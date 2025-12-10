Deviza
EUR/HUF383.29 -0.15% USD/HUF329.16 -0.3% GBP/HUF438.79 -0.09% CHF/HUF409.84 +0.08% PLN/HUF90.72 -0.09% RON/HUF75.31 -0.14% CZK/HUF15.8 -0.17% EUR/HUF383.29 -0.15% USD/HUF329.16 -0.3% GBP/HUF438.79 -0.09% CHF/HUF409.84 +0.08% PLN/HUF90.72 -0.09% RON/HUF75.31 -0.14% CZK/HUF15.8 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,488 -0.08% MTELEKOM1,756 +1.71% MOL2,908 -0.76% OTP33,800 -0.09% RICHTER9,710 +0.31% OPUS544 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX10,163.74 -0.41% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,385.88 +0.17% BUX108,488 -0.08% MTELEKOM1,756 +1.71% MOL2,908 -0.76% OTP33,800 -0.09% RICHTER9,710 +0.31% OPUS544 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX10,163.74 -0.41% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,385.88 +0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vízvezeték
hálózaton
csőrendszer

Üveglábakon áll a hazai vízvezeték-hálózat - óriási károkat okoz az elfolyó veszteségvíz

Több tucat kisebb hálózat teljes korszerűsítését lehetne fedezni abból az összegből, amekkora gazdasági kárt az elfolyó víz okoz.
Andor Attila
2025.12.10, 15:45

Évente mintegy 19-21,5 milliárd forintnyi közpénz tűnik el az elfolyó vagy el nem számlázható víz miatt. Ez a veszteség évről évre állandó, tehát nem egyszeri tétel, hanem tartósan fennálló gazdasági kár. 

vízvezeték-hálózat
Brutális mennyiségű víz folyik el veszteségként a vízvezeték-hálózaton / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Magyar Viziközmű Szövetség adatai szerint a becsült hálózati veszteség 2024-ben 138,8 millió m3-t ért el, 

az átlagos értékesítési veszteség számításaik szerint 24,5 százalékos volt, de egyes hálózatokon a 60 százalékot is eléri. 

Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van olyan hálózat, ahol 1 liter víz csapból való kiengedésekor a rendszerből több mint másfél liter víz tűnik el.

Az ECORPS kft vezetője szerint a víziközmű-hálózatok a létfontosságú infrastruktúra részét képezik, így az állapotuk közvetlenül hat a lakosság ellátásbiztonságára, azaz kiemelten fontos.  Magyarországon a lefedettség a legutóbbi adatok szerint 99,7 százalékos. 
Illés Gábor szerint a megoldás már ma is rendelkezésre áll, de a technológia nem elég. 

Teljes ágazati paradigmaváltásra van szükség, a megújítás során a legújabb szabványok alkalmazására és a digitálisan nyomon követhető, szélesebb spektrumot alkalmazó, modern kivitelezési megoldásokra kell összpontosítani.

 Ugyanakkor az is gondot jelent, hogy sokszor már a szerződésekben-tervekben sem dokumentálják pontosan, milyen csőrendszereket, anyagokat használnak a kivitelezők. 

Az elöregedett hálózatban gyakoriak a nyomásingadozások, amit a  régi vezetékek  nem homogén kötései (pl. gumigyűrűs vagy kócos-cementes) végképp nem viselnek el.

 Csőtörés a következmény, amikor az elfolyt víz mellett még szennyeződések is bekerülnek a hálózatba – tette hozzá.

Az elavult, úgynevezett KPE-gyakorlat (1984–2005 között érvényes szabvány) helyett a PE100 polietilén hegesztett csőrendszerek, valamint a hozzájuk szervesen kapcsolódó újabb biztonsági követelményrendszerek bevezetése lenne kulcsfontosságú. A szakma rövid időn belül elérhetné a kor elvárásainak megfelelő legmagasabb színvonalat. Viszont, ha a megrendelők a legtöbb területen nem lépnek túl a ’80-as évekből megmaradt szokásokon, a rendszer kiépítése alacsony hatásfokú, minősége pedig gyenge marad - hangsúlyozta.

Az ECORPS Kft. tulajdonos-ügyvezetője kiemelte, hogy a korszerű követelmények szerinti hegesztéssel létrejött csőrendszer a legidőtállóbb pontja lehet a hálózatoknak, hiszen a kötések mentén is homogén, tartósan szivárgásmentes működést eredményez. A kivitelezés tárgyi szükségleteire (csőanyag, eszközök), a személyzet és a technológiák alkalmasságára, továbbá a varratok ellenőrzésére vonatkozó szabványok ismerete és betartatása alapvető követelmény kellene, hogy legyen, hiszen ezek hiányában a megvalósulás műszaki és jogi szempontból is kockázatos.

A magyarországi ivóvízhálózatok műszaki állapota tehát komoly kihívás elé állítja az ágazatot.

 A munka hatékonyságát ugyanakkor jelentősen növelhetik azok a modern, forrásigény nélküli minőségjobbító megoldások, amelyek már ma is rendelkezésre állnak. A szakma döntése, hogy egységesen bevezeti ezeket, vagy továbbra is széttagoltan, eltérő gyakorlat szerint működik, vállalva annak kockázatát, hogy a felzárkózás lehetősége beláthatatlanná válik.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu