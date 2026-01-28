Behúzta a kéziféket a vidéki lakáspiac: mérséklődött az áremelkedés üteme – ehhez jön az otthontámogatás

A negyedévente irányadó 2,5 százalékos áremelkedésnél jóval mérsékeltebb drágulás zajlott az új építésű vidéki lakások piacán 2025 negyedik negyedévben. A megyei jogú városokban az Otthon Centrum közreműködésével értékesített új építésű lakások átlagos négyzetméterára 1,22 millió forint volt ebben az időszakban, mindössze 0,4 százalékkal haladta meg az előző negyedév átlagát.

Jelentősen mérséklődött az áremelkedés üteme a vidéki új lakások piacán / Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

„Az ingatlanközvetítő portálnál az elmúlt időszak tapasztalatai szerint negyedévente 2,5 százalék körüli áremelkedés volt irányadó, ám ehhez képest ezúttal csupán 0,4 százalékkal emelkedtek a kínálati árak, ugyanakkor éves szinten a jelenlegi árszint 9,4 százalékkal múlja felül az előző év azonos időszakát” – ismertette az új építésű vidéki lakások piacának legfrissebb adatait Soóki-Tóth Gábor.

Az elemzési vezető elmondta, hogy a városok közötti ársorrendje ismét átrendeződött. Az előző negyedévben még listavezető Érd 1,31 millió forintos átlagos négyzetméterárral most csak a harmadik, miután Győr 1,32 millió és Sopron 1,38 millió forintos kínálati négyzetméterárral megelőzte. Az élmezőny rendkívül sűrű: Debrecenben és Szegeden egyaránt 1,26 millió forint körül alakult az átlagos négyzetméterár, míg Székesfehérváron 1,24 millió forintot mért az Otthon Centrum. A kisebb városok közül Eger emelkedik ki, ahol a kínálati négyzetméterár átlaga 1,27 millió forint.

A szakember szerint összességében nincs számottevő különbség a települések között, hiszen a többi megyei jogú városban is döntően 1 millió és 1,2 millió forint között kínálták az új építésű lakások négyzetméterét. Ennél alacsonyabb ár csak néhány kisebb városban fordul elő, például Baján vagy Szekszárdon.

A lakásszám tekintetében Debrecen áll az élen, a városban jelenleg 1440 új lakás épül. A hajdúsági települést Szeged követi mintegy 1000, Győr pedig 800 épülő lakással. Az Otthon Centrum felmérése szerint a 25 megyei jogú városban 289 projektben 7400 lakás kivitelezése zajlik. Ez a projektek számában 4,7 százalékos, míg a lakások számában 7,5 százalékos növekedés az előző negyedévhez képest.