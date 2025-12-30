Idén már nem változik az üzemanyagok ára és a kormány döntése értelmében a következő év sem drágulással indul

Nem várható az üzemanyagok árának változása az év utolsó napján, sőt azt is lehet tudni, hogy legalábbis a jövedéki adó emelése miatt az új év elején sem. Természetesen a benzin és a gázolaj árát az olajártól a dollár-forint árfolyamon át a finomítói árrésekig számos tényező befolyásolja, így más okokból következhet majd be változás.

Az üzemanyagok ára biztosan nem emelkedik a jövedéki adó miatt az új év első felében / Fotó: Oksana Yermoshenko / Shutterstock

A jövedéki adó emelését elhalasztották, olcsó maradhat az üzemanyag

A nagykereskedelmi árak azonban a Holtankoljak információi szerint nem változnak az év utolsó napján, miközben az üzemanyagok árát figyelő portál adataiból az is kiderül, hogy kedden az alábbi átlagos árakkal találkozhattak az autósok a benzinkutakon:

95-ös benzin: 559 Ft/liter

Gázolaj: 571 Ft/liter

Amikor Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szeptemberben belengette a jövedéki adó inflációkövető emelésének elhalasztását, arról beszélt, hogy az így január 1. helyett július 1-jén életbe lépő változás a benzin árát literenként 9, a gázolajét literneként 8 forinttal emelné meg.

A világpiaci helyzet lesz a döntő, kérdés, hogy a túlkínálat vagy a geopolitika dominál

Az üzemanyagárakat befolyásoló világpiaci tényezők kedvezően alakultak, hiszen a forint az év eleje óta több mint 17 százalékkal erősödött a dollárral szemben, miközben a Brent olajfajta hordónkénti ára ugyancsak 17 százalékkal lett alacsonyabb az idén. Ha ezek a folyamatok jövőre is folytatódnak, a benzin és a gázolaj ára jövőre tovább csökkenhet. Márpedig erre jó esély van, hiszen

több előrejelzés még tovább csökkenő olajárral és jelentős túlkínálattal számol jövőre az olajpiacon.

Ugyanakkor a Venezuelától Oroszországon át Iránig terjedő geopolitikai bizonytalanságok miatt az olaj ára az ünnepek között drágult, így a Brent hordónkénti ára a 62 dollárt is átlépte. A Bloomberg információi szerint Venezuela az amerikai blokád árnyékában már megkezdte az olajkutak leállítását. Az export lehetőségétől elvágott ország tárolói ugyanis elkezdtek megtelni, miközben Donald Trump amerikai elnök törekvése az orosz-ukrán lezárására Moszkvában falakba ütközött.