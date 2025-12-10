Deviza
EUR/HUF384.17 +0.08% USD/HUF330.14 0% GBP/HUF439.56 +0.09% CHF/HUF410 +0.12% PLN/HUF90.89 +0.1% RON/HUF75.49 +0.11% CZK/HUF15.84 +0.06% EUR/HUF384.17 +0.08% USD/HUF330.14 0% GBP/HUF439.56 +0.09% CHF/HUF410 +0.12% PLN/HUF90.89 +0.1% RON/HUF75.49 +0.11% CZK/HUF15.84 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,287.57 -0.26% MTELEKOM1,744 +1.03% MOL2,918 -0.41% OTP33,620 -0.62% RICHTER9,700 +0.21% OPUS545 +0.18% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX10,197.09 -0.08% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,378.35 -0.15% BUX108,287.57 -0.26% MTELEKOM1,744 +1.03% MOL2,918 -0.41% OTP33,620 -0.62% RICHTER9,700 +0.21% OPUS545 +0.18% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX10,197.09 -0.08% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,378.35 -0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tejágazat
támogatás
kifizetés

Újabb segítséget kapnak a tejágazat szereplői - hamarosan csilingel a kassza

Az agrárminisztérium átfogó intézkedéscsomagról döntött. A kincstár megkezdte a támogatások második ütemének kifizetését.
Andor Attila
2025.12.10, 10:10
Frissítve: 2025.12.10, 10:55

Újabb segítségre számíthatnak a tejágazat szereplői. Nagy István agrárminiszter a Facebookon azt mondta, a kifizetések második ütemében több mint 3 ezer termelő jutott összesen 7,5 milliárd forinthoz. Az ősz kezdete óta összesen több mint 32 milliárd forint célzott támogatást utaltak át. 

tejágazat
Hamarosan újabb segítséget kap a tejágazat / Fotó: Vajda János

A még pontosabb információk érdekében az importregisztrációs rendeletet kiegészítették a folyadék tejjel, gouda és edami sajttal, illetve a vajjal – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a

támogatások mellett ötven milliárd forintos hitelkeret is a tejágazat rendelkezésére áll a Demján Sándor Programból. 

 

Állami kézbe kerülhet az Alföldi Tej – kormány megakadályozta a külföldi felvásárlást  

A Nemzetgazdasági Minisztérium megtiltotta, hogy egy külföldi befektető megvásárolja az Alföldi Tej Kft.-t, mondván, az ügylet veszélyeztette volna a hazai élelmiszer-ellátás biztonságát. A tejipari vállalat most felajánlotta üzletrészeit a magyar államnak, megkezdődtek az egyeztetések a felvásárlásról.
A nemzetgazdasági miniszter a magyar tulajdonú Alföldi Tej Kft. külföldi befektető által történő felvásárlását szeptember 16-án megtiltotta, mivel az ügylet veszélyeztette volna a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonságát. A tejipari cég szeptember 29-én írásban is közölte a Nemzetgazdasági Minisztériummal a taggyűlési döntést, mely szerint a vállalat 100 százalékos üzletrészét a társaság tagjai felajánlják megvételre a magyar államnak ugyanazon feltételekkel, melyekkel a külföldi vállalat részére tervezték értékesíteni. 

A kormány számára a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, ebben kiemelt szerepe van a stratégiai jelentőségű tejágazatnak, mely ma több mint 15 ezer embernek ad munkát.

A kormány célja az élelmiszeripar fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és tovább erősítése, valamint a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű és megfizethető élelmiszerekkel.

Az állami felvásárlás megvalósítása a lakosság ellátásbiztonsága érdekében történik.

Az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adja. A magyar állam biztosítani szeretné, hogy az ismert, jó minőségű termékcsalád árucikkei továbbra is megfizethető áron legyenek elérhetők a boltok polcain. A Nemzetgazdasági Minisztérium szándéka, hogy a felvásárlás minél gyorsabban megtörténjen, és a külföldi felvásárlás megtiltása miatt ne szenvedjenek hátrányt a tulajdonosi körbe tartozó gazdálkodók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu