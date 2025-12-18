Deviza
A forint itt is csodát tesz, még szerények is voltak az elemzők? Kijöttek az üzemanyagárak, erre már gondolni sem mertünk

Péntektől a benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt bruttó 5 forinttal mérséklődik, amit a 60 dollár alá eső Brent olajár és az erősödő forint is támogat, így az adventi hétvégén további árcsökkenés jöhet a hazai töltőállomásokon. Folytatódik tehát az üzemanyagárak csökkenése Magyarországon.
Németh Anita
2025.12.18, 11:25
Frissítve: 2025.12.18, 11:29

A hét második felében tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak, ugyanis a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe péntektől. Ez leginkább a csökkenő Brent olaj árnak és az erősödő forint árfolyamnak köszönhető – írja a holtankoljak.hu . Az árfigyelő portál rámutatott, hogy a Brent olaj hordónkénti jegyzési ára 4,5 éve volt utoljára 60 dollár alatt.

tankolás, benzinkút, benzin üzemanyagár
A forint árfolyama és az olajárak is egy irányba húzzák az üzemanyagárakat / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Csütörtökön az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 562 Ft/liter
  • Gázolaj: 572 Ft/liter 

Ezek az átlagárak csökkenhetnek tovább az adventi hétvégén. 

A csökkenő trend már tart egy ideje. A Világgazdaság korábbi cikkéből kiderül, hogy a hét elején még a benzin országos átlagára 565 forint, a gázolajé pedig 576 forint volt a hazai töltőállomásokon.

Az európai piacon irányadó Brent olaj ára kedden esett 60 dollár alá, elsősorban az ukrán–amerikai béketárgyalásokról szóló hírek hatására. A fejlemények alapján reális esély van arra, hogy a karácsonyi időszakban tovább csökkenjen a benzin és a gázolaj ára a hazai kutakon.

Egyik nem hozza magával feltétlenül a másikat

Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezető igazgatója lapunknak akkor úgy nyilatkozott, hogy nem szabályszerű, hogy az olajáresés egy az egyben végigmegy a piacon. Az elmúlt időszak tapasztalata szerint nem mindig követi a nagykereskedelmi árat a kiskereskedelmi ár, de így is borítékolható az árcsökkenés. Szerinte nem reális, hogy egyetlen hét alatt 25 forinttal csökkenjenek az árak, és országos átlagban 550 forint alá süllyedjenek.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára is szerint az olaj árának négyéves mélypontját alapvetően az optimista békevárakozások magyarázzák, ugyanakkor a világgazdasági kilátások összességében inkább borúsak. „A keresleti oldalon tapasztalható gyengeség már önmagában is lenyomta az árakat 65 dollár alá, a mostani napi hír pedig csak rátett erre, ezért néztünk be 60 dollár alá. Tartósan azonban nem gondolom, hogy ezen a szinten maradna az olaj ára” – vélekedett. 

Grád Ottó szerint kicsi az esély arra, hogy az orosz–ukrán háború rövid időn belül véget érjen, és amint újra negatív hírek érkeznek a békefolyamatról, az olajár ismét emelkedésnek indulhat. 

A következő napokban is további árcsökkenés várható Magyarországon, látva a nagykereskedelmi árak 5 forintos esését, ami komolynak mondható

– fogalmazott Grád Ottó, aki szerint szinte biztos, hogy ez teljes egészében megjelenik a kiskereskedelmi árakban is. A helyzetet tovább javítja, hogy a forint tartósan erős az euróval és a dollárral szemben, ami szintén lefelé húzza az üzemanyagárakat.

Az ING Bank előrejelzése szerint 2026 második negyedévében az olaj ára 56 dollár körül alakulhat. Drasztikus áresést nem vár, de az év folyamán a 60 dolláros szintről akár 54-56 dollárig is süllyedhet az árfolyam. Virovácz Péter szakértő a lapunknak elmondta, hogy „ha kitör a béke, és ennek lesznek pozitív hatásai, előfordulhat, hogy a mostanihoz képest 10 dolláros csökkenést látunk".

Az erősödés olcsóbb üzemanyagot szül 

Virovácz Péter hozzátette, hogy a hazai üzemanyagárak szempontjából kulcskérdés a forint árfolyama is. „Az ING előrejelzése szerint az euró-dollár árfolyam jövő év végére akár 1,22-ig is emelkedhet, miközben a forint a dollárral szemben 315-ig erősödhet. Ez körülbelül 10 forintos, nagyjából 3 százalékos felértékelődést jelentene, ami tovább mérsékelheti a hazai üzemanyagárakat – még akkor is, ha a gyengébb dollár önmagában az olaj árát felfelé hajthatja."

Arra a kérdésre, hogy 500 forint alá beeshetnek-e a magyar üzemanyagárak, jelezte, hogy a jövedéki adó emelését elhalasztotta a kormány, ami a nyáron 10 forintot fog dobni az árakon. Szerinte egy 500 forint alatti benzin vagy gázolaj extrém forgatókönyv, kicsi a valószínűsége. Bár megjegyezte azt is, hogy „soha ne mondd, hogy soha”.

