Megérkezett Ferihegyre az új magyar légitársaság óriásgépe: így néz ki a Hungary Airlines Boeing 777-300ERSF repülője
December 25-én reggel megérkezett első alkalommal Budapestre Európa első „Big Twin” áruszállítója a Hungary Airlines, az új magyar légitársaság színeiben – jelentette az Airportal.hu.
A szóban forgó óriásgép egy Boeing 777-300ERSF, amelynek ferihegyi landolásáról számos nyilvános poszt született a közösségi médiában.
