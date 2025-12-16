Deviza
EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF327,23 0% GBP/HUF439,17 +0,31% CHF/HUF411,02 0% PLN/HUF91,2 +0,05% RON/HUF75,53 +0,05% CZK/HUF15,81 -0,05% EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF327,23 0% GBP/HUF439,17 +0,31% CHF/HUF411,02 0% PLN/HUF91,2 +0,05% RON/HUF75,53 +0,05% CZK/HUF15,81 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 121 +0,56% MTELEKOM1 766 +1,02% MOL2 910 -0,14% OTP34 640 +0,69% RICHTER9 870 +0,51% OPUS563 -1,07% ANY6 900 -0,58% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 400 0% BUMIX10 063,82 +0,81% CETOP3 868,13 +1,07% CETOP NTR2 422,6 +0,03% BUX110 121 +0,56% MTELEKOM1 766 +1,02% MOL2 910 -0,14% OTP34 640 +0,69% RICHTER9 870 +0,51% OPUS563 -1,07% ANY6 900 -0,58% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 400 0% BUMIX10 063,82 +0,81% CETOP3 868,13 +1,07% CETOP NTR2 422,6 +0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Szétzúzták az olajárakat, a piac a békére teszi a tétet, utoljára a Covid tombolása idején volt ilyen olcsó a nyersolaj

tankolás
gázolaj
benzin

Ez szinte hihetetlen: kijöttek az üzemanyagárak és nem hisszük el, ami megint történt

Ugyan a Brent is olcsóbb lett, és a forint is erősödött, ekkora árcsökkenésre nem lehetett számítani. Érdemes várni a tankolással reggelig.
Andor Attila
2025.12.16, 11:33
Frissítve: 2025.12.16, 11:38

Szinte karácsonyi ajándékot kapnak az autósok a Moltól. Senki sem várta ugyanis, hogy ilyen mértékben csökkentsék az üzemanyagárakat. Mindkét fajt olcsóbb lesz holnaptól, szerdától a benzin és a gázolaj beszerzési ára is 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe – írja a holtankoljak.hu.  

Tankolás
Tankolás: holnaptól ismét csökken az üzemanyagok ára / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Kedden az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon:

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter

Fenti átlagárak csökkenhetnek tehát tovább. 

Jelentős árcsökkentő szériában van a magyar olajcég: utoljára december 12-én, és 10-én nyúltak mindkét üzemanyagfajta árához, rendre 3, illetve 2 forintos csökkentésekről döntve. Összesen tehát az elmúlt héten 5-5 forinttal mérséklődött mindkét típus ára, ehhez jön hozzá, a holnaptól érvényes újabb 5-5 forint.

A Mol újabb árcsökkentésről szóló döntésének egyfelől a forint-dollár keresztárfolyam alakulása, másfelől az irányadó Brent olajfajta hordónkénti jegyzésének ár adhat alapot.

 Jól teljesített ugyanis a forint,

 a magyar fizetőeszköz az elmúlt 5 napban erősödött a dollárral szemben, míg december  10-én 330 forint fölött kellett fizetni egy dollárért, addig kedd délelőtt 327 forint alatt állt a jegyzés.

A Brent is olcsóbb lett: 60 dollár alatt, 59,60 dollár körül kellett fizetni hordójáért kedd délelőtt, míg 10-én 2,60 dolláron cserélt gazdát.

Visszájára fordítana mindent a karbonadó 

Karbonadó bevezetését tervezi az Európai Parlament. Az új uniós elképzelés jelentős áremelkedéseket okozna Magyarországon. Az Európai Unió karbonadóval sújtaná az európai háztartások fűtési és hűtési energiafelhasználását, valamint üzemanyag-fogyasztását. Az intézkedés következményeként a magyarok áram- és gázszámlái a jelenlegi 3,9-szeresére emelkednének, ami évente 575 ezer forint többletköltséget okozna egy átlagos háztartásnak. 

A benzin és a gázolaj literenkénti ára pedig 870 forint fölé emelkedne, ami a közlekedési kiadások növekedése mellett fokozná az inflációt

 – írta elemzésében a Századvég.
Kiemelték, hogy az Európai Parlament november 13-án megszavazta a 2040-es 90 százalékos kibocsátáscsökkentési célról szóló klímarendeletet, amelynek egyik fontos eszközét a lakossági fűtésre-hűtésre, közlekedésre, valamint mezőgazdasági tevékenységre bevezetendő, 2028-ban induló kibocsátáskereskedelmi rendszer jelentené. Az eszköz lényegét tekintve egy karbonadó, amely a fogyasztás visszafogása érdekében, mesterségesen megemelné az üzemanyagárakat, illetve a háztartások és a gazdák energiaköltségeit.

A Századvég elemzése szerint ez a lépés észérvekkel nehezen indokolható, mivel az Európai Unió a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás csupán 6 százalékáért felelős, azonban a polgárai már most is jóval többet fizetnek a rezsiért, illetve az üzemanyagért, mint a más nagy régiókban élők.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu