Ez már nem inflációkövetés, 54 százalékkal drágul az útdíj: azonnali segítséget várnak Orbán Viktortól – ez áll a levélben

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével párhuzamosan kidolgozott, ütemezetten bevezetett nehézgépjármű-közlekedési koncepció helyett az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) intézkedései alapjaiban rendítik meg a hazai közúti áruszállítási piacot – írta a Világgazdasághoz eljuttatott közleményében a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE). A szervezet elsősorban az útdíjemelés miatt emelt panaszt.

Megugrott a nehézgépjárművek útdíja, és még az útdíjkalkulátor sem működik / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Mint olvasható, a tárca a váratlan döntésekkel, az inflációkövetést rögzítő jogszabályi háttértől eltérő, 54 százalékos drasztikus útdíjemelésével

aláássa a jogbiztonságba vetett bizalmat,

ellehetetleníti az ellátási lánc szereplői között a korrekt üzleti kapcsolatok fenntartását,

olyan költségekkel sújtja a cégeket, amelyeknek a kitermelése – a fogyasztók jelentős terhelése nélkül – irreális a jelenlegi gazdasági környezetben.

A fuvarozók ahogy eddig, úgy a továbbiakban is mindig készek tárgyalni az ÉKM-mel, javaslataikat folyamatosan eljuttatják a döntéshozóknak.

Most elvárják, hogy a tárca beépítse ezeket a döntéseibe.

A tranzit valóban menjen az autópályára

A fuvarozói szervezetek nem ellenzik a nemzetközi tranzitforgalom autópályára terelését, de elutasítanak minden további, a szakmai szempontokat mellőző intézkedést. A tranzitútvonalak kijelölésével jelentős forgalom tűnik el a főutakról, ami csökkenti a lakosság terhelését, többletbevételhez juttatja a költségvetést. A fuvarozók szerint e szabály bevezetése, majd hatásának elemzése után lehet megalapozott minden további intézkedés. A főútvonalak díjának váratlan, drasztikus emelése azonban indokolatlan, a gazdaság minden szereplőjére káros, árfelhajtó, inflációgerjesztő hatása a lakosságot sújtja.

A fuvarozók üdvözlik az ÉKM tárgyalási szándékát, és remélik, hogy a tárca kész a konstruktív együttműködésre, a hazai fuvarozói szektor versenyképességét növelő és a lakossági érdekeket is figyelembe vevő kompromisszum elfogadására.

Levelet kapott Orbán Viktor

A fentiekről az MKFE tagjai külön és részletesebb tájékoztatást is kaptak az egyesület honlapján. Ebből kiderül, hogy az ellátási láncok szereplői közvetlenül Orbán Viktorhoz fordultak a november 30-án váratlanul bejelentett, rendkívül magas főútvonali útdíjemelés miatt. Előzőleg az MKFE – együttműködve a NiT Hungaryval – arra kérte az ÉKM-et, hogy a januárra tervezett díjemelést vonják vissza vagy ütemezzék át. Rámutattak, hogy egy ilyen hatású intézkedés nem vezethető be előzetes egyeztetés nélkül. A vonatkozó jogszabályból következően a várt inflációkövető díjemelés 4,3 százalék lett volna.