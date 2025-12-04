Most lehet állami földet vásárolni: már tart az árverés, előnyben a kezdő termelők – itt a lista a meghirdetett területekről

A magyar agrárium egyik kulcsfontosságú folyamata, az állami földek értékesítése újabb szakaszába lép: a gazdálkodók ezreit vonhatja be a december 17-ig tartó pályázati időszak, amelyben több mint 3100 darab, 10 hektárnál kisebb területű parcella talál gazdára – írja az Agroinform.

Termelő: most lehet állami földet vásárolni / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a lépés – ahogy azt a Magyar Gazdák Országos Szakszervezete (MAGOSZ) is hangsúlyozza – elsősorban a kisebb léptékű termelőknek nyit ajtót, miközben a folyamat teljes egészében digitális úton zajlik, biztosítva a transzparenciát és a hatékonyságot. A kezdeményezés hátterében az agrárpolitika azon törekvése áll, hogy a földek ne maradjanak kihasználatlanul, hanem azok kezébe kerüljenek, akik aktívan művelik azokat, ezzel hozzájárulva a vidékfejlesztéshez és a birtokszerkezet racionalizálásához.

Termelő: most lehet állami földet vásárolni

Az Agrárminisztérium által koordinált értékesítés célja egyértelmű: a kisebb, gyakran szétszórtan fekvő parcellák – amelyek mérete jellemzően néhány hektártól maximum 10 hektárig terjed – ne jelentsenek akadályt a kistermelők előtt. Ezek a területek ugyanis sokszor nehezen illeszthetők be a nagyüzemi gazdálkodásba, éppen ezért az állam most kifejezetten azokat célozza meg, akik

családi gazdaságokban, állattartásban vagy alternatív mezőgazdasági tevékenységekben gondolkoznak.

A MAGOSZ szerint ez a megközelítés hosszú távon erősítheti a vidéki közösségeket, ahol a földhöz jutás nem csupán gazdasági tényező, hanem a helyi identitás és fenntarthatóság alapja is. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a pályázati rendszer szigorú feltételekkel dolgozik, hogy elkerülje a spekulációt, és valóban a termelői szándékot helyezze előtérbe.

A folyamat technikai részletei egyszerűsítettek, de alapos előkészületet igényelnek a résztvevőktől. Az ajánlattevést kizárólag elektronikusan, az Agrárminisztérium Elektronikus Pályázati Rendszerén (EPR) keresztül lehet megtenni, ami a december 2-án, hétfőn elindult szakaszban napi szinten elérhetővé válik.

A regisztráció és a benyújtás határideje 2025. december 17., így a gazdáknak alig két hét áll rendelkezésükre a felkészülésre.

A rendszerhez való hozzáférés a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) révén történik, amely a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) mobilalkalmazásán vagy az Ügyfélkapu+ felületén keresztül valósítható meg. Ez a digitális azonosítás nem csupán biztonságot nyújt – például a személyazonosság ellenőrizésével –, hanem csökkenti a bürokratikus terheket is, hiszen minden lépés online lezajlik, papíralapú dokumentáció nélkül.