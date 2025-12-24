Nagyon fáj a fuvarozóknak az útdíjemelés, pedig január 1-re alig maradt belőle valami

A jövő év első napjától az útdíjtörvényben rögzített inflációkövető, azaz 4,3 százalékos infrastruktúradíj-emeléssel, és változatlan külsőköltség-díjjal indulhatnak el a magyar nehézgépjárművek a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE), hét szakmai szervezet és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között december 19-én született megállapodásnak köszönhetően. Az aláírók ugyanakkor megállapodtak, hogy januárban folytatják az egyeztetéseket az alágazatot támogató döntések előkészítése és gyors megvalósítása érdekében – tette közzé az MKFE.

Az útdíjegyeztetés folytatódik / Fotó: Németh András Péter

A szakmai szervezetek és az ÉKM november végén kezdett, elsősorban az útdíjemelés ügyében zajló tárgyalásai eredményeként – amelyhez nagyban hozzájárult a logisztikai ágazat szereplői által Orbán Viktornak megküldött közös levél is –, a tárca visszavonta a január 1-jére tervezett, 54 százalékos főútvonali infrastruktúradíj-emelési szándékát.

Azt is elérték a fuvarozók, hogy az emelést a minisztérium alacsonyabb mértékkel, későbbre ütemezze. A jelenleg ismert tervek szerint tehát március 1-jéig nincs a jogszabályi keretektől eltérő díjszint, ezzel sikerült megakadályozni azt, hogy a korábban letárgyalt fuvarfeladatokat jelentős, és nagy valószínűséggel átháríthatatlan többletköltséggel kelljen végeznük a vállalkozásoknak – magyarázza az átütemezés jelentőségét az MKFE.

A megállapodásnak köszönhetően 54 helyett összességében 35 százalékkal nő a főúti infrastruktúradíj: a januári 4,3 százalékos emelést további 29,4 százalékos követné. Erről már most tájékoztatniuk kell a vállalkozásoknak a megbízóikat, üzleti partnereiket. Az MKFE a tárgyalások során erre felhívta a partnerei – a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége – figyelmét is.

Messze semmi nincs lezárva

Az útdíjemelés kérdését ugyanakkor – az elért eredmény ellenére – nem tekinti lezártnak az MKFE. A szervezet tanácsai és elnöksége egybehangzó álláspontja az, hogy

a tervezett további 29,4 százalékos emelés indokoltságát meg kell vizsgáltatni a szaktárcával.

Az egyesület szerint a kötelező tranzitfolyosók kijelölésével eleve jócskán csökken a főutak – és így a lakott területek – forgalomterhelése. Azonban a hazai főúthálózat minősége is számos helyen kritikus, ezért elfogadhatatlan, hogy a rossz minőségű utakra autópályadíj-közeli tarifát állapítsanak meg. A januárban folytatódó tárgyalások egyik legfontosabb eleme tehát az, hogy a tranzitszabályok hatásait elemezve megállapodásra törekedjünk a szaktárcával a márciusi útdíjemelés teljes visszavonásáról.