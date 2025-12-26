Deviza
cargo
Hungary Airlines
Ferihegy
repülőgép
légitársaság
magyar
Boeing

Megérkezett Ferihegyre az új magyar légitársaság óriásgépe: így néz ki a Hungary Airlines Boeing 777-300ERSF repülője

Hecker Flórián
2025.12.26, 07:13
Frissítve: 2025.12.26, 07:21

December 25-én reggel megérkezett első alkalommal Budapestre Európa első „Big Twin” áruszállítója a Hungary Airlines, az új magyar légitársaság színeiben – jelentette az Airportal.hu.

Új magyar légitársaság, Hungary Airlines
Új magyar légitársaság: megérkezett Ferihegyre az óriásgépe / Fotó: Facebook / Budflyer, illusztráció

A szóban forgó óriásgép egy Boeing 777-300ERSF, amelynek ferihegyi landolásáról számos nyilvános poszt született a közösségi médiában. 

