Megérkezett a kárjelentés: ennyibe kerülne a dolgozó magyaroknak a Tisza-adó – százezrekkel büntetnék a becsületes munkát
Hidvéghi Balázs éles figyelmeztetést tett közzé: szerinte a Tisza Párt többsávos adórendszerrel vágná meg a béreket, ami a pedagógustól az orvosig mindenkit érintene. Az államtitkár szerint a Tisza-adó nem más, mint „brüsszeli megrendelés”, a baloldali megszorítócsomag árát a magyar dolgozókkal fizettetnék meg.
Hidvéghi, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn közzétett videójában arról beszélt, hogy a Tisza Párt szja-emelése lenne a „legfájdalmasabb eleme” a párt megszorítócsomagjának.
Az államtitkár szerint az úgynevezett Tisza-adó akár 33 százalékkal is csökkenthetné a fizetéseket – vagyis minden magyar dolgozó bérére hatással lenne.
Hidvéghi hangsúlyozta: a baloldal régóta bírálja az egykulcsos, 15 százalékos adórendszert, és most „fű alatt” készítette elő annak eltörlését. A Tisza Párt tervei szerinte 22 és 33 százalékos kulcsokat vezetnének be, többsávos adózással, amely összesen 350 milliárd forintnyi pluszterhet rakna a családokra. „Aki bruttó 400 ezer fölött keres, attól elvonnának” – fogalmazott.
Baloldali megszorítócsomag: ennyibe kerülne a Tisza-adó a dolgozó magyaroknak
A politikus konkrét példákat is sorolt: az állítása szerint a terv évente elvinne
- egy pedagógustól 364 ezer forintot;
- egy ápolótól 280 ezret;
- egy rendőrtől 154 ezret;
- egy katonától 467 ezret;
- egy orvostól pedig több mint 3 millió forintot.
Minél többet dolgozik és keres valaki, annál nagyobb elvonással büntetnék
– mondta Hidvéghi, aki szerint a Tisza Párt mindezt azért tenné, hogy végrehajtsa „a brüsszeli megrendelést”, és a magyaroktól hajtson be pénzt „a háborúra”. A videó végén egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: „Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!”
A Tisza-terv radikálisan átalakítaná a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert: a mostani 15 százalék helyett progresszív, háromkulcsos adózást vezetne be. Az elképzelés alapján ötmillió forint éves jövedelem felett 22 százalékos, 15 millió forint felett pedig 33 százalékos kulcs lépne életbe.
A számítások szerint ez az átlagkeresetűeket is érzékenyen érintené: egy kétgyermekes család akár évi 800 ezer forinttal, több szektor dolgozói pedig több százezer forinttal járnának rosszabbul.
A Tisza-csomag emellett jelentős vagyonadót is bevezetne: az 500 millió forint feletti vagyonelemek után 6,5 százalékos közteher fizetendő, amit évente 800-1100 milliárd forintos bevétellel számolnak.
A tervezet más területeken is megszorításokat hozna, így hatással lehetne a családi kedvezményekre, az áfaszabályokra, a vállalkozások adózására, valamint a nyugdíj- és egészségügyi rendszerre is. A lap összegzése szerint az intézkedések jelentős többletterhet jelentenének a középosztálynak és a magasabb keresetűeknek egyaránt.
Az egyik legfontosabb feladatnak tartja az szja durva megemelését a Tiszának készült terv
Évi több százezer forint veszteség érheti már az átlagosan kereső magyar munkavállalókat is, ha valóra válik a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag, és a jelenlegi egykulcsos szja helyett háromkulcsos progresszív adórendszer lép életbe.