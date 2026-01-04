Nyeregben a One Macedonia: fontos 5G frekvenciapályázaton nyert a 4iG leányvállalata

A macedón Elektronikus Hírközlési Ügynökség (AEK), Észak-Macedónia elektronikus hírközlési piacát felügyelő szabályozó hatóság bejelentette, hogy az országos 5G frekvenciapályázatának nyertese a budapesti székhelyű 4iG Csoport leányvállalata, a One Macedonia. A döntés megnyitja az utat az ország első, teljes lefedettségű, önálló (standalone) 5G hálózatának kiépítése előtt, amely előrelépés lehet a régióban a biztonságos és hosszú távon is megbízható digitális konnektivitás fejlesztésében – tudatta szerda esti közleményében a 4iG.

A 4iG Csoport a One márkanév alatt már jelen van a Nyugat-Balkán több piacán / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pályázati eljárás eredményeként a One Macedonia jogosultságot szerzett a régió egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb 5G standalone (5G SA) hálózatának kiépítésére és üzemeltetésére. A társaság korábbi tájékoztatása szerint a projekt megvalósításának egyik pillére az Ericssonnal kötött előzetes stratégiai együttműködési megállapodás, amely az új infrastruktúra tervezésére, kialakítására és bevezetésére terjed ki.

A vállalat közleménye szerint az új 5G SA hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg, az alapoktól megtervezve, a jelenleg elérhető legfejlettebb technológiai architektúrára építve. A fejlesztés magában foglalja a rádiós hozzáférési hálózati (RAN) és a maghálózati elemek kialakítását, valamint lehetővé teszi egy modern, nagy teljesítményű és skálázható hálózati környezet létrehozását. A legújabb technológiai megoldásokra épülő infrastruktúrának köszönhetően a One Macedonia országos léptékben nyújthat újgenerációs konnektivitási lehetőségeket lakossági és üzleti ügyfelei számára egyaránt.