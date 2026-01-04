A davosi Világgazdasági Fórum második napján a magyar tulajdonú 4iG Nyrt. elnöke, Jászai Gellért több olyan tárgyaláson vett részt, melyek túlmutatnak a klasszikus technológiai együttműködéseken, és már a globális védelmi ipar, a pénzügyi háttér és a regionális geopolitikai érdekek metszéspontjában helyezkednek el. A megbeszélések alapján eddig nem látott léptékű, nemzetközi együttműködések körvonalazódhatnak, melyek a 4iG csoport jövőbeli növekedési pályáját is új irányba terelhetik.

A világ legnagyobb fegyvergyártó cégével tárgyalt a 4iG elnöke, eddig nem látott együttműködés jöhet / Fotó: Kallus György

A nap egyik fontos állomása Jászai Gellért találkozója volt Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel. Az egyeztetés középpontjában a regionális együttműködés további erősítése állt, különösen a távközlés, a digitális infrastruktúra, a védelmi ipar és az energetika területén. A tárgyalás illeszkedik abba a stratégiába, melyben a 4iG egyre markánsabban jelenik meg a közép-kelet európai régió komplex technológiai és ipari projektjeiben.

A davosi program során

a 4iG elnöke egyeztetett az Egyesült Államok két meghatározó pénzügyi intézményének, a J.P. Morgan és a Morgan Stanley felső vezetésével is.

Ezeken a tárgyalásokon a csoport stratégiai fejlődésének következő lépései kerültek terítékre, különös hangsúlyt kapva az űripari és védelmi ipari fejlesztésekhez, valamint a nemzetközi digitális infrastruktúra kiépítéséhez szükséges finanszírozási, tőkepiaci és tanácsadási megoldások.

A nap egyik legjelentősebb egyeztetése ugyanakkor a világ legnagyobb fegyvergyártó vállalatához köthető. Lockheed Martin nemzetközi kormányzati kapcsolatokért felelős alelnökével, Stuart Holliday folytatott tárgyaláson a felek a védelmi ipari együttműködés stratégiai keretrendszerét tekintették át. Ebben a konstrukcióban a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. stratégiai partnerként kap szerepet.

A közös cél olyan bővíthető, a közép-kelet európai régió sajátosságaihoz igazított gyártási és integrációs kapacitások létrehozása, melyek hosszú távon növelik a térség védelmi iparának alkalmazkodóképességét és versenyképességét.

A tárgyalási nap végén Jászai Gellért egyeztetett Andrea Orcellel, a UniCredit Group vezérigazgatójával is. A UniCredit a 4iG Nyrt. stratégiai partnere, és a felek egyetértettek abban, hogy jelentős potenciál rejlik a regionális együttműködés további elmélyítésében. A megbeszélés kiterjedt a finanszírozási és tőkepiaci megoldásokra, valamint azokra a hosszú távú projektekre, melyek stabil alapot teremthetnek a csoport nemzetközi növekedéséhez.