Erre készüljön: mostantól drágább lesz autózni, többe kerül a cigaretta – van bőven jó hír is, egy halom adót megvágtak

2026-ban több, az autózáshoz kapcsolódó adónem automatikusan követi az infláció alakulását, ami érezhetően megemeli az autótulajdonosok terheit. A szabályozás értelmében a gépjárműadó, a cégautóadó, a regisztrációs adó, valamint a gépjárműátíráshoz kapcsolódó illetékek mértéke minden évben az előző évi inflációval emelkedik külön törvénymódosítás nélkül.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az autósoknak 2026-ban már a 2025-ös infláció alapján megállapított, magasabb adókkal és díjakkal kell számolniuk. Az inflációkövető rendszer célja, hogy az állami bevételek értékállók maradjanak, ugyanakkor ez az autózáshoz kapcsolódó költségek folyamatos növekedését vetíti előre.

Az adómértékek továbbra is sávosan alakulnak, figyelembe véve a járművek életkorát és teljesítményét, így az emelkedés mértéke autónként eltérő lehet. A változás nemcsak az évente fizetendő gépjárműadót érinti, hanem az autóvásárláshoz kapcsolódó egyszeri tételeket is.

Összességében az új szabályozás kiszámíthatóbbá teszi az adórendszert, ugyanakkor az autótulajdonosok számára azt jelenti, hogy a jövőben minden, járműhöz kapcsolódó adó és illeték automatikusan magasabb lesz az előző évinél.

Fontos változások év elején Magyarországon: sok adó csökken

2025-ben a kormány aktív volt a gazdaságpolitikai intézkedések területén, és a 2026-os év is egészen lendületesen indul. Az év első napjai ugyanis az alábbi változásokat, adócsökkentéseket, adókedvezmény-emeléseket és béremeléseket hozzák.

Januárban indul a családi adókedvezmények megduplázása, mellyel egy háromgyermekes család évi 2 millió 400 ezer forint mértékű támogatásban részesül.

Életbe lép a 30 év alatti egygyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége.

Megkezdődik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése: a minimálbér, 11 százalékkal, 322 800, a garantált bérminimum pedig, 7 százalékkal, 373 200 forintra emelkedik. Ezzel az emeléssel nagyjából átlagosan 5 százalékos reálbér-növekedés várható 2026-ban.

Elindul a 11 pontos vállalati adócsökkentési program, amely évi 80-90 milliárd forint megtakarítást jelent a kis- és középvállalkozásoknak.

Kiutalják a teljes 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Folytatódik az általános nyugdíjemelés, amivel az átlagnyugdíj 250 ezer forint fölé emelkedik.

Elindul a közszolgálati dolgozók nettó egymillió forintos otthontámogatási programja.

Kiutalják a hathavi fegyverpénzt a fegyveres és rendvédelmi dolgozóknak.

Folytatódik a tanárok béremelése, mellyel jövőre a pedagógusi átlagbér közel 940 ezer forintra emelkedik.

Megkezdődik a közigazgatási, szociális és kulturális ágazatban dolgozók 15 százalékos béremelése.

Folytatódik az igazságügyi alkalmazottak háromlépcsős béremelése is. 2025 és 2027 között a bíráknak ez 48 százalékos, a fogalmazóknak 89 százalékos, a bírósági alkalmazottaknak pedig 100 százalékos bérnövekedést jelent.

Az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) várakozásai szerint Magyarországon 2025-ben a költségvetés éves hiánya nagyjából a GDP 5 százalékát teszi majd ki, míg az államadósság nagyjából a GDP 76 százalékra rúg. Azt, hogy az adócsökkentéseknek van-e valós tere más országokkal való összevetésben is érdemes értelmezni, illetve az időzítés is lényeges szempont. Az utóbbi kapcsán megjegyzendő, hogy olyan időszakban történik a fiskális ösztönzés, amikor több európai ország is adóemeléseket vagy új adókat tervez.