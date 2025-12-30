Lehet olcsón virslit kapni a szilveszteri asztalra — de találjuk ki, mennyivel drágább a prémium?
A virslik ára az év végén rendkívül széles sávban mozog az Árfigyelő adatai alapján . Az alsó árszegmensben elsősorban baromfihús-alapú, kisebb hústartalmú termékek jelennek meg, jellemzően saját márkás kínálatban. Ezeknél a kisebb kiszerelések és az akciók miatt a kilogrammonkénti ár több üzletben 1900-2100 forint körül alakul.
A felső árszegmensben ezzel szemben egészen más árszintek láthatók. Az Árfigyelő listájában szerepel például a Wiesbauer bécsi jellegű sertésvirsli, amelynél az üzlettől és a csomagolástól függően a kilogrammonkénti ár 3800-4000 forint körül mozog. Hasonló árszinten találhatók más, magas hústartalmú, sertéshúsból készült prémiumvirslik is, amelyek stabilan jelen vannak a nagyobb láncok kínálatában.
Üzletláncok szerint is nagy az eltérés
Az Árfigyelő adatai alapján az árkülönbségek üzletlánconként is jól kirajzolódnak. A nagy áruházláncoknál – például a Lidlben és az Aldiban – a saját márkás, baromfihús-alapú virslik akciós időszakban kilogrammonként 2 ezer forint körüli szinten érhetők el. Ezek a termékek adják a forgalom jelentős részét, és az árverseny itt a legerősebb. A Tescóban és a SPAR-ban is egyszerre jelennek meg az olcsóbb saját márkás termékek és a prémiumvirslik, utóbbiaknál azonban már jellemző a 3500–4000 forintos kilogrammonkénti árszint. A választék szélessége miatt ugyanazon bevásárlás során is tetemes árkülönbség adódhat pusztán a termékválasztásból.
Ez a struktúra lehetővé teszi, hogy a láncok egyszerre szolgálják ki az árérzékeny és a minőségre fókuszáló vásárlókat, miközben az ünnepi időszakban a magasabb árrésű termékek szerepe felértékelődik.
Ez hajtja fel a virsli árát
A virslipiacon kialakult árszintek mögött több tényező áll. A húsipari termékeknél továbbra is meghatározó az alapanyag ára, különösen a sertéshúsé. Emellett
- az energiafelhasználás,
- a csomagolóanyagok drágulása
- és a bérköltségek emelkedése
is megjelenik a fogyasztói árakban.
A prémiumtermékek esetében azonban nem csupán a költségek számítanak. A márkanév, az összetétel hangsúlyozása és a hagyományos receptúrákra építő pozicionálás tudatosan magasabb árszintet indokol. A szilveszteri időszak erre különösen alkalmas, mert a kereslet rövid idő alatt sűrűsödik, és a vásárlók egy része ilyenkor kevésbé árérzékeny.
A kiskereskedelmi láncok árazása ezt a kettősséget tükrözi: az alsó szegmensben erős az árverseny, míg a prémiumkategóriában jóval nagyobb a mozgástér, amit az ünnepi időszakban a láncok ki is használnak.
Mit mutat az Árfigyelő a fogyasztói döntésekről?
Az Árfigyelő adatai alapján jól látszik, hogy ugyanarra a termékre a vásárlók nagyon eltérő összegeket költhetnek. Egy
- olcsóbb, baromfihús-alapú virsli
- és egy prémium-sertésvirsli
között kilogrammonként akár 2 ezer forintos különbség is lehet, ami egy nagyobb bevásárlásnál már számottevő tétel. Bár az infláció üteme mérséklődött, a döntések továbbra is árvezéreltek. A többség az alsó árszegmensben marad, miközben egy szűkebb, de stabil vásárlói kör továbbra is megfizeti a prémiumtermékeket.