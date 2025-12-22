Ha ilyet vett, azonnal vigye vissza a boltba: népszerű gyümölcsöt hívott vissza a SPAR növényvédőszer-tartalom miatt

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés szerint hatósági ellenőrzés során növényvédőszer-maradékot mutattak ki az S-Budget gyorsfagyasztott szamóca 1 kg megnevezésű termékben.

Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

Rengetegen vásárolhattak belőle

A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az illetékes Hatóságok nyomon követik.

Jelentős probléma merült fel

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: S-Budget gyorsfagyasztott szamóca

Kiszerelés: 1 kg

Minőségmegőrzési idő: 09.05.2027. valamint 02.09.2027.

Beszállító: Agrosprint Zrt.

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: Növényvédőszer-maradék tartalom

Miért veszélyes az egészségre?

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.