Hosszabb nyitvatartás, bőséges választék van karácsony előtt a fővárosi vásárcsarnokokban

Az előző évekhez hasonlóan a fővároshoz tartozó nyolc kiemelt vásárcsarnok, üzletközpont az ünnepi időszakban kiemelt kínálattal várja a vásárlókat. A vásárcsarnokok a szokásosnál tovább lesznek nyitva aranyszombaton és aranyvasárnap, a karácsonyi készülődés utolsó hétvégéjén és az azt követő hétfőn, december 22-én. A hagyományoknak megfelelően a fővárosi piacok december 24-én délig lesznek nyitva és várják a vásárlókat, így akár az utolsó pillanatra is hagyható a teljes bevásárlás – írja az Origo a Budapest Vásárcsarnokai Kft. tájékoztatása alapján.

Felkészültek a budapesti vásárcsarnokok az ünnepi rohamra / Fotó: Vémi Zoltán

Hosszabb nyitvatartást vállaltak a fővárosi vásárcsarnokokban

Az alábbi fővárosi létesítményekben bőséges kínálattal és hosszabb nyitvatartással várják az ünnepre készülődő vásárlókat:

Nagycsarnok,

Rákóczi téri Vásárcsarnok,

Batthyány téri Vásárcsarnok,

Fehérvári úti Vásárcsarnok,

Bosnyák téri Vásárcsarnok,

Kórház utca Vásárcsarnok,

Tétényi úti Üzletközpont,

Flórián téri Üzletközpont.

A vállalat arról is tájékoztatott, hogy az idei év vége előtt a Budapest Vásárcsarnokai Kft. szervezésében hat helyen tartanak Budapest különböző pontjain fenyőfa- és külön halvásárt, a mindennapi étkezéshez szükséges szokásos hozzávalókon túl a karácsonyi menü minden különleges alapanyaga megvásárolható a vásárcsarnokokban.

Így alakul a fővárosi vásárcsarnokok ünnepi nyitvatartása A Budapest Vásárcsarnokaihoz tartozó piacok december 25-én és 26-án, karácsony első és második napján zárva lesznek, de a két ünnep között, december 27-én, szombaton már ismét várják a vásárlókat, így akár december 30-án és december 31-én is vásárolhatunk a szilveszteri menühöz, de január elseje már pihenőnap, a vásárlóknak és az árusoknak is, ezen a napon zárva tartanak a piacok és vásárcsarnokok. Nyitás az új évben január 2-án, pénteken lesz.

A fővárosi vásárcsarnokokat üzemeltető cég azt is ismertette, hogy az egyes létesítményekben milyen élelmiszerárakkal találkozhatnak a vásárlók az ünnepi bevásárlás során. Erről részleteket az Origo cikkében olvashat.