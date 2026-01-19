Deviza
EUR/HUF385,36 0% USD/HUF330,91 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF415,11 0% PLN/HUF91,22 0% RON/HUF75,68 0% CZK/HUF15,86 0% EUR/HUF385,36 0% USD/HUF330,91 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF415,11 0% PLN/HUF91,22 0% RON/HUF75,68 0% CZK/HUF15,86 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 151,69 -0,13% MTELEKOM1 910 -0,52% MOL3 546 +0,4% OTP38 330 -0,39% RICHTER10 500 +0,29% OPUS552 +0,73% ANY7 960 -1,24% AUTOWALLIS153,5 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,92 -0,51% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 590,18 -0,68% BUX122 151,69 -0,13% MTELEKOM1 910 -0,52% MOL3 546 +0,4% OTP38 330 -0,39% RICHTER10 500 +0,29% OPUS552 +0,73% ANY7 960 -1,24% AUTOWALLIS153,5 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,92 -0,51% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 590,18 -0,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nemzeti adó - és vámhivatal
betegség
kedvezmény
személyi kedvezmény
adókedvezmény

Rengeteg magyar bukik el 190 ezer forintot: egyetlen orvosi igazolás kell hozzá, és már fizetik is – itt vannak a részletek

A betegség után járó adókedvezmény 2026-ban továbbra is változatlan feltételekkel él, és csupán egy szakorvosi igazolás szükséges hozzá, más nem. Most éves szinten több mint 190 000 forint járhat adókedvezmény formájában azoknak, akik bizonyos betegségekkel vagy érzékenységgel élnek.
Csókási Annamária
2026.01.19, 20:03
Frissítve: 2026.01.19, 20:11

Ez nem pályázat, nem támogatás, nem segély, és nem is mérlegelés kérdése. A személyi kedvezmény törvény alapján jár azoknak, akik bizonyos betegségek valamelyikében érintettek – írta a Hóvége.

LUS_7826, kenyér adó
Különböző betegségeink után is kaphatunk adókedvezményt / Fotó: Kallus György

Mennyi az annyi az adó esetében?

A személyi kedvezmény havi adóalapja a minimálbér egyharmadának 100 forintra kerekített értéke. A 2026-ban érvényes minimálbérrel számolva ez 107 600 forint havi adóalap-kedvezményt jelent. A 15 százalékos szja miatt ez 16 140 forinttal magasabb nettó jövedelmet eredményez havonta, éves szinten pedig 193 680 forintot. 

Kik jogosultak rá?

A betegség után járó adókedvezmény 2026-ban is ugyanabból a listából áll. (A jogosultság nem munkaképességhez, se nem rokkantsági státuszhoz kötött.) Ide tartoznak többek között egyes daganatos betegségek, autoimmun kórképek (például cöliákia), a cukorbetegség meghatározott típusai és ritka genetikai rendellenességek. Az igazolást szakorvos állítja ki, és azt rögzíti, hogy a diagnózis megfelel a törvényi feltételeknek. Ha ez megvan, a jogosultság automatikusan fennáll, vagyis a betegség után járó adókedvezmény 2026-ban nem elutasítható és nem is korlátozható.

Így érvényesíthető, és ezért marad sokaknál kihasználatlan

A kedvezmény kérhető adóelőleg-nyilatkozattal a munkáltatón keresztül, így már a havi bérben megjelenik a megtakarítás. Ha ez kimarad, az éves szja-bevallásban visszamenőleg is érvényesíthető az elévülési időn belül. Az igazolást nem kell évente megújítani, ha az állapot tartós. Ennek ellenére sok jogosult nem él vele, mert nem tud a lehetőségről, vagy tévesen azt hiszi, hogy külön hatósági döntés szükséges hozzá. Van, akit a macerás ügyintézés gondolata rémiszt el, azonban a személyi kedvezmény alanyi jog, nem kedvezménykérés, nem jár semmilyen bonyolult procedúrával. Ha a betegség tartós, maradandó, elég egyszer megszerezni az orvosi papírt, többet nem kell visszajárnunk.

Egymillió magyar jogosult, mégis alig használják ki a lehetőséget 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, összességében több mint egymillióan jogosultak valamilyen adóalap-kedvezményre. A korábbi évek tapasztalata szerint mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni. A legegyszerűbb és leggyorsabb – akár mobiltelefonon – online nyilatkozni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint például 2024 januárjában 53 ezer négygyermekes anya tett adóelőleg-nyilatkozatot, miközben a 2024-es szja-bevallásban 70 ezren vették igénybe ezt a kedvezményt.

Kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a két, három, a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek. Nekik érdemes minél előbb leadni az adóelőleg-nyilatkozatot, és így a kedvezmény összegével már a januári fizetés is több lehet.

A kedvezmény igénybevételét megkönnyíti a NAV: az adóelőleg-nyilatkozatok néhány kattintással rögtön elérhetők a honlapján. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu