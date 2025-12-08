Stratégiai megállapodás: török céggel fúr Somogyban a Mol - kiderültek a részletek, megvan mikor vonulnak ki Buzsákra

A Mol csoport és a Turkish Petroleum Corporation (TPAO), Törökország nemzeti kutatás-termelési cége megkezdte a szeizmikus méréseket a Buzsák koncessziós területen, amelyet a tervek szerint a jövő év első felében a Tamási koncessziós terület mérése követ. A két vállalat tavaly kötött stratégiai partnerségi megállapodást, így együtt pályáztak és nyerték el a koncessziókat a Magyar Energiaügyi Minisztérium pályázatán. A Buzsák környéki 3D szeizmikus mérések során arra keresik a választ a szakemberek, hogy a dél-dunántúli koncessziós területek alatt található-e ígéretes kőolaj vagy földgáz lelőhely.

Török céget vont be a Mol a Buzsák térségben indított kutatásba, együtt nyertek koncessziót/Fotó: Mol

A koncesszión jó volt a Mol találati aránya - régi már a török kapcsolat

Az Energiaügyi Minisztérium által tavaly ősszel, öt év szünet után meghirdetett bányászati koncessziói közül a Mol ötre adott be pályázatot, ebből négyet el is nyert.

A Kiskőrös és Hatvan térségét lefedő két területre önállóan,

míg a Buzsák és Tamási (Dél-Dunántúl) koncessziókra a Turkish Petroleum Corporation leányvállalatával, a TPOC Ltd-vel pályázott.

A Mol és a TPAO együttműködése jóval régebbi, a két társaság már korábban is közösen termelt szénhidrogént Azerbajdzsánban, az ACG (Azeri-Chirag-Gunashli) mélytengeri olajmezőn 2020 óta, valamint az oroszországi Baitugan olajmezőn 2014 óta.

A két vállalat 2024 októberében Isztambulban aláírt együttműködési szándéknyilatkozata rögzítette a két társaság azon szándékát, hogy együttműködnek majd kutatásban, mezőfejlesztésben és termelésben a Kaszpi-térségben, Törökországban, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, valamint Közép- és Kelet-Európában.

A buzsáki szeizmikus mérés az első konkrét lépés a szándéknyilatkozat aláírása óta, amelyet hamarosan újabbak követhetnek majd.

„A partnerség lehetővé teszi, hogy a legmodernebb technológiákat alkalmazzuk, miközben a kockázatokat és költségeket is megosztjuk, így hatékonyabban és biztonságosabban aknázhatjuk ki a dél-dunántúli területekben rejlő lehetőségeket. A jelenlegi geopolitikai környezetben az ilyen együttműködések különösen értékesek, hiszen közösen ellenállóbbak és eredményesebbek lehetünk. A magyar koncessziókban megkezdett agilis és konstruktív közös munka a következő lépés a sikeres együttműködésünkben, és biztos vagyok abban, hogy továbbiak követik majd ” – idézi a közlemény Marton Zsombort, a Mol csoport kutatási és termelési üzletágának ügyvezető igazgatóját.