Újabb segítségre számíthatnak a tejágazat szereplői. Nagy István agrárminiszter a Facebookon azt mondta, a kifizetések második ütemében több mint 3 ezer termelő jutott összesen 7,5 milliárd forinthoz. Az ősz kezdete óta összesen több mint 32 milliárd forint célzott támogatást utaltak át.

Hamarosan újabb segítséget kap a tejágazat / Fotó: Vajda János

A még pontosabb információk érdekében az importregisztrációs rendeletet kiegészítették a folyadék tejjel, gouda és edami sajttal, illetve a vajjal – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a

támogatások mellett ötven milliárd forintos hitelkeret is a tejágazat rendelkezésére áll a Demján Sándor Programból.

Állami kézbe kerülhet az Alföldi Tej – kormány megakadályozta a külföldi felvásárlást

A Nemzetgazdasági Minisztérium megtiltotta, hogy egy külföldi befektető megvásárolja az Alföldi Tej Kft.-t, mondván, az ügylet veszélyeztette volna a hazai élelmiszer-ellátás biztonságát. A tejipari vállalat most felajánlotta üzletrészeit a magyar államnak, megkezdődtek az egyeztetések a felvásárlásról.

A nemzetgazdasági miniszter a magyar tulajdonú Alföldi Tej Kft. külföldi befektető által történő felvásárlását szeptember 16-án megtiltotta, mivel az ügylet veszélyeztette volna a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonságát. A tejipari cég szeptember 29-én írásban is közölte a Nemzetgazdasági Minisztériummal a taggyűlési döntést, mely szerint a vállalat 100 százalékos üzletrészét a társaság tagjai felajánlják megvételre a magyar államnak ugyanazon feltételekkel, melyekkel a külföldi vállalat részére tervezték értékesíteni.

A kormány számára a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, ebben kiemelt szerepe van a stratégiai jelentőségű tejágazatnak, mely ma több mint 15 ezer embernek ad munkát.

A kormány célja az élelmiszeripar fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és tovább erősítése, valamint a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű és megfizethető élelmiszerekkel.

Az állami felvásárlás megvalósítása a lakosság ellátásbiztonsága érdekében történik.

Az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adja. A magyar állam biztosítani szeretné, hogy az ismert, jó minőségű termékcsalád árucikkei továbbra is megfizethető áron legyenek elérhetők a boltok polcain. A Nemzetgazdasági Minisztérium szándéka, hogy a felvásárlás minél gyorsabban megtörténjen, és a külföldi felvásárlás megtiltása miatt ne szenvedjenek hátrányt a tulajdonosi körbe tartozó gazdálkodók.