Magyar Péter
özvegyi nyugdíj
Tisza

Brutális részletek szivárogtak ki az özvegyi nyugdíj változásával kapcsolatban — a Tisza-adócsomag a nehéz sorsú nyugdíjasokat célozza

Az Ellenpont kiszámolta, hogy a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogramja hogyan érintené a nyugdíjasokat. Kiderült, hogy egy átlagos nyugdíjast évente 423 ezer forinttal (havi 35 ezerrel), egy nyugdíj mellett dolgozót pedig évi 2,2 millió forinttal sarcolna meg a Tisza-csomag. Vagyis havonta majdnem 200 ezer forintot bukhat el az a nyugdíjas, aki dolgozik a nyugdíj mellett.
VG
2025.12.11, 14:55

A Tisza Párt néhány hete kiszivárgott gazdasági  konvergenciaprogramja egyetlen korosztályt és egyetlen társadalmi réteget sem kímélne, de különösen nehéz helyzetbe juttatná az idősebb korosztályt. Az egészségügyi ellátásuk veszélybe kerülne, de a Tisza a nyugdíjakat is csökkentené — mutat rá az Ellenpont szerzője. 

MAGYAR Péter, tisza
Magyar Péter egy eseményen mond beszédet a Tisza-párt színeiben / Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Dr. Both Hunor szerint a 13. havi nyugdíj megszüntetése miatt egy átlagos nyugdíjas nyugdíja eleve évente 246 ezerrel forinttal lenne kevesebb. A szakértő utána is számolt: a közzétett tervek és pártközeli nyilatkozatok alapján Magyar Péterék havonta 35 ezer, évente 423 ezer forintot vennének el egy átlagos özvegyi nyugdíjastól. Még rosszabb a helyzet a dolgozó nyugdíjasok esetében. Az ő esetükben akár havi 180 ezer forinttal, vagyis évi 2,2 millió forinttal kapnának kevesebbet.

A Tisza-párt közeléből kiszivárgott dokumentum

Amikor a Tisza Pártról és szakértőiről van szó, valahogy mindig a megszorítás jut az eszükbe. Különösen a nyugdíjasok vannak célkeresztben.

A Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók… (Raskó György) (…) Amikor a fiatalok pedig azt mondják, hogy papi, mami, ez az én jövőm. Legyél velünk még nagyon sokáig, de a számok nagysága miatt valószínűleg én tovább leszek a földön. Szavazz úgy, ahogy nekem jó” (Ruszin-Szendi Romulusz). Vagyis a nyugdíjasok halálát várják, vagy ha életben maradnak, akkor ne dönthessenek semmiről.

A Tisza-párt közeléből kiszivárgott 662 oldalas „gazdasági konvergenciaprogram” erre az idősellenes politikára erősít rá, és szóhasználat terén sem fukarkodik a kifejezésekkel: a javasolt nyugdíjreformról szóló fejezetben is rendre felbukkannak a „teher”, „terheli” mint áthallásos kulcsszavak.

Akár évi 2,2 millió forintot bukhat egy dolgozó nyugdíjas

Az ellenpont szerzője szerint a kikerült tervezet és nyilatkozatok alapján lesújtó a kép. Az alábbi adatok alapján számoltunk:

  • Jelenleg 246 187 forint az átlagnyugdíj (2025. október, KSH)
  • Az özvegyi nyugdíj: az elhunyt házastárs nyugdíjának 30 százaléka
  • A Tisza terve, hogy 20 százalékos büntetőadót vetne ki az özvegyi nyugdíjakra
  • Továbbá a 13., illetve 14. havi nyugdíjat is eltörölné.

Egy átlagos özvegyi nyugdíjra jogosult ez alapján kb. havi 35 ezer forinttal, évi 423 ezer forinttal kapna kevesebbet.

A helyzet még súlyosabb abban az esetben, ha a nyugdíjas teljes állásban, alkalmazottként dolgozik. A fenti számokból, illetve a legfrissebb bruttó átlagbérből indultunk ki, a jelenlegi nyugdíjas-járulékkedvezményt figyelembe véve:

  • Saját nyugdíj: 246 187 Ft (nettó)
  • Özvegyi nyugdíj: 73 856 Ft (a saját nyugdíj 30 százaléka)
  • Munkabér (bruttó): 687 100 Ft (2025. szeptember, KSH)
  • 13. havi nyugdíj: havi átlagban 20 515 Ft (ezt minden bizonnyal elveszíti)

