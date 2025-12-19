Deviza
Üzenet érkezett Magyarországra a világűrből, hatalmas izgalmat okozva

Sikeresen pályára állt, és már kommunikálni is lehet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hatodik diákműholdjával. A Hunity november végén indult útnak egy SpaceX Falcon rakétával, jelenleg pedig már tesztelik a működését. A kutatók a Kepler-adatok alapján, szoftver segítségével követik nyomon a műhold pályáját az űrben. Az első tudományos mérési adatokat 2026 első felében tehetik közzé.
VG/MTI
2025.12.19, 11:30
Frissítve: 2025.12.19, 11:56

Már lehet kommunikálni a BME hatodik diákműholdjával, a Hunityvel, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatásával készült el. November 28-án a SpaceX egyik Falcon rakétája indította a világűrbe a kaliforniai Vandenberg űrközpontból. Bő egy hétnek kellett eltelnie ahhoz, hogy bebizonyosodjon: a pályára állított műhold paneljei működnek, és képes a kommunikációra is. Az első mérési eredmények és adatok a jövő év első felében várhatók – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága pénteken.

bolygó, Föld, űr, világűr, csillagászat
A magyar űrkutatás újabb sikere a Hunity, a műhold már küldi az adatokat a világűrből  / Fotó: Diegogf / Shutterstock

A közlemény szerint a mindössze 868 grammos, 5 × 5 × 15 centiméteres, nyitható napelemszárnyakkal felszerelt kisműhold több, tudományos kísérletek elvégzésére alkalmas műszert vitt magával az űrbe. A fedélzetén helyet kapott a győri Széchenyi István Egyetem fejlesztőcsapatának négy kísérleti panelje, valamint a tavalyi Cansat Hungary középiskolai verseny győztes csapatainak hat panelje is – tették hozzá.

Ebben az évben az eszköz űrbeli tesztelése zajlik, az év végéig a Hunity üzemszerű működésének be kell állnia, 

az első mérési eredmények és adatok a jövő év első felében várhatók.

A kutatók a Kepler -adatok alapján, szoftver segítségével követik nyomon a műhold pályáját. Az alacsony pályára állított „zsebműhold” naponta négyszer halad át Magyarország felett. A kommunikációra maximum 8-12 perc áll rendelkezésre. Ez idő alatt kell elvégezni a műszaki paraméterek ellenőrzését és a parancsok kiadását.

Az NMHH szakmai támogatásával teljesítette a misszióját korábban a SMOG-1 műhold is, amelynek feladata a Földről a világűr felé kisugárzott elektroszmog feltérképezése volt, amiről azelőtt a világon senki nem rendelkezett hiteles információval.

A SMOG-1 műhold mérései révén olyan értékes adatokhoz jutott az NMHH, amelyek alapján már fel lehet mérni, hogy mennyi energiát „pazarolnak el” a különböző rádiórendszerek és mobilhálózatok.

