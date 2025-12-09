Adóemelés, fizetéscsökkentés? A kormány nemet mondott: ígéretet tettek a Tisza-terv megakadályozására

A kormány kemény figyelmeztetést fogalmazott meg a Tisza-csomagról: szerintük a baloldali mgszorítócsomag 3700 milliárdot venne el a cégektől és 1300 milliárdot a becsületes emberektől. A Fidesz azonban megígérte: egyetlen ilyen javaslat sem fog átmenni, és megvédik a magyar családokat.

Bánki Erik világossá tette: a kormány elutasítja a Tisza-csomagban található több ezer illiárdos elvonásokat, és továbbra is a magyar családokat és vállalkozásokat védi / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A kormánypárt határozottan elutasítja a Tisza Párt adóemelési terveit

– jelentette ki Bánki Erik, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki szerint „ízig-vérig baloldali” megszorítócsomagról van szó. Mint mondta, a Magyar Péter környezetében dolgozó baloldali közgazdászok olyan tervezetet tettek le, amely példátlan mértékű adóterheket rakna a társadalomra:

3700 milliárd forintot vonna el a vállalkozásoktól;

és több mint 1300 milliárdot a magyar emberektől.

A személyi jövedelemadó drasztikus emelése már az átlagkeresetűeket is évente több százezer forintos veszteségbe taszítaná, miközben nőne egyes termékek áfája, és privatizálnák az egészségügyet, illetve a nyugdíjrendszert.

Bánki szerint mindezzel szemben a polgári kormány továbbra is a magyar munkavállalókat, a kis- és középvállalkozókat védi, ahogy 2010 óta következetesen tette: adócsökkentésekkel, munkahelyteremtéssel, családtámogatásokkal és vállalkozásbarát szabályozással. A Fidesz szerint a Tisza Párt visszahozná a baloldal jól ismert receptjeit: megszorítás, adóemelés, privatizáció.

A baloldali megszorítócsomag egyszerűen kizsebelné a magyar embereket

A kormány részéről Zsigó Róbert is élesen bírálta az ellenzéki pártot. Szerinte a Tisza Párt „átveri az embereket”, miközben tagadja súlyos megszorításait, amelyek között szerepelne a gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásának megszüntetése és a vállalkozások további megadóztatása. Zsigó figyelmeztetett: a csomag legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok lennének, mert megadóztatnák az ellátásukat, az állami rendszert felszámolnák, és „külföldi tőzsdei kasszákhoz” kényszerítenék a magyar dolgozókat – mindezt külföldi érdekek és brüsszeli elvárások miatt.

A fideszes politikus azt is hozzátette: „a baloldal mindig szívesen vesz el pénzt az emberektől”, de a kormány nem engedi, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék, és nem engedi, hogy Ukrajnába csatornázzák át a magyar adófizetők forintjait.