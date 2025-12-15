Erre kellhet az a több ezermilliárd forint, amit adóemeléssel szedne be a Tiszának készült csomag
November 25. óta egy ügy mindennap beszédtéma a magyar nyilvánosságban, ez pedig nem más, mint az a baloldali megszorítócsomag, amely a Tisza Pártnak készült. A dokumentumról először az Index számolt be, úgy foglalva össze az iratot, hogy az abban szereplő tervek 1300 milliárd forintos megszorítást jelentenének a lakosságnak.
A több száz oldalas dokumentumot a Világgazdaság is megszerezte, és hozzá is fogtunk a megannyi adóemelési javaslat részletes bemutatásának. Megírtuk például, hogy
- ha a tiszás tervnek megfelelően az szja háromkulcsossá válna, már az átlagosan kereső munkavállalók is évente több százezer forintot veszítenének, a gyermekesek adott esetben még többet.
- Elemeztük a megszorítócsomag vagyonadóról szóló javaslatát, amely térségünk legdurvább ilyen közterhét vezetné be azzal, hogy 6,5 százalék adót szednének be az 500 millió forint fölötti vagyonok után. Ezzel lényegében levetkőztetnék nem csak a hazai középvállalkozói réteget, de a középosztály számottevő részét is.
- Bemutattuk, milyen következményekkel járna a Tisza Pártnak készült tervezetnek az a pontja, amely 32 százalékos áfakulcsot vezetne be egyebek mellett a középkategóriás autókra és alkatrészeikre. Az autósok élete igencsak megdrágulna, százezer forinttal is többe kerülhetne például az olajcsere.
- De részleteztük, hogy egekbe emelnék a céges adóterheket is: a négyezermilliárd forintot karcolgató tehernövelés részleteit ebben az írásunkban foglaltuk össze. Kiemelendő, hogy a legnagyobb ütést a kisebb vállalkozások kapnák , megszűnne ugyanis az ekho és lényegében a kata is, miközben kiüresítenék a kivát.
- A tervezet talán legmegdöbbentőbb részei privatizálnák a nyugdíjrendszert és az egészségbiztosítást. Az utóbbiról a tervezet megírói is elismerték, hogy számos veszélyt hordoz, az előbbi pedig azt a külföldről erőltetett privatizált nyugdíjrendszert hozná vissza, amely egyszer már csúfosan megbukott idehaza és sok más térségbeli országban is.
Két elvárás
De mire kellhet az így beszedett sok ezermilliárd forint? Az okokat Rogán Antal próbálta megfejteni a Patriótának adott minapi nyilatkozatában. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a brüsszeli elvárásokra utalt. Mint mondta, ezek egyrészt arról szólnak, hogy ki kell vezetni a bankadót, a tranzakciós illetéket és a multinacionális kereskedelmi cégek adóját.
A miniszter becslése szerint ezzel minimum kétezer-, de talán inkább háromezermilliárd forint esne ki a költségvetésből. A másik elvárás Ukrajna támogatása. „Elő kell teremteni azt a pénzt, amit nekünk ki kell fizetnünk Ukrajnának. A brüsszeli politika ma arról szól, hogy 135 milliárd eurót oda kell adni Ukrajnának. Ennek a ránk eső része – jobbról számolom, balról számolom – 1300-1500 milliárd forint minimum” – fogalmazott Rogán Antal, nyomatékosítva, hogy a magyar kormány ebben a tervben nem hajlandó részt venni. A Tiszának készült csomag az emberektől szedné be ezeket az ezermilliárdokban mérhető összegeket.
A beszélgetésben a tárcavezető alaposan körbejárta a baloldali megszorítócsomagot, összefoglalónkat itt olvashatja el.
Weber és von der Leyen
Arra is érdemes kitérni, hogy a Tisza Párt eddigi politikája teljes egészében alátámasztja ezt a véleményt. A Magyar Nemzet korábbi cikksorozatából például világosan kiderült, hogy a Tisza Párt politikusai követik a Manfred Weber és Ursula von der Leyen fémjelezte vonalat, s rendre olyan határozatokat fogadtak el az Európai Parlamentben és annak bizottságaiban, amelyek Ukrajna további katonai és pénzügyi segélyezését irányozták elő Brüsszelnek.