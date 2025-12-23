Megjöttek a részletek: kiderült, melyik benzinkút jelölhető ki készenléti töltőállomásnak – jöhet bármi, szinte mindent túl kell élnie!
2026. január 1-jétől új kormányrendelet lép hatályba, amely részletesen szabályozza az ország működéséhez elengedhetetlen szervezetek folyamatos kőolaj- és kőolajtermék-ellátását, valamint a készenléti töltőállomások működését. A kormány 411/2025. (XII. 22.) rendelete a készenléti töltőállomások működéséről a Magyar Közlöny hétfő esti számában jelent meg.
Energetikai válság vagy üzemanyag-korlátozás esetén a kritikus infrastruktúrát működtető védelmi, rendészeti, egészségügyi szervezetek elsőbbséget élveznek az üzemanyag-vételezésben, amit rendőrségi közreműködés is biztosíthat.
A cél az ellátásbiztonság növelése válsághelyzetekben, különösen energetikai zavarok, üzemanyag-korlátozások vagy védelmi események idején.
A rendelet meghatározza, hogy a készenléti töltőállomásoknak folyamatosan, megszakításmentesen kell üzemelniük, ami azt jelenti, hogy áramszünet, hálózati hiba vagy karbantartás esetén is működőképesnek kell maradniuk. Az ilyen töltőállomások kiszolgálását a szerződéses üzemanyag-forgalmazó nem tagadhatja meg, ha a használatukat elrendelik.
Készenléti töltőállomásként csak olyan egység jelölhető ki, amely
- 24 órás nyitvatartásra alkalmas,
- megfelelő – legalább 30–30 köbméteres – benzin- és gázolajtároló kapacitással rendelkezik,
- több nagy teljesítményű kútfejjel működik, és
- része egy, a készenléti szervekkel szerződésben álló hálózatnak.
A kijelölésre a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tesz javaslatot, ügyelve az országos lefedettségre:
vármegyénként legalább egy, Budapesten legalább négy állomás szerepel majd a rendszerben.
A szövetség gondoskodik a megszakításmentes működéshez szükséges eszközök – például tartalék áramellátás – telepítéséről, karbantartásáról és éves ellenőrzéséről, míg az állomások üzemeltetői az állagmegóvásért felelnek.
A rendelet előírja azt is, hogy egyenként a töltőállomásokon minimum 6–6 ezer liter benzinnek és gázolajnak kell rendelkezésre állnia.
Az adott benzinkútnak inkább némi többletfeladatot és -kiadást jelent a késznléti töltőállomásokkal szembeni elvárásoknak való megfelelés, mint plusz értékesítési lehetőséget.
Novemberben érkezett az a törvénymódosítás, amely szerint létre kell hozni egy készenléti benzinkúthálózatot egy esetleges ellátási veszélyhelyzet esetére. Egy esetleges ellátási válsághelyzetben ugyanis az ország működését biztosító felhasználók készenléti töltőállomások hálózatából juthatnak üzemanyaghoz az importált kőolaj- és olajtermékekből. A fenti rendelet ehhez a jogszabály-módosítást pontosítja.
A törvénymódosítás alapján A kormány összehangolt védelmi tevékenység vagy energetikai ágazati esemény esetén elrendelheti e tötlőállomások használatát, rögzítve az üzemanyaggal történő ellátás sorrendjét is. A vészhelyzeti elrendelés időtartamát a kormány legfeljebb a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben foglaltak szerint, míg a miniszter legfeljebb 14 napban állapíthatja meg.
A módosítás a lakossági felhasználókat nem érinti, csak a kőolajpiac szereplőit. Az minősül az ellátás súlyos zavarának, ha hirtelen és erősen csökken az Európai Unió vagy valamely tagállamának kőolaj- vagy kőolajtermék-ellátása, függetlenül attól, hogy emiatt született-e olyan nemzetközi döntés, amely szerint fel kell szabadítani a biztonsági kőolajkészletet.
A fenti szabályozással Magyarország eleget tesz a Nemzetközi Energia-ügynökség azon elvárásainak, amelyek az olajelletási válsághelyzetekre való felkészülésre vonatkoznak, illetve megfelel az uniós tagságából fakadó, hasonló kötelezettségének. Ellátásbiztonsági megfontolásból – bár eltérő megfogalmazásokkal – hasonló rendszer évtizedek óta működik az uniós országokban.