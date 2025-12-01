Deviza
EUR/HUF380.95 -0.19% USD/HUF328.08 -0.26% GBP/HUF433.65 -0.43% CHF/HUF408.5 -0.25% PLN/HUF90.09 -0.03% RON/HUF74.84 -0.07% CZK/HUF15.77 -0.11% EUR/HUF380.95 -0.19% USD/HUF328.08 -0.26% GBP/HUF433.65 -0.43% CHF/HUF408.5 -0.25% PLN/HUF90.09 -0.03% RON/HUF74.84 -0.07% CZK/HUF15.77 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,633.7 +1.08% MTELEKOM1,760 +0.11% MOL3,018 +3.58% OTP34,520 +0.9% RICHTER9,740 +0.05% OPUS528 -2.08% ANY7,060 -0.85% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,369.32 -0.33% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,359.96 +0.62% BUX110,633.7 +1.08% MTELEKOM1,760 +0.11% MOL3,018 +3.58% OTP34,520 +0.9% RICHTER9,740 +0.05% OPUS528 -2.08% ANY7,060 -0.85% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,369.32 -0.33% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,359.96 +0.62%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
teherautó
kamion
bírság

Lépni kellett, Orbán Viktor már alá is írta: durván nőnek a közlekedési bírságok – egy vagyon lesz, ha ezt valaki elköveti

A kisebb mellékutakról akarják eltávolítani azokat a teherautókat, melyeknek nincs arra dolguk. A legtöbb bírság 30 százalékkal emelkedik, de van olyan is, amely több mint duplájára nő. Ez főként a kamionok úthasználatával, a teherautóval behajtani tilos és a súlykorlátozást meghatározó táblák megszegése esetén élesedik.
K. B. G.
2025.12.01, 09:17
Frissítve: 2025.12.01, 09:49

A gyorsforgalmi utakról leterelődő teherforgalom visszaszorítására született kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben vasárnap, jelentősen növekszik a kiszabható bírságok összege.

20250729_Kamionok a 8-ason_Herend-Ajka_FI_VN (24)
A teherautók jobban teszik, ha a legtöbb esetben a gyorsforgalmi utakon és az autópályákon maradnak / Fotó: Fülöp Ildikó

A teherautó-sofőröknek kell aggódniuk a bírságok növekedése miatt

A kormányrendelet értelmében a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabható bírság emelkedik meg már az egyszeri szabálysértés esetén is. A jármű-kategóriától függően eddig 37–70 ezer forint közötti kiszabható bírság összege 48–91 ezer forint közötti összegre nő. 

A bírságok mindegyik esetben nagyjából 30 százalékkal emelkednek, 

így a kamion és teherautó-sofőröknek érdemes odafigyelni, hogy ne tévedjenek olyan utakra, melyeket nem jogosultak használni. 

Egyes esetekben még nagyobb mértékben emelkedhet a teherautókra kiszabható bírság, különösen a behajtási tilalom megszegése esetén, ahol az eddigi 47 ezer forintos büntetés akár több mint duplájára, 100 ezer forintra is nőhet. Ez a súlykorlátozást és a tehergépkocsival behajtani tilos táblák figyelmen kívül hagyása esetén sújthatja a sofőröket, valamint a nehéz tehergépkocsikkal kapcsolatos úthasználati szabályok megsértőit.

A rendelet január elsején lép hatályba, párhuzamosan azzal, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) közfeladatait – az úthasználati díjak beszedése és az ehhez kapcsolódó rendszer-üzemeltetés – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. veszi át. Ezért a NÚSZ minden szükséges eszközt, vagyontárgyat és munkavállalót ingyenesen átad az egyesülő szervezetnek. A fúzió elsődleges célja a hatékonyság növelése

Az átszervezés révén csökkennek a rendszerek fenntartására és fejlesztésére, valamint az útdíjbevételt csökkentő külső szolgáltatókra fordított költségek, miközben a beszedett díjakból származó bevételek nagyobb része közvetlenül a hazai úthálózat fenntartását és fejlesztését szolgálja majd, anélkül, hogy az úthasználók terhei növekednének.

Autópályadíjak: itt vannak a 2026-os árak, beszámítják az útfelújításokat, jön a filléres éves matrica – mutatjuk a részleteket

2026-tól inflációt követve emelkedik az autópálya-matricák ára, de az M1-es autópálya felújítása és más munkálatok miatt kedvezményes konstrukciót is bevezetnek. Borsod-Abaúj-Zemplénben a vármegyei éves díj csupán 2500 forint lesz, de Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében is olcsóbb lesz az éves megyei autópálya-matrica. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu