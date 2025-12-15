Túlköltekezés, eladósodás – sokaknak ezt jelenti a karácsony

Ugyan a karácsony nem a drága ajándékokról szól, mégis sokan az utolsó napokban túlságosan kiköltekeznek, többet vásárolnak, mint amit valójában megengedhetnének maguknak. Az InstaCash és a Milpay kutatásában részt vevők több mint egyharmada (36 százalék) szerint karácsonykor nem az ajándék a lényeg, hanem az együttlét. Majdnem ugyanennyien (29,5 százalék) az élményeket, közös programokat teszik az első helyre. Emellett 29,2 százalék inkább kevesebb, de minőségi ajándékot adna szeretteinek.

Sokan túlköltekeznek a vásárlási rohamban / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ezzel párhuzamosan azonban továbbra is tömeges jelenség az utolsó pillanatban történő túlköltekezés és azt ezt követő januári megbánás. A felmérésben 37,9 százalék mondta azt, hogy időnként, 21 százalék szerint pedig szinte minden évben előfordul, hogy túlcsúszik a tervezett kereten. Majd januárban a válaszadók több mint egyharmadánál előfordult, hogy megbánta, mennyit költött karácsonyra, a válaszadók negyede pedig szinte minden évben így érez.

Tudatos tervezésre van szükség

Bruzsa Géza, fintech szakértő, az InstaCash és a Milpay vezérigazgatója szerint a tudatos pénzügyi tervezés kulcsa a prioritások kezelése.

A számokból az látszik, hogy a kerettúllépés tipikusan az utolsó napokban történik, ezért aki most rögzít egy reális ajándékkeretet, és ehhez ragaszkodik, az már fél siker. Különösen a gyermekek esetében működhet jól ez a megközelítés, mert az ő irányukba a legnagyobb a költési hajlam. A cél nem az, hogy szűkmarkúak legyünk, hanem hogy a decemberi öröm ne forduljon át januári pénzügyi feszültségbe

– fogalmaz a szakértő.

A kutatásban részt vevők legnagyobb csoportja úgy látja, hogy kellemetlen, de néha szükséges a hitelfelvétel az ünnepek előtt, sőt a válaszadók negyede ezt teljesen természetesnek is tartja.

A megkérdezettek több mint ötöde többször is vásárolt hitelből, áruvásárlási kölcsönből vagy hitelkártyával karácsonyi ajándékot.

Jelentős a nyitottság az úgynevezett Buy Now, Pay Later (BNPL-konstrukció), illetve a halasztott fizetés iránt is, a válaszadók harmada még nem élt a lehetőséggel, de fontolgatja, hogy kipróbálja.