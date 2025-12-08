Stratégiai megállapodás: török céggel fúr Somogyban a Mol - kiderültek a részletek, megvan mikor vonulnak ki Buzsákra
A Mol csoport és a Turkish Petroleum Corporation (TPAO), Törökország nemzeti kutatás-termelési cége megkezdte a szeizmikus méréseket a Buzsák koncessziós területen, amelyet a tervek szerint a jövő év első felében a Tamási koncessziós terület mérése követ. A két vállalat tavaly kötött stratégiai partnerségi megállapodást, így együtt pályáztak és nyerték el a koncessziókat a Magyar Energiaügyi Minisztérium pályázatán. A Buzsák környéki 3D szeizmikus mérések során arra keresik a választ a szakemberek, hogy a dél-dunántúli koncessziós területek alatt található-e ígéretes kőolaj vagy földgáz lelőhely.
A koncesszión jó volt a Mol találati aránya - régi már a török kapcsolat
Az Energiaügyi Minisztérium által tavaly ősszel, öt év szünet után meghirdetett bányászati koncessziói közül a Mol ötre adott be pályázatot, ebből négyet el is nyert.
- A Kiskőrös és Hatvan térségét lefedő két területre önállóan,
- míg a Buzsák és Tamási (Dél-Dunántúl) koncessziókra a Turkish Petroleum Corporation leányvállalatával, a TPOC Ltd-vel pályázott.
A Mol és a TPAO együttműködése jóval régebbi, a két társaság már korábban is közösen termelt szénhidrogént Azerbajdzsánban, az ACG (Azeri-Chirag-Gunashli) mélytengeri olajmezőn 2020 óta, valamint az oroszországi Baitugan olajmezőn 2014 óta.
A két vállalat 2024 októberében Isztambulban aláírt együttműködési szándéknyilatkozata rögzítette a két társaság azon szándékát, hogy együttműködnek majd kutatásban, mezőfejlesztésben és termelésben a Kaszpi-térségben, Törökországban, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, valamint Közép- és Kelet-Európában.
A buzsáki szeizmikus mérés az első konkrét lépés a szándéknyilatkozat aláírása óta, amelyet hamarosan újabbak követhetnek majd.
„A partnerség lehetővé teszi, hogy a legmodernebb technológiákat alkalmazzuk, miközben a kockázatokat és költségeket is megosztjuk, így hatékonyabban és biztonságosabban aknázhatjuk ki a dél-dunántúli területekben rejlő lehetőségeket. A jelenlegi geopolitikai környezetben az ilyen együttműködések különösen értékesek, hiszen közösen ellenállóbbak és eredményesebbek lehetünk. A magyar koncessziókban megkezdett agilis és konstruktív közös munka a következő lépés a sikeres együttműködésünkben, és biztos vagyok abban, hogy továbbiak követik majd ” – idézi a közlemény Marton Zsombort, a Mol csoport kutatási és termelési üzletágának ügyvezető igazgatóját.
Két év múlva indulhat a próbafúrás
A buzsáki koncessziós terület több mint 800 négyzetkilométes. Az év elején bejelentett somogysámsoni kőolajlelőhely szomszédságában helyezkedik el. A Mol szakemberei 3D szeizmikus mérést végeznek 214 négyzetkilométeren, a munkát egy légi gravitációs és mágneses méréssel egészítik ki jövő év elején a teljes kutatási területen. Az így gyűjtött adatokat a feldolgozásuk után jövőre értelmezik. A tervek szerint 2027-ben lesz az első kutatófúrás.
Az 3D szeizmikus eljárás hasonlóan működik ahhoz, ahogyan az orvosi ultrahang mutatja a szervezet belső részeit. Mesterségesen rezgéshullámokat gerjesztenek, a melyek a föld mélyebben fekvő rétegeiről visszaverődnek, ezt érzékelve megalkotható egy háromdimenziós kép a felszín alatti geológiai szerkezetekről, azaz a szakértők a föld alá „pillanthatnak”.
A Mol a legnagyobb hazai szénhidrogén-termelő vállalat. Mintegy 1300 olaj- és földgáz-termelő kútja van. Tavaly a hazai nyersolaj-termelés 47 százalékát adta, ez (csaknem 600 ezer tonna volt. Az ország földgáztermelésnek több mint 80 százaléka (csaknem 1,5 milliárd köbméter) származik a Moltól. Magyarország továbbra is a Mol csoport szénhidrogén-termelő portfóliójának legfontosabb országa, jelenleg a teljes termelés mintegy 39 százalékát adja.
A Mol nemrég ötéves termelési rekordot döntött. 2022-ben fedezte fel a Vecsés melletti olajmezőt, ahol már három kút termel. Nemrégiben újabb olajmezőt tárt fel Somogysámson térségében, Dél-Dunántúlon. Az elmúlt években 25 sikeres sekélygáz-kutat fúrt, valamint megvásárolt Kelet-Magyarországon olyan földgázmezőket és kapcsolódó infrastruktúrát, amelyek egy 1000 négyzetkilométeres területet fednek le, 29 termelőkúttal és további kutatási lehetőséggel.
A Mol és a TPAO magyarországi együttműködése újabb lehetőség arra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint, hogy a török-magyar kétoldalú kereskedelmi, turisztikai, üzleti forgalom tovább nőjön. „Emellett fontos kérdés még az, hogy az energia területén egy újabb mérföldkövet tűztünk ki magunk elé. Ugye a földgáz területén már jól együttműködünk, és ezt az együttműködést szeretnénk kiterjeszteni a kőolaj területére is, oly módon, hogy a Mol és a török olajvállalat Azerbajdzsán, Oroszország és Magyarország területén folytatott stratégiai együttműködését kiterjesszük törökországi és líbiai helyszínekre is" - jelentette ki a miniszter Isztambulban, ahol Orbán Viktor miniszterelnök küldöttségének tagjakánt tárgyal.