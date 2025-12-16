Deviza
Már nem titkolja a tiszás szakértő: teljesen átalakítanák az adórendszert, nem lehet elkerülni – "Fenik a kést a malacoknak az ólban"

Bod Péter Ákos egyértelművé tette: sem a lakosság, sem a vállalatok nem kerülhetik el a terheket. Újabb nyilvános megszólalás erősítette meg, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve fájdalmas adóemelésekre készül.
VG
2025.12.16, 08:24
Frissítve: 2025.12.16, 08:27

Kendőzetlen őszinteséggel beszélt az adóemelések elkerülhetetlenségéről Bod Péter Ákos. A Mandiner szerint a Tisza Párt szakértője a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadást december elején. A volt jegybankelnök mondatai egybecsengenek a Tiszához köthető, korábban kiszivárgott megszorítási tervekkel és a pártvezetők elszólásaival – írta a lap.

Nyilvánosságra hozta a Tiszának tulajdonított dokumentumot az Index. Tiszás papír, megszorítás, baloldali megszorítás. Tisza-adó. baloldali megszorítócsomagOrbán Viktor tisza
Újabb nyilvános megszólalás erősítette meg, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve fájdalmas adóemelésekre készül / Fotó: Világgazdaság

A magyar gazdaság és versenyképesség helyzetéről szóló beszélgetésen vett részt Bod Péter Ákos a Belvárosi Szabadegyetemen. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, aki az utóbbi hónapokban feltűnt a Tisza Párt rendezvényein szakértőként, most meglepő nyíltsággal beszélt arról, hogy átfogó adóemelések nélkül nem képzelhető el gazdasági fordulat.

Jön a nagy adóreform Magyarországon

Bod Péter Ákos szerint „egy nagyon generális adóváltoztatás” jönne, amely nem kerülheti el sem a személyi jövedelemadót, sem a vállalati adókat. Úgy fogalmazott: a jelenlegi vállalati adózási rendszer „tarthatatlan, kusza, és nincs elég adóalap”, ezért szerinte ezen a területen is elkerülhetetlenek a változások.

A volt jegybankelnök arra is utalt, hogy a politikusok jellemzően igyekeznek elkerülni az ilyen döntések nyílt kimondását. Mint mondta, senki nem szeretné előre elvégezni „a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot”, hogy világosan beszéljen a megszorításokról.

Ezt a gondolatmenetet zárta le a sokat idézett hasonlattal:

Ha fenik a kést a malacnak az ólban, azért nem kell megmondani, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt.

 

A kijelentés sokak szerint egyértelműen megerősíti a Tisza Párthoz köthető megszorítási terveket. Különösen annak fényében, hogy a párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban egy etyeki fórumon az adótervekről úgy beszélt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Bod Péter Ákos megszólalása így újabb példája annak, hogy a Tisza környékén rendre kiszivárognak a gazdaságpolitikai elképzelések, még akkor is, ha a párt vezetése ezeket nyilvánosan igyekszik tompítani. A volt jegybankelnök nem először mond ki olyan mondatokat, amelyek kellemetlen helyzetbe hozzák Magyar Pétert és csapatát – és minden jel szerint nem is utoljára.

Erre kellhet az a több ezermilliárd forint, amit adóemeléssel szedne be a Tiszának készült csomag

Mire kell az az 1300 milliárd forint, amit a lakosságtól, és az a nagyjából 4000 milliárd, amit a cégektől szednének be a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag révén? A lehetséges válasz – amit teljes mértékben alátámaszt Magyar Péterék eddigi politizálása – már megérkezett, és eszerint a mozgatórugókat Brüsszel elvárásaiban, közelebből Ukrajna támogatásában, valamint a multinacionális cégvilág adóinak eltörlése környékén lehet keresni.

