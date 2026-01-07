Még fél év, és valami nagyon meg fog változni a magyar gazdaságban: kinyílnak a német pénzcsapok – valósággá válhat a boltok rémálma

Nem lehet a végtelenségig fogyasztásra építeni a gazdaságot, de válságos időkben nincs más választás – erről beszélt Nagy Márton az Inforádió Aréna című műsorában. A nemzetgazdasági miniszter szerint kulcskérdés, hogy az árrésstopok átmeneti eszközök maradnak-e, vagy hosszabb távon is a gazdaságpolitika részei lesznek.

Nagy Márton szerint 2026 második felében fordulat jöhet, addig azonban kulcsszerepe marad a fogyasztás élénkítésének és az árrésstopoknak / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

„Nem mondhatjuk, hogy a stabilitás és a kiszámíthatóság irányába indult a 2026-os év” – fogalmazott Nagy Márton, aki a venezuelai helyzetet és a globális geopolitikai feszültségeket említette példaként. Szerinte az idei év még a vártnál is viharosabb lehet, és olyan tabuk dőlnek le, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak.

A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta:

senki nem állította, hogy a fogyasztásra épülő gazdaságpolitika örökké fenntartható, ugyanakkor a jelenlegi környezetben – gyengélkedő német gazdaság és háborús szomszédság mellett – ez volt az egyetlen módja annak, hogy Magyarország elkerülje a recessziót.

„A gazdaságot a víz felett kell tartani, hogy a vállalkozók legalább a belső kereslettel legyenek kompenzálva” – tette hozzá.

Nagy Márton szerint 2026 első felében még a fogyasztás húzza a gazdaságot, de az év második felében már visszatérhetünk a beruházásvezérelt növekedési pályára. Ebben kulcsszerepet játszanak

a nagy ipari beruházások, köztük a CATL, a BMW és a BYD gyárépítései;

valamint az is, hogy a német kormány költekezni kezd, ami közvetlenül hat a magyar gazdaságra.

A miniszter reálisnak tartja a 3 százalék körüli növekedést 2026-ban, a kormány hivatalos várakozása 3,1 százalék, ami összhangban van a piaci elemzők 2-3 százalékos prognózisaival.

Árrésstop: átmeneti megoldásból tartós szabályozás?

Az árrésstopot 2025 elején vezette be a kormány, miután a vártnál magasabb infláció alakult ki, és egyes termékeknél „irtózatos” árréseket tapasztaltak. Nagy Márton emlékeztetett arra, hogy ez az eszköz nem magyar sajátosság, számos országban alkalmazzák, sőt van, ahol tartós jelleggel.

Példaként Romániát említette, ahol jogszabály rögzíti, mekkora lehet a kereskedők maximális árrése.

Az árrésstopok jövője nagy kérdés

– mondta a miniszter. Szerinte nemcsak rövid távon, hanem fundamentálisan is meg kell vizsgálni, hogy ezek az intézkedések hosszabb távon is velünk maradhatnak-e, vagy kizárólag válságkezelő eszközként van létjogosultságuk. Ehhez más országok tapasztalatait is elemezni kell.