Behúzta a kéziféket a vidéki lakáspiac: mérséklődött az áremelkedés üteme – ehhez jön az otthontámogatás
A negyedévente irányadó 2,5 százalékos áremelkedésnél jóval mérsékeltebb drágulás zajlott az új építésű vidéki lakások piacán 2025 negyedik negyedévben. A megyei jogú városokban az Otthon Centrum közreműködésével értékesített új építésű lakások átlagos négyzetméterára 1,22 millió forint volt ebben az időszakban, mindössze 0,4 százalékkal haladta meg az előző negyedév átlagát.
„Az ingatlanközvetítő portálnál az elmúlt időszak tapasztalatai szerint negyedévente 2,5 százalék körüli áremelkedés volt irányadó, ám ehhez képest ezúttal csupán 0,4 százalékkal emelkedtek a kínálati árak, ugyanakkor éves szinten a jelenlegi árszint 9,4 százalékkal múlja felül az előző év azonos időszakát” – ismertette az új építésű vidéki lakások piacának legfrissebb adatait Soóki-Tóth Gábor.
Az elemzési vezető elmondta, hogy a városok közötti ársorrendje ismét átrendeződött. Az előző negyedévben még listavezető Érd 1,31 millió forintos átlagos négyzetméterárral most csak a harmadik, miután Győr 1,32 millió és Sopron 1,38 millió forintos kínálati négyzetméterárral megelőzte. Az élmezőny rendkívül sűrű: Debrecenben és Szegeden egyaránt 1,26 millió forint körül alakult az átlagos négyzetméterár, míg Székesfehérváron 1,24 millió forintot mért az Otthon Centrum. A kisebb városok közül Eger emelkedik ki, ahol a kínálati négyzetméterár átlaga 1,27 millió forint.
A szakember szerint összességében nincs számottevő különbség a települések között, hiszen a többi megyei jogú városban is döntően 1 millió és 1,2 millió forint között kínálták az új építésű lakások négyzetméterét. Ennél alacsonyabb ár csak néhány kisebb városban fordul elő, például Baján vagy Szekszárdon.
A lakásszám tekintetében Debrecen áll az élen, a városban jelenleg 1440 új lakás épül. A hajdúsági települést Szeged követi mintegy 1000, Győr pedig 800 épülő lakással. Az Otthon Centrum felmérése szerint a 25 megyei jogú városban 289 projektben 7400 lakás kivitelezése zajlik. Ez a projektek számában 4,7 százalékos, míg a lakások számában 7,5 százalékos növekedés az előző negyedévhez képest.
Még nem állt meg teljesen az áremelkedés
A projektek száma alapján
- szintén Debrecenben vezet 55 beruházással,
- amelyet Szeged 37 projekttel,
- Győr 26 projekttel követ.
A három város így a projekt- és a lakásszám szerinti rangsor élén egyaránt szerepel. Utánuk a százezer főnél népesebb városok következnek: Székesfehérváron, Nyíregyházán is több mint 20 projekt van folyamatban. A kisebb városokban jellemzően ennél kevesebb beruházás ismert, kivétel Szombathely 21 projekttel. A nagyvárosok közül Miskolcon a legalacsonyabb az új lakásfejlesztések száma, ahol mindössze hét projekt kivitelezése zajlik. A lista végét Békéscsaba, Esztergom és Hódmezővásárhely zárja, ahol mindössze egy-egy kisebb lakásszámú beruházás van folyamatban, míg Dunaújvárosban, és Salgótarjánban továbbra sincs aktív társasházi lakásépítés.
Említést érdemel, hogy ebben a negyedévben 43 projektben 910 lakás építése indult el, ezek közül 36 projektben – összesen 770 lakás esetében – már hirdetések is megjelentek. A fennmaradó beruházásoknál a fejlesztők egyelőre kivárnak az értékesítés elindításával. A legtöbb új projekt Debrecenben rajtolt el, ahol kilenc fejlesztés kezdődött meg 2025 negyedik negyedévében.
Nagy változások jönnek az otthontámogatásoknál – sokan örülhetnek majd
Tovább bővül a közszolgálati otthontámogatásban részesülők köre, és meghosszabbítják a bejelentési határidőt is, ami azoknak adhat pluszidőt, akik lakáshitelük törlesztésére kívánják fordítani az akár egymillió forint összegű, vissza nem térítendő támogatást. A változások miatt a bejelentési határidőt is újranyitják.
A legfontosabb változások az alábbiak:
- A munkáltatói kölcsönben részesülőkre is kiterjesztik az otthontámogatást. Ez azért fontos, mert az eddigi szabályozás szerint a támogatás nem fordítható egyéb hitelkonstrukciók törlesztésére, így babaváró, személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel és munkáltatói kölcsön sem fizethető belőle, akkor sem, ha ezeket egyébként lakásvásárlásra fordították. Az utóbbi a jövőben kivétel lehet majd, de csak akkor, ha a hitelösszegből magyarországi lakóingatlant vásároltak meg.
- Még többeket érinthet, hogy a 2026. január 1. előtt aláírt lakáshitel-szerződéseknél a bejelentési lehetőséget újranyitják, és 2026. február 15-ig lesz mód a bejelentésre. Ez jó lehetőség azoknak, akik a jelenlegi szabály szerint is jogosultak a támogatásra, ám lemaradtak róla, valamint azoknak is eddig kell bejelenteniük az igényüket, akik a módosításoknak köszönhetően jogosulttá váltak rá.
- Az évi nettó egymillió forintos támogatásra jogosultak lesznek az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók, a hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál, illetve az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyek is.