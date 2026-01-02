2026 bővelkedik a hosszú hétvégékben: mutatjuk a dátumokat, amelyek sokaknak segíthetnek majd a jövő évi szabadságok megtervezésében

A Nemzetgazdasági Minisztérium már tavaly tavasszal közzétette a 2026-os munkaszüneti napokat és a hozzájuk kapcsolódó munkarend tervezetét. Az 2025. április 30-án a Magyar Közlöny 2025. évi 51. számában megjelent rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2026-ban négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, de három darab háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba. Fotó: Unsplash

A 2026 évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

A 2026. január 2. péntek hivatalosan pihenőnap, amelyet 2026. január 10., szombaton helyettesítenek munkanappal.

A 2026. augusztus 21., pénteket szintén pihenőnappá nyilvánították, amelyet 2026. augusztus 15., szombaton kell majd ledolgozni

2026. december 24, csütörtökre esik a Szenteste, amelyet ezért pihenőnappá neveztek ki, és 2026. december 12., szombaton dolgozzuk majd le.

Ekkor lesznek hosszú hétvégék 2026-ban:

4 napos hosszú hétvégék:

Rögtön az év elején, január 1-től, csütörtöktől január 4-ig, vasárnapig.

Majd húsvétkor, a nagypéntektől húsvét hétfőig terjedő időszakban (április 3-tól április 6-ig).

Augusztus 20-tól augusztus 23-ig, azaz az államalapítás ünnepnapjától a hétvégéig, csütörtöktől vasárnapig lehet pihenni, köszönhetően annak, hogy a kormány döntése nyomán idén Szent István ünnepéhez kapcsolódóan augusztus végén újabb pihenőnapot vezetett be.

S karácsonykor, mert a rendelet szerint december 24-től december 27-ig, csütörtöktől vasárnapig nem kell dolgozni a rendelet hatálya alá tartozóknak.

3 napos hosszú hétvégék:

Jövőre május 1-je péntekre esik, ez lesz az első, háromnapos hosszú hétvége.

2026-ban pünkösd májusban lesz, május 24-e pünkösdvasárnap, május 25-e pünkösdhétfő, így szombattól hétfőig tart a hétvége.

Az évben a naptárban harmadiknak számító nemzeti ünnepnapunk, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, október 23-a péntekre esik, a következő hétvégével szintén háromnapos hosszú hétvége adódik.

Ekkor lesznek ünnepnapok 2026-ban:

2026. január 1. Újév

2026. január 2. Pihenőnap

2026. március 15. Az 1848-as forradalom ünnepe

2026. április 3. Nagypéntek

2026. április 5. Húsvétvasárnap

2026. április 6. Húsvéthétfő

2026. május 1. A munka ünnepe

2026. május 24. Pünkösdvasárnap

2026. május 25. Pünkösdhétfő

2026. augusztus 20. Az államalapítás ünnepe

2026. augusztus 21. Pihenőnap

2026. október 23. Az 1956-os forradalom ünnepe

2026. november 1. Mindenszentek

2026. december 24. Pihenőnap

2026. december 25. Karácsony

2026. december 26. Karácsony másnapja

Az iskolai szünetek időpontjait az Origo oldalára kattintva olvashatja.