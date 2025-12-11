Döntött az 50 ezres vidéki nagyváros: eladja az önkormányzati lakásait az Otthon Start program miatt – rögtön 10 százalékkal leakciózza

Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások mintegy ötödét értékesítik Zalaegerszegen, segítve ezzel azokat, akik az új állami támogatású hitellehetőséggel szeretnének élni – közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján a város polgármestere.

Balaicz Zoltán (Fidesz–KDNP) a közgyűlés döntéseit ismertetve elmondta: az önkormányzat tulajdonában jelenleg 793 bérlakás van, a rendszerváltás előtti időszakban még többezres volt ez a szám. A kormány döntése alapján a kedvezményes, 3 százalékos fix kamatozású állami lakáshitelt önkormányzati bérlakás megvásárlására is lehet fordítani, a közgyűlés ezért áttekintette a lakásállományt, és összesen 162 lakás eladásáról döntött.

Értékesítik azt a 30 szórványbérlakást, amelyek olyan társasházakban vannak, ahol csupán egy-egy önkormányzati tulajdonú lakás található, így nehézkesebb a kezelésük, a fenntartásuk. Olyan bérlakásokat is megvételre kínálnak, amelyeket már legalább 15 éve tartósan bérelnek a bent élők, ezekből 132 van Zalaegerszegen – részletezte a polgármester.

Hozzátette, hogy csak a jelenlegi bérlőknek kínálnak elővásárlási jogot, ha nincs lakbér- és közüzemidíj-tartozásuk.

Számukra a február végéig megállapítandó vételárból 10 százalék kedvezményt is biztosítanak. Az eladott lakásokból befolyó, várhatóan több százmilliós bevételt az önkormányzat a városi lakásalapban helyezi el, a felhalmozódott összeget pedig a megmaradó lakásállomány folyamatos megújítására tudják felhasználni – ismertette.

Balaicz Zoltán beszámolt arról is, hogy a LÉSZ Kft. javaslata alapján január 1-jétől 10 százalékkal emelkedik az önkormányzati lakbérek összege, egyrészt az anyagár-emelkedés és a bérek növekedése miatt, másrészt azért, mert a cég működőképességét és pénzügyi stabilitását meg kell őrizni. A szociális alapon kiadott lakások bérleti díja így átlagosan havi 28 ezer forint, a költségelvűeké pedig 55 ezer forint körül alakul, ami így is jelentős segítség a piaci albérleti árakhoz képest.

A polgármester kitért arra is, hogy az önkormányzat a zalaegerszegi rászoruló családok gyermekneveléssel kapcsolatos anyagi terheinek csökkentése érdekében gyermekenként 11 ezer 400 forint egyszeri nevelési juttatás kifizetéséről döntött. Erre az összegre 114 család jogosult 203 gyermek után, ők külön kérelem nélkül december 15-ig megkapják a támogatást.