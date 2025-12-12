Így vásároljon az ünnepi időszakban, hogy ne bosszúság legyen az ajándékozás

Fontos, hogy a vásárlás közben is megfontoltan és tájékozottan döntsünk, hogy a karácsony és az azt követő napok ne a félresikerült ajándékok okozta kellemetlenségekről, hanem az ünnep meghittségéről és valódi értékeiről szóljanak. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ünnepi időszakban is mindent megtesz a családok védelme érdekében, miközben a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

Az ünnepi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is nő / Fotó: Unsplash

Az ünnepi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is nő – erre figyeljen az ajándék vásárlásakor

Az ajándékozás során előfordul, hogy a választott meglepetés végül mégsem bizonyul tökéletesnek. Ilyenkor sokan szeretnék a terméket kicserélni, azonban fontos tudni, hogy a jogszabályok nem minden esetben biztosítanak erre lehetőséget.

Személyes vásárlás esetén – ha nem hibás a termék – a csere vagy a vételár visszatérítése a kereskedő jóindulatán múlik, ezért célszerű a vásárlás előtt tájékozódni a rendelkezésre álló lehetőségekről.

A termék hibája esetén ugyanakkor számos előírás védi a fogyasztókat. Kötelező jótállás alá eső, 10 ezer forintot elérő eladási árú új, tartós fogyasztási cikkek (pl.: háztartási készülékek) esetén ugyanis 3 munkanapon belül kötelező a meghibásodott árucikket cserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Továbbá 3 munkanap elteltével is jogunk van – a termék árától függő időtartamon belül, de minimum 2 évig – a termék kijavítására, kicserélésre, ha pedig erre nincs lehetőség, a vételár visszatérítését is kérhetjük. De jótállás hiányában is kérhetjük a javítást vagy a cserét szavatosság alapján, ha a megvásárolt ajándék hibás.

Az internetes vásárlások kényelmesek, azonban kockázatokat is rejthetnek

Különösen fontos, hogy olyan webáruházból rendeljünk, amely valódi, könnyen elérhető cégadatokkal rendelkezik, és oldalán megtalálhatók az Általános Szerződési Feltételek, az adatkezelési tájékoztató, valamint a teljes körű termékinformációk.

Az ismeretlen, közösségi médiában hirdető kereskedők esetében érdemes fokozott óvatossággal eljárni. A későbbi bizonyíthatóság érdekében célszerű a vásárlási feltételeket, termékleírásokat vagy a megrendelés összesítőjét elmenteni.

A fizetés során javasolt elkerülni a gyanús linkeket, ismeretlen fizetési felületeket, és kizárólag biztonságos, titkosított rendszerben megadni a bankkártya adatokat.

Ha nem ismerjük a kereskedőt, biztonságosabb lehet az utánvétes fizetés választása az előre utalás helyett.

Arra is érdemes figyelni, hogy az online kosárban olykor automatikusan bejelölt kiegészítő szolgáltatások (pl.: extra biztosítás vagy gyorsított szállítás) jelenhetnek meg, amelyek plusz költséggel járhatnak.

Az online vásárlások esetében, mivel az interneten kiválasztott terméket nem tudjuk kézbe venni vagy felpróbálni, a jogalkotó 14 napos indoklás nélküli elállási jogot biztosít a fogyasztóknak.

Ez azonban nem minden termékre vonatkozik, egyedileg készített ajándékok, higiéniai eszközök vagy például bizonyos elektronikai termékek (kibontott CD vagy DVD) esetében az elállási jog nem gyakorolható.

