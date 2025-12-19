Deviza
Varga Mihály hatalmas meglepetést okozott a múzeumoknak és elődjének, ilyen még karácsonykor se szokott történni

Országos letéti program keretében hazai múzeumokban helyezi el a Magyar Nemzeti Bank a tulajdonában lévő, kortárs műalkotásból álló gyűjteményét. Varga Mihály jegybankelnök célja, hogy a művek közgyűjteményekben legyenek hozzáférhetők, és a fővároson kívül élők is bekapcsolódhassanak a kortárs magyar művészet megismerésébe.
2025.12.19, 13:23
Frissítve: 2025.12.19, 13:37

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kortárs gyűjteményének közgyűjteményben van a helye, ezért a jegybank országosan összesen 30 múzeumnál helyezi letétbe a tulajdonában lévő, 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményt – mondta Varga Mihály jegybankelnök a letéti szerződés preambulumának aláírása alkalmából tartott pénteki sajtótájékoztatón.

varga mihály
A jegybankelnök minden magyarral megosztaná az MNB gyűjteményét / Fotó: Varga Mihály / Facebook

A jegybank közleményben tudatta, hogy új vezetése szerint a műalkotásoknak nem irodákban és raktárakban, hanem múzeumokban van a helye, ezért a jegybanki műgyűjteményt visszajuttatják természetes közegébe, azaz a múzeumi szférába.

Varga Mihály ismertette, hogy közönség nélkül a műalkotások nem tölthetik be azt a szerepet, amelyre létrejöttek. Mivel a korábbi években ezek a műalkotások a Magyar Nemzeti Bank belső munkaterületein, folyosókon, irodákban, raktárakban voltak láthatók, nagy részükkel a nagyközönség mindeddig nem találkozhatott. 

A jegybankelnök emlékeztetett, hogy már márciusban világossá tette: az alapmandátumon felüli tevékenységeket mérsékli, illetve ezeken a területeken racionalizálja az intézmény működését is. Ez a racionalizálás vezetett el ahhoz a döntéshez, amelynek keretében a kortárs alkotások múzeumokhoz kerülnek. 

A Nemzeti Galériával kötött partneri megállapodás keretében a jegybank arra kérte fel a hazai képzőművészeti gyűjtemények központi intézményét, hogy gondoskodjon a műalkotások jövőbeli legjobb elhelyezéséről. 

Ezzel az intézkedéssel mindenki profitálhat, hiszen a hazai múzeumok több mint 1400 alkotás kiállításának lehetőségével gazdagodnak, ami elősegíti az érintett intézmények látogatottságának növelését. Egyúttal nyernek a látogatók, a műkedvelők, és a fővárostól távol élőknek sem kell kimaradniuk a műalkotások megismeréséből – fogalmazott a jegybankelnök. 

Az együttműködésben részt vevő múzeumok listája a Magyar Nemzeti Bank honlapján elérhető.

Közzétette idei utolsó, decemberi inflációs jelentését a Magyar Nemzeti Bank, jövőre gyorsuló növekedéssel és egyértelműen javuló inflációs alapfolyamatokkal számol. Hónapok óta csökkennek a globális élelmiszer- és energiaárak, miközben a forint erősödése egyre inkább megjelenik a hazai termelési láncok árazásában, így várhatón az árrésstopok kivezetése sem okoz újabb árrobbanást. A jegybank szerint a kormány jóléti intézkedései sem az inflációban, sem a költségvetésben nem hagynak érdemi nyomot, igaz, az államadósság a következő két évben szinte biztosan nem fog mérséklődni.

