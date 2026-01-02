Deviza
EUR/HUF383,58 -0,15% USD/HUF327,12 +0,07% GBP/HUF439,95 -0,13% CHF/HUF412,54 -0,04% PLN/HUF91,07 -0,05% RON/HUF75,36 -0,01% CZK/HUF15,87 -0,08%
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
munkaszüneti nap
2026
hosszú hétvége

2026 bővelkedik a hosszú hétvégékben: mutatjuk a dátumokat, amelyek sokaknak segíthetnek majd a jövő évi szabadságok megtervezésében

Az idei év bővelkedik majd a hosszú hétvégékben. 2026-ban négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, de három darab háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba. Az ezzel járó munkanap-áthelyezések miatt pedig mindössze három szombaton kell majd dolgoznunk.
VG
2026.01.02, 13:01

A Nemzetgazdasági Minisztérium már tavaly tavasszal közzétette a 2026-os munkaszüneti napokat és a hozzájuk kapcsolódó munkarend tervezetét. Az 2025. április 30-án a Magyar Közlöny 2025. évi 51. számában megjelent rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2026-ban négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, de három darab háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba. Fotó: Unsplash
A 2026 évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő: 

  • A 2026. január 2. péntek hivatalosan pihenőnap, amelyet 2026. január 10., szombaton helyettesítenek munkanappal.
  • A 2026. augusztus 21., pénteket szintén pihenőnappá nyilvánították, amelyet 2026. augusztus 15., szombaton kell majd ledolgozni
  • 2026. december 24, csütörtökre esik a Szenteste, amelyet ezért pihenőnappá neveztek ki, és 2026. december 12., szombaton dolgozzuk majd le.

Ekkor lesznek hosszú hétvégék 2026-ban:

Jövőre ezekre a hétvégékre tervezhetünk hosszabb programot:

4 napos hosszú hétvégék:

  • Rögtön az év elején, január 1-től, csütörtöktől január 4-ig, vasárnapig.
  • Majd húsvétkor, a nagypéntektől húsvét hétfőig terjedő időszakban (április 3-tól április 6-ig).
  • Augusztus 20-tól augusztus 23-ig, azaz az államalapítás ünnepnapjától a hétvégéig, csütörtöktől vasárnapig lehet pihenni, köszönhetően annak, hogy a kormány döntése nyomán idén Szent István ünnepéhez kapcsolódóan augusztus végén újabb pihenőnapot vezetett be.
  • S karácsonykor, mert a rendelet szerint december 24-től december 27-ig, csütörtöktől vasárnapig nem kell dolgozni a rendelet hatálya alá tartozóknak.

3 napos hosszú hétvégék:

  • Jövőre május 1-je péntekre esik, ez lesz az első, háromnapos hosszú hétvége.
  • 2026-ban pünkösd májusban lesz, május 24-e pünkösdvasárnap, május 25-e pünkösdhétfő, így szombattól hétfőig tart a hétvége.
  • Az évben a naptárban harmadiknak számító nemzeti ünnepnapunk, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, október 23-a péntekre esik, a következő hétvégével szintén háromnapos hosszú hétvége adódik.

Ekkor lesznek ünnepnapok 2026-ban:

2026-ban az alábbi napokon nem kell dolgozni:

  • 2026. január 1. Újév
  • 2026. január 2. Pihenőnap
  • 2026. március 15. Az 1848-as forradalom ünnepe
  • 2026. április 3. Nagypéntek
  • 2026. április 5. Húsvétvasárnap
  • 2026. április 6. Húsvéthétfő
  • 2026. május 1. A munka ünnepe
  • 2026. május 24. Pünkösdvasárnap
  • 2026. május 25. Pünkösdhétfő
  • 2026. augusztus 20. Az államalapítás ünnepe
  • 2026. augusztus 21. Pihenőnap
  • 2026. október 23. Az 1956-os forradalom ünnepe
  • 2026. november 1. Mindenszentek
  • 2026. december 24. Pihenőnap
  • 2026. december 25. Karácsony
  • 2026. december 26. Karácsony másnapja

Az iskolai szünetek időpontjait az Origo oldalára kattintva olvashatja.

