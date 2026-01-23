Deviza
MVM
Tiszaújváros
energiatároló
akkumulátor
konténer

Uniós pénzzel épül a tiszai gázerőmű energiatárolója

Egy hatalmas eneregiatárolót telepít az MVM a Tiszaújvárosban épülő, gázüzemű erőműve szomszédságában. Az akkumulátor uniós támogatással épül.
B. H. L.
2026.01.23, 14:27

Az MVM Tisza Erőmű Kft. 4,185 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással telepít energitárolót az erőmű területén. Az akkumulátor névleges teljesítménye 31 megawatt (MW) lesz, a kapacitása pedig 62 megawattóra (MWh). A beruházás közel 10 milliárd forintba kerül.

akkumulátor
Egy erőműve és egy óriás akkumulátora lesz az MVM-nek egymás mellett/Fotó: MVM

A beruházás az Európai Unió és a magyar hormány Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz finanszírozásában valósul meg. Az MVM közleménye hangsúlyozza, hogy a beruházásnak fontos szerepe van Magyarország klímacéljainak elérésében, valamint a 2050-re kitűzött klímasemlegességi törekvések előmozdításában.

A fejlesztés egy olyan korszerű energiatároló rendszer létrehozását célozza, amely képes

  • támogatni az időjárásfüggő termelők kiegyenlítését,
  • annak a hálózatra gyakorolt hatásait kompenzálni,
  • erősíteni a villamosenergia-hálózat rugalmasságát

 és csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Két technológia találkozik

A lítium-ion technológián alapuló, konténeres energiatároló egység hosszú távon is megbízható működést biztosít, miközben hatékonyan illeszkedik a telephely meglévő infrastruktúrájába és hálózati kapacitásába. A már meglévő, kisebb kapacitású rendszer mellett működik majd. Egy helyszínen találkozik két korszerű technológia: a telephelyen épülő, nagy hatékonyságú, 1000 megawattos kombinált ciklusú erőmű és egy modern, kémiai alapú energiatároló rendszer. 

Bár a két létesítmény egymástól függetlenül üzemel majd, de közösen fogják támogatni a megújuló energiaforrások kiegyenlítését, továbbá erősíteni a villamosenergia-rendszer rugalmasságát és stabilitását. 
Az energiatároló várhatóan 2026. június 30-ig készül el Tiszaújvárosban, az MVM Tisza Erőmű területén, ahol minden technikai és hálózati feltétel adott a projekt sikeres megvalósításához  írja az MVM.

Régebbi az akkumulátor telepítésének terve, mint gondolnánk

A közlemény nem nevezi meg a konténeres energiatároló gyártóját, arról azonban, a Világgazdaság azonban már 2013-ban beszámolt arról, hogy a telephellyel összefüggésben már kifejlesztettek egy hasonló berendezést. Akkor azonban még más volt a tulajdonos. Mint írtuk, az A.W.E. Mérnökszolgálati Kft.

  • Intellistore 1000TM néven
  • konténerbe szerelt,
  • európai szabványoknak megfelelő, 
  • TÜV minősítéssel rendelkező,
  • nagyteljesítményű

akkumulátoros energiatárolót fejlesztett ki. 

Pálfi Gézától, a társaság stratégiai igazgatójától kapott tájékoztatás szerint a termék teszt-, és kereskedelmi üzeme már 2013-ban folyt, működésére német villamos ipari szakemberek, vevőjelöltek voltak kíváncsiak. A tároló mintegy 400 lítium-ionos akkumulátorból állt. „Az A.W.E. elsősorban fejlesztő, nem gyártó cég, de testvércége, a Tisza Erőmű Kft. és az IFC csoport kész megszervezni a gyártást is” – válaszolt akkor lapunknak Csontos Attila, a Tisza Erőmű Kft. tulajdonosának képviselőjeként.

