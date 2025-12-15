Tragédia: magyar áldozata is van az ausztráliai terrortámadásnak
Mára 15-re nőtt a Bondi Beach-i tömegmészárlás áldozatainak száma – írta a Kidma közösségi oldalán hétfőn. A lap kiemelte, köztük van a 82 éves Pogány Marika, aki a rendezvény első sorában ült barátaival, amikor a terroristák megölték.
Az asszony aktív életet élt, 2019-ben elnyerte az ausztráliai Zsidó Közösségi Felhívás Mensch-díját, amiért 23 éven át önkéntesként segítette a zsidó idősek programját, a Centre of Activityn keresztül. Több mint 12 ezer kóser ételt szállított ki kerekeken. Mint írták, Marika hű maradt magyar zsidó gyökereihez. Rendszeresen elkísérte barátnőjét a komáromi mártírmegemlékezésekre, hogy a holokausztban elpusztított szeretteire közösen emlékezzenek.
Világszerte elítélték a Bondi Beachen történt terrortámadást
Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést. „Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen” – áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.
A vezetők világszerte elítélték vasárnap az ausztráliai Bondi Beach-i tengerparton elkövetett véres antiszemita támadást.
Christopher Luxon, Új-Zéland miniszterelnöke hangsúlyozta: „Ausztrália és Új-Zéland közelebb áll egymáshoz, mint a barátok, mi egy család vagyunk. Megdöbbentettek az elkeserítő Bondi Beach-i jelenetek. Együttérzésem – és minden új-zélandié – az érintettekkel” – tette hozzá.
„Még egyszer határozottan elítélve az erőszak és az antiszemitizmus minden formáját, Olaszország részvétét fejezi ki az áldozatok miatt, és együttérzéséről biztosítja a hozzátartozókat, a sérülteket, a zsidó közösséget, és ismételten síkra száll az ausztrál néppel fenntartott barátság mellett” – írta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az X-en, mély fájdalmát tolmácsolva.
„Franciaország határozottan folytatja a harcot az antiszemita gyűlölet ellen”– jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök röviddel a merénylet hírének közlése után.
Friedrich Merz német kancellár az X-en hangsúlyozta: „Ez a közös értékeink elleni támadás. Véget kell vetnünk az antiszemitizmusnak – itt Németországban és az egész világon.”
Johann Wadephul német külügyminiszter az X-en közölte: mélyen megdöbbentette a „terrortámadás”, amelyet „a hanuka első napján a világban élő valamennyi zsidó nő és férfi ellen irányuló gyűlöletcselekménynek” nevezett.
Micheal Martin ír miniszterelnök kijelentette, hogy ilyen
- gyűlöletet
- és erőszakot
semmilyen esetben sem lehet eltűrni.
Részvétét fejezte ki az áldozatokkal, és elítélte az antiszemitizmust Dick Schoof holland és Bart De Wever belga kormányfő is.
Petr Fiala leköszönő cseh miniszterelnök és utódja, Andrej Babis egyaránt elítélte a hanuka ünnepén elkövetett támadást, amelyet Fiala ördögi tettnek, Babis pedig hitvány terrorcselekménynek nevezett.
„Mélységesen elkeserítő hírek érkeztek Ausztráliából. Az Egyesült Királyság együttérzését és részvétét küldi mindenkinek, akit érint a visszataszító Bondi Beach-i támadás” – közölte Keir Starmer brit miniszterelnök az X közösségi portálon.
Hanuka ünnepére összegyűlt zsidókra támadtak Ausztráliában, sokan meghaltak – a világ vezetői elítélik a terrortámadást
Legalább két fegyveres nyitott tüzet az ünnep alkalmából összegyűlt zsidókra. Az egyik támadót lelőtték, a másikat elfogták. A világ vezetői elítélték a terrortámadást.