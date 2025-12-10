Deviza
baloldali megszorítócsomag
Tisza Párt
társasági adó
magyar gazdaság

Társasági adó megemelése: drámaiak lennének a következményei a Tisza-tervnek – sokkot okozna a magyar gazdaságnak

Eltörölné a 9 százalékos társasági adót a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag, helyette progresszív rendszert vezetne be, amiben 13,5 és 18 százalékos kulcsokat alkalmaznának már a kisebb vállalkozásoknál is. A tervezet a sikeres cégeket büntetné és hatásai drasztikusak lennének: általános drágulás jönne, csődhullám fenyegetne, és akár ki is vonulhatnának társaságok hazánkból, miközben erőre kaphatna a feketézés. Ez ugyanakkor nem minden, a tiszás szakértők megfojtanák a kedvezményes vállalkozói adókat, a katát, az ekhót, a kivát.
VG
2025.12.10, 08:14

A hazai cégvilág szereplői sem maradnának ki a Tisza Pártnak készült tervezet adóemeléseiből. Azt korábban már ismertettük, hogy a vállalkozásokra csaknem 3700 milliárdos megszorítás várna, ha valóra válna a tiszás szakértők javaslatgyűjteménye, mostani cikkünkben egy részlettel, a társasági adónál tervezett változtatásokkal foglalkozunk részletesebben.

Társasági adó: ha megemelik, drámaiak lesznek a következmények/ Forrás: A Fidesz Facebook-oldala.

Büntetnék a sikeres cégeket

Elöljáróban rögzíteni kell a kiinduló helyzetet: ma Magyarországon Európa legalacsonyabb társasági adója van életben, amelynek mértéke 9 százalék. Szakmai egyetértés van arról, hogy ez komoly versenyelőnyt jelent, már csak azért is, mert az uniós átlag 20–22 százalék körül van.

A tiszás tervezet ugyanakkor erre a szintre, sőt inkább fölé emelné az elvonást. A baloldali megszorítócsomag ugyanis többsávos, magas kulcsokat tartalmazó társasági adót vezetne be, az új szabályok ismernének 13,5; 18; 21,5 és 25 százalékos mértéket is.

Már a legkisebb vállalkozások is több adót fizetnének, a közepes gazdasági szereplők közterhe pedig megduplázódna, s minél nagyobb és sikeresebb egy vállalkozás, annál jobban büntetnék.

Nem maradnának el a következmények

A társasági adó ilyen megemelése nem maradna következmények nélkül, radikális sokkot okozna a magyar gazdaságnak.

A vállalkozások nyeresége jelentősen csökkenne, kevesebb forrás maradna munkahelyekre, fejlesztésekre, beruházásra és béremelésre. Megnőne a csődök és annak kockázata, hogy a vállalkozások kivonulnak. A magas társasági adó megszüntetné Magyarország egyik legfontosabb befektetési előnyét, a tőke pedig hátat fordítana hazánknak.

A magas adó miatt a vállalkozások kénytelenek lennének emelni áraikon, ami minden termék és szolgáltatás drágulását okozná.

Mindezek miatt nyilvánvalóan erősödne az adóelkerülés, erőre kapna a szürkegazdaság és a feketefoglalkoztatás.

A legkisebbek biztosan pórul járnának

A társasági adó megemelése nem önmagában áll: a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag megszüntetné a kkv-kedvezményeket, emelné a munkáltatói terheket és megfojtaná a kedvező vállalkozói adónemeket, így a katát, az ekhót, a kivát. A tragikus következmények itt sem maradnának el.

