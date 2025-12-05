Deviza
Kijöttek az új üzemanyagárak: dupla örömmel fordulunk rá a hétvégére, erre várt mindenki

Mikulás napjától ismét mérséklődik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Mindkét üzemanyagtípus bruttó 2 forinttal lesz olcsóbb. Magyarországon novemberben is kedvezőbbek voltak az üzemanyagárak, mint a környező országokban, a forint erősödése pedig tovább segítette a gázolaj árának csökkenését.
VG
2025.12.05, 11:12
Frissítve: 2025.12.05, 11:28

December 6-tól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A pénteken aktuális átlagárak tovább csökkenhetnek a hétvégén – közölte a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál.

tankolás, benzinkút, benzin üzemanyagár
Magyarországon novemberben is kedvezőbbek voltak az üzemanyagárak, mint a környező országokban / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A 2025. december 5-i literenkénti átlagárak: 

  • 95-ös benzin: 569 forint
  • gázolaj: 579 forint

Az üzemanyagok ára legutóbb szerdán változott. A hónap első árváltozásánál is folytatódott ugyanis a gázolaj nagykereskedelmi árának csökkenő tendenciája, amikor az ár bruttó 5 forinttal csökkent. A benzin ára ugyanakkor nem változott. 

A gázolaj árának csökkenését a forint-dollár keresztárfolyam változása magyarázhatja. A forint ugyanis – a többi között Orbán Viktor washingtoni látogatása óta – erőre kapott, az elmúlt hetekben 10 forinttal erősödött a dollárral szemben.

A Nemzetgazdasági Minisztérium pénteki közlése szerint novemberben is kedvezőbbek voltak a hazai üzemanyagárak a szomszédos országok átlagánál.

Az Európai Unió Weekly Oil Bulletin jelentése szerint a 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára itthon 572 forint volt, 3 forinttal alacsonyabb a környező országokban mért 575 forintos átlagárnál. A gázolaj esetében pedig az 589 forintos magyar átlagár 5 forinttal volt kedvezőbb a szomszédos országok 594 forintos átlagánál – így a magyar családok mindkét üzemanyagtípusból olcsóbban tankolhattak a szomszédos országok lakosságához képest.

Mint írták, a kormány célja, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások megfizethető áron vásárolhassanak üzemanyagot. Ezért folyamatosan figyelemmel kísérik a hazai és nemzetközi piaci trendeket, és szükség esetén intézkednek, hogy az árak a lehető legkedvezőbb szinten maradjanak, és hogy a magyar embereknek ne kelljen többet fizetniük az üzemanyagért, mint a szomszédos országok lakosságának. 

A tárca megjegyezte, hogy kormány a stabil és versenyképes árak fenntartása érdekében továbbra is számít az üzemanyag-kereskedők konstruktív együttműködésre.

