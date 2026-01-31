Óriási dobásra készül Amerika és Magyarország, elkezdtek kiderülni a részletek: nem biztos, hogy az oroszoknak tetszeni fog

Az energetika a központi témája a magyar-amerikai kapcsolatoknak – erről beszélt a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese helyi idő szerint szombatra virradóra Washingtonban.

Amerika és Magyarország óriási dobásra készül: nem fog tetszeni az oroszoknak / Fotó: AFP

Magyar Levente arról számolt be, hogy az idei első washingtoni látogatásán a napot energetikai kérdések egyeztetésével töltötte, mivel a szárnyaló magyar-amerikai kapcsolatokban ez most a központi téma.

Amerika és Magyarország óriási dobásra készül

Amerikától egyre nagyobb mennyiségben vásárolunk különböző energiahordozókat, és

Magyarország nagy nukleáris fejlesztési ciklusát, a következőt, amit megindítunk Paks 2-vel párhuzamosan, amerikai technológiára alapozzuk

mind a gyártás, mind a nukleáris fűtőanyagok vásárlása és tárolása tekintetében – sorolta. Mindez nagy horderejű, ugyanakkor némiképp ködös. Talán az úgy nevezett kis moduláris reaktorok (SMR) építésére vonatkozik.

Mindenesetre mintha arról lenne, hogy a jövőben az eddig hagyományosan orosz bázisú magyarországi nukleáris atomenergiába belép az amerikai technológia is. Ez pedig egyértelmű diverzifikálás, persze lehet, hogy az orosz félnek nem feltétlenül van ínyére.

Akárhogy is, Magyar Levente rámutatott, hogy az Egyesült Államok mindemellett engedélyezte a Molnak, hogy beszálljon a regionális energetikai versenybe azáltal, hogy megvásárolhatja a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrészt, amely az amerikai szankciók nyomán kerül eladásra.

Egy amerikai-orosz-szerb-magyar együttműködés keretében tehát hozzájuthat a Mol és ezáltal Magyarország ezen hatalmas stratégiai lehetőséghez, hogy egy sor ország után a szerb energiapiacon is domináns szereplővé váljunk – húzta alá.

Csúcslátogatás készül?

Magyar Leventének volt alkalma több miniszterrel is megbeszélést folytatni a kétoldalú kapcsolatokról. Részt vett a Melania című film díszbemutatóján, amely az amerikai elnök feleségének, Melania Trumpnak az életéről szól, és ott volt a fél kormány, úgyhogy az egészségügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel is tudott röviden beszélgetni.