Varga Mihály hatalmas meglepetést okozott a múzeumoknak és elődjének, ilyen még karácsonykor se szokott történni
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kortárs gyűjteményének közgyűjteményben van a helye, ezért a jegybank országosan összesen 30 múzeumnál helyezi letétbe a tulajdonában lévő, 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményt – mondta Varga Mihály jegybankelnök a letéti szerződés preambulumának aláírása alkalmából tartott pénteki sajtótájékoztatón.
A jegybank közleményben tudatta, hogy új vezetése szerint a műalkotásoknak nem irodákban és raktárakban, hanem múzeumokban van a helye, ezért a jegybanki műgyűjteményt visszajuttatják természetes közegébe, azaz a múzeumi szférába.
Varga Mihály ismertette, hogy közönség nélkül a műalkotások nem tölthetik be azt a szerepet, amelyre létrejöttek. Mivel a korábbi években ezek a műalkotások a Magyar Nemzeti Bank belső munkaterületein, folyosókon, irodákban, raktárakban voltak láthatók, nagy részükkel a nagyközönség mindeddig nem találkozhatott.
A jegybankelnök emlékeztetett, hogy már márciusban világossá tette: az alapmandátumon felüli tevékenységeket mérsékli, illetve ezeken a területeken racionalizálja az intézmény működését is. Ez a racionalizálás vezetett el ahhoz a döntéshez, amelynek keretében a kortárs alkotások múzeumokhoz kerülnek.
A Nemzeti Galériával kötött partneri megállapodás keretében a jegybank arra kérte fel a hazai képzőművészeti gyűjtemények központi intézményét, hogy gondoskodjon a műalkotások jövőbeli legjobb elhelyezéséről.
Ezzel az intézkedéssel mindenki profitálhat, hiszen a hazai múzeumok több mint 1400 alkotás kiállításának lehetőségével gazdagodnak, ami elősegíti az érintett intézmények látogatottságának növelését. Egyúttal nyernek a látogatók, a műkedvelők, és a fővárostól távol élőknek sem kell kimaradniuk a műalkotások megismeréséből – fogalmazott a jegybankelnök.
Az együttműködésben részt vevő múzeumok listája a Magyar Nemzeti Bank honlapján elérhető.
