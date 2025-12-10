Deviza
baloldali megszorítócsomag
Tisza Párt
adóemelés

Kegyetlenül megdrágulna az alkohol is a Tisza Párt csomagja szerint – veszélyben lehet a legális piac, erősödhet a feketekereskedelem

A legnagyobb ellenzéki párt adócsomagja szerint az alkoholtermékek jövedéki adója és áfája is emelkedne — ami a sört literenként, a bort poharanként, a röviditalt pedig üvegenként radikálisan drágítaná. A lehetséges Tisza-tervezet nem pusztán az állami bevételek növelését célzó megszorítás, hanem komoly kockázatot jelenthet a legális piac megtartására és a feketekereskedelem terjedésében.
VG
2025.12.10, 15:30

A 2025-ben kiszivárgott adócsomagban a Tisza Párt azt javasolja , hogy az eddigi, mértékadó adók mellé emelést vezessenek be az alkohol- és dohánytermékekre. Ennek része lehet a jövedéki adó növelése, illetve az áfaemelés.

Nyilvánosságra hozta a Tiszának tulajdonított dokumentumot az Index.
A Tisza Párt programja szerint / Fotó: Világgazdaság

Az alkoholnál a jövedéki adó típusonként eltér, de körülbelül

  • a sör literje 600 forintba kerül, 
  • a közepes kategóriájú bor 1500 forintba,
  • míg a tömény literje 7-8 ezer forintba.

A tervezet külön kitér arra is, hogy a legtöbb alkohol- és dohánytermékre 27 százalékos általános forgalmi adó (áfa) vonatkozik, ami az egyik legmagasabb az EU-ban. Ezt követően a Tisza két forgatókönyvet vázol fel:

  • Mérsékelt szigorítás – a sörnél 200 forintot literenként, a bornál 650 forintot, a töménynél már 1200 forintot, a cigarettánál pedig dobozonként 1000 forintos pluszt róna ki.
  • Agresszív szigorítás – ez a sörnél 350 forint extra terhet jelentene literenként, a bornál 1500 forintot, a töménynél 7000 forintot, a cigarettánál pedig 2250 forintot dobozonként.

Az első esetben az éves adótöbblet 475 milliárd forint, míg a másodiknál már 817 milliárd forint Magyar Péterék számításai szerint, ami önmagában is GDP-arányosan 0,6-1 százaléknyi pénztömeg. Az áremelkedés egyaránt érintené a bolti kiskereskedelmet és a vendéglátást:

a sör ára a korsós-poharas fogyasztásnál, a bor a vendéglátói árakban, a rövidital pedig különösen érzékeny termék lehet.

Rövid távon hozhat bevételt, hosszú távon kérdéses

A Tisza tervei mögött az a cél áll, hogy extra jövedelmeket teremtsenek a költségvetésnek — a dokumentum szerint az alkohol- és dohánytermékek jövedéki adói több százmiliárd forint pluszbevételt generálhatnának évente.

Rövid távon valóban nőhetnek az állami bevételek – különösen, ha a vásárlók elviselik a drágulást. De ha az ár visszafogja a keresletet, vagy a fogyasztók áttérnek feketepiaci forrásokra, a bevételnövekedés elmaradhat.

Feketepiac: nem elhanyagolható a kockázat

Több szakértő és korábbi példák is azt mutatják, hogy amikor az alkohol- és dohánytermékek ára hirtelen és nagymértékben nő, az illegális forgalom felfut. A Tisza-csomag javaslata épp abba az ársávba lő, amelynél a legális termék kereslete radikálisan visszaesik, főként a jövedelemhez közelebb álló rétegekben.

Az olcsóbb, nem adózott italok – sör, bor, házi pálinka – iránti kereslet ugrásszerűen növekedhet, ami nemcsak bevételkiesést, hanem egészségügyi és szabályozási problémákat is jelent.

Az EU közel 30 milliárd euró értékben exportált alkoholos italokat 2024-ben
Fotó: Shutterstock

Piacvesztéssel járhat a Tisza terve

A Tisza-terv támogatói az állami bevétel növelését, az egészségpolitikai célokat és a jövedéki adókon keresztüli „igazságosabb” árképzést hangsúlyozzák. Ugyanakkor

a drágulás markánsan átalakíthatja a vásárlói szokásokat, keresletet az olcsóbb vagy kevésbé szabályozott források felé terelve

– ami egy idő után akár kevesebb adóbevételt és nagyobb feketekereskedelmet eredményezhet.

Ha élesítenék az intézkedést, a kormányzatnak egyszerre kellene felkészülnie

  • szigorúbb ellenőrzésre,
  • a csempészet miatt fokozott határvédelemre
  • és olyan alternatív ráfordításokra,

amelyek kompenzálják a legális piac visszaesését.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

