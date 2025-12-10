Kegyetlenül megdrágulna az alkohol is a Tisza Párt csomagja szerint – veszélyben lehet a legális piac, erősödhet a feketekereskedelem

A 2025-ben kiszivárgott adócsomagban a Tisza Párt azt javasolja , hogy az eddigi, mértékadó adók mellé emelést vezessenek be az alkohol- és dohánytermékekre. Ennek része lehet a jövedéki adó növelése, illetve az áfaemelés.

A Tisza Párt programja szerint / Fotó: Világgazdaság

Az alkoholnál a jövedéki adó típusonként eltér, de körülbelül

a sör literje 600 forintba kerül,

a közepes kategóriájú bor 1500 forintba,

míg a tömény literje 7-8 ezer forintba.

A tervezet külön kitér arra is, hogy a legtöbb alkohol- és dohánytermékre 27 százalékos általános forgalmi adó (áfa) vonatkozik, ami az egyik legmagasabb az EU-ban. Ezt követően a Tisza két forgatókönyvet vázol fel:

Mérsékelt szigorítás – a sörnél 200 forintot literenként, a bornál 650 forintot, a töménynél már 1200 forintot, a cigarettánál pedig dobozonként 1000 forintos pluszt róna ki.

Agresszív szigorítás – ez a sörnél 350 forint extra terhet jelentene literenként, a bornál 1500 forintot, a töménynél 7000 forintot, a cigarettánál pedig 2250 forintot dobozonként.

Az első esetben az éves adótöbblet 475 milliárd forint, míg a másodiknál már 817 milliárd forint Magyar Péterék számításai szerint, ami önmagában is GDP-arányosan 0,6-1 százaléknyi pénztömeg. Az áremelkedés egyaránt érintené a bolti kiskereskedelmet és a vendéglátást:

a sör ára a korsós-poharas fogyasztásnál, a bor a vendéglátói árakban, a rövidital pedig különösen érzékeny termék lehet.

Rövid távon hozhat bevételt, hosszú távon kérdéses

A Tisza tervei mögött az a cél áll, hogy extra jövedelmeket teremtsenek a költségvetésnek — a dokumentum szerint az alkohol- és dohánytermékek jövedéki adói több százmiliárd forint pluszbevételt generálhatnának évente.

Rövid távon valóban nőhetnek az állami bevételek – különösen, ha a vásárlók elviselik a drágulást. De ha az ár visszafogja a keresletet, vagy a fogyasztók áttérnek feketepiaci forrásokra, a bevételnövekedés elmaradhat.

Feketepiac: nem elhanyagolható a kockázat

Több szakértő és korábbi példák is azt mutatják, hogy amikor az alkohol- és dohánytermékek ára hirtelen és nagymértékben nő, az illegális forgalom felfut. A Tisza-csomag javaslata épp abba az ársávba lő, amelynél a legális termék kereslete radikálisan visszaesik, főként a jövedelemhez közelebb álló rétegekben.