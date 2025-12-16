Ez szinte hihetetlen: kijöttek az üzemanyagárak és nem hisszük el, ami megint történt

Szinte karácsonyi ajándékot kapnak az autósok a Moltól. Senki sem várta ugyanis, hogy ilyen mértékben csökkentsék az üzemanyagárakat. Mindkét fajt olcsóbb lesz holnaptól, szerdától a benzin és a gázolaj beszerzési ára is 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe – írja a holtankoljak.hu.

Tankolás: holnaptól ismét csökken az üzemanyagok ára / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Kedden az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon:

95-ös benzin: 565 Ft/liter

Gázolaj: 575 Ft/liter

Fenti átlagárak csökkenhetnek tehát tovább.

Jelentős árcsökkentő szériában van a magyar olajcég: utoljára december 12-én, és 10-én nyúltak mindkét üzemanyagfajta árához, rendre 3, illetve 2 forintos csökkentésekről döntve. Összesen tehát az elmúlt héten 5-5 forinttal mérséklődött mindkét típus ára, ehhez jön hozzá, a holnaptól érvényes újabb 5-5 forint.

A Mol újabb árcsökkentésről szóló döntésének egyfelől a forint-dollár keresztárfolyam alakulása, másfelől az irányadó Brent olajfajta hordónkénti jegyzésének ár adhat alapot.

Jól teljesített ugyanis a forint,

a magyar fizetőeszköz az elmúlt 5 napban erősödött a dollárral szemben, míg december 10-én 330 forint fölött kellett fizetni egy dollárért, addig kedd délelőtt 327 forint alatt állt a jegyzés.

A Brent is olcsóbb lett: 60 dollár alatt, 59,60 dollár körül kellett fizetni hordójáért kedd délelőtt, míg 10-én 2,60 dolláron cserélt gazdát.

Visszájára fordítana mindent a karbonadó

Karbonadó bevezetését tervezi az Európai Parlament. Az új uniós elképzelés jelentős áremelkedéseket okozna Magyarországon. Az Európai Unió karbonadóval sújtaná az európai háztartások fűtési és hűtési energiafelhasználását, valamint üzemanyag-fogyasztását. Az intézkedés következményeként a magyarok áram- és gázszámlái a jelenlegi 3,9-szeresére emelkednének, ami évente 575 ezer forint többletköltséget okozna egy átlagos háztartásnak.

A benzin és a gázolaj literenkénti ára pedig 870 forint fölé emelkedne, ami a közlekedési kiadások növekedése mellett fokozná az inflációt

– írta elemzésében a Századvég.

Kiemelték, hogy az Európai Parlament november 13-án megszavazta a 2040-es 90 százalékos kibocsátáscsökkentési célról szóló klímarendeletet, amelynek egyik fontos eszközét a lakossági fűtésre-hűtésre, közlekedésre, valamint mezőgazdasági tevékenységre bevezetendő, 2028-ban induló kibocsátáskereskedelmi rendszer jelentené. Az eszköz lényegét tekintve egy karbonadó, amely a fogyasztás visszafogása érdekében, mesterségesen megemelné az üzemanyagárakat, illetve a háztartások és a gazdák energiaköltségeit.