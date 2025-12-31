Kijöttek az új üzemanyagárak: ezzel mindenki aláírna 2026-ban, ha ennyiért lehetne tankolni

Árcsökkenéssel indul 2026 első napja, benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 4 forinttal csökken csütörtöktől, közölte a Holtankoljak.hu kedden.

Kevesebbért fogunk tankolni január 1-étől, a benzin és a gázolaj ára is csökken Fotó: Karnok Csaba

2025.12.31-án még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 559 Ft/liter

Gázolaj: 571 Ft/liter

Fenti árak csökkenhetnek a hét második felében, teszik hozzá.

Nem volt várható az üzemanyagok árának változása az év utolsó napján, sőt azt is lehetett nagyjából tudni, hogy legalábbis a jövedéki adó emelése miatt az új év elején sem lesz nagy elmozdulás. Természetesen a benzin és a gázolaj árát az olajártól a dollár-forint árfolyamon át a finomítói árrésekig számos tényező befolyásolja, így más okokból következhet majd be változás.

Amikor Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szeptemberben belengette a jövedéki adó inflációkövető emelésének elhalasztását, arról beszélt, hogy az így január 1. helyett július 1-jén életbe lépő változás a benzin árát literenként 9, a gázolajét literneként 8 forinttal emelné meg.

A világpiaci helyzet lesz a döntő, kérdés, hogy a túlkínálat vagy a geopolitika dominál

Az üzemanyagárakat befolyásoló világpiaci tényezők kedvezően alakultak, hiszen a forint az év eleje óta több mint 17 százalékkal erősödött a dollárral szemben, miközben a Brent olajfajta hordónkénti ára ugyancsak 17 százalékkal lett alacsonyabb az idén. Ha ezek a folyamatok jövőre is folytatódnak, a benzin és a gázolaj ára jövőre tovább csökkenhet. Márpedig erre jó esély van, hiszen

több előrejelzés még tovább csökkenő olajárral és jelentős túlkínálattal számol jövőre az olajpiacon.