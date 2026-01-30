Deviza
EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,49 +0,48% GBP/HUF439,56 +0,09% CHF/HUF415,8 -0,04% PLN/HUF90,5 +0,03% RON/HUF74,73 +0,11% CZK/HUF15,66 +0,14% EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,49 +0,48% GBP/HUF439,56 +0,09% CHF/HUF415,8 -0,04% PLN/HUF90,5 +0,03% RON/HUF74,73 +0,11% CZK/HUF15,66 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 637,51 +0,58% MTELEKOM2 005 +1,75% MOL3 918 +0,41% OTP40 420 +0,42% RICHTER10 770 +1,49% OPUS552 +0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS166 +0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 208,49 -0,78% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 686,76 +0,04% BUX128 637,51 +0,58% MTELEKOM2 005 +1,75% MOL3 918 +0,41% OTP40 420 +0,42% RICHTER10 770 +1,49% OPUS552 +0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS166 +0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 208,49 -0,78% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 686,76 +0,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Megvan Jerome Powell, a Fed elnökének utódja – Donald Trump szerint "született tehetség" érkezik az amerikai monetáris politika élére

null
gyártás
motor
Audi
motorgyártás
Győr
elektromos motor

Indul az új motor gyártása a győri Audiban, a teljes Volkswagen a magyar várost figyeli – ebben van most minden reményük

Az Audi győri gyára tovább növeli súlyát a magyar gazdaságban, miközben a termelési mutatók is folyamatosan emelkednek. A vállalat az elmúlt években nemcsak az autó- és motorgyártásban ért el kiemelkedő eredményeket, hanem sikeresen alkalmazkodott az iparági átalakuláshoz is. Az Audi győri elektromosmotor-gyártása újabb mérföldkőhöz érkezik, az év közepén új motorszéria indulhat el.
VG/MTI
2026.01.30., 11:46

Az Audi győri gyára nagyon sikeres, folyamatosan növeli a termelését, és idén új elektromos motortípus gyártását is megkezdik – ismertette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Budapesten. A tárcavezető az Audi Hungaria vezetőivel folytatott egyeztetését követően üdvözölte, hogy a német vállalat győri üzeme egyre magasabb számokat produkál mind az autók, mind a motorok gyártása terén.

Indul az új motor gyártása a győri Audiban, a teljes Volkswagen a magyar várost figyeli – ebben van most minden reményük
Indul az új motor gyártása a győri Audiban, a teljes Volkswagen a magyar várost figyeli – ebben van most minden reményük / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Rámutatott, hogy a győri gyár versenyképessége a ma ott dolgozó 11,5 ezer embernek köszönhetően a Volkswagen csoporton belül és általánosságban az autóiparban is kiemelkedőnek számít. „A vállalat vezetői arról számoltak be, hogy sikeres az Audi átállása az autóipar új korszakára, az elektromos autóipar korszakára, folyamatosan nő a győri gyárban legyártott motorok között az elektromos motoroknak az aránya. Mind a két modell, melyet Győrött gyártanak, a Cupra és a Q3 is fantasztikus piaci sikereket ér el” – mondta.

Majd hozzátette, hogy az Audi már készül arra, hogy az idei év közepén megindítják az újabb elektromos motorszéria gyártását.

Az előkészületek jól állnak, és ennek az új motortípusnak a gyártásával az Audi még fontosabb szerepet fog betölteni a Volkswagen konszernben

– húzta alá. 

Győrben azonban nem csak gyártás zajlik – emlékeztetett Szijjártó Péter –, mivel az Audi Magyarországra telepített különböző regionális szolgáltatási funkciókat is. „Így az Audi tipikus példája annak, hogy hogyan nő a hozzáadott érték a magyar gazdaságban, és hogyan áll elő az, hogy azon vállalatok, melyek nagymértékű termelést valósítanak meg Magyarországon, azok később már a szolgáltatási és a kutatással-fejlesztéssel foglalkozó funkciókat is idehozzák” – emelte ki.

„Az Audi tehát továbbra is a magyar gazdaság fontos zászlóshajója. A magyar exportranglistának egyik vezető vállalata, több mint 11,5 ezer magyar, alapvetően győri, Győr környéki embernek adnak munkát, és beszállítóikon keresztül pedig több tízezer magyar család megélhetéséhez járulnak hozzá” – jegyezte meg.

„Ma tehát jó híreket kaptunk Győrből. 

Az Audi győri gyára sikeres, és a következő időszakban még majd további sikerekről fognak tudni beszámolni a magyar nyilvánosságnak” – összegzett.

Az Audi Hungaria győri motorgyárában a végső szakaszába lépett a felkészülés az MEBeco új generációs elektromos hajtások sorozatgyártására, jelenleg a gyártósorok és berendezések véglegesítése zajlik. A vállalat nemcsak az elektromos hajtások összeszerelését végzi majd helyben, hanem jelentősen növeli a gyártási mélységet is: a jövőben a forgórész, a lemezcsomag és a teljesítményelektronika gyártása is Győrben történik. A projekt több szakterület szoros együttműködésével valósul meg, miközben a minőségi és gyártásképességi vizsgálatok folyamatosak. 

Az új elektromos hajtások sorozatgyártása várhatóan a jövő év első felében indul el, tovább erősítve a győri üzem szerepét a Volkswagen Konszernen belül.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Elon Musk

Elon Musk megint óriásit lép, történelmi jelentőségű víziót talált ki, ez megrázza majd a világot

Eljön majd az idő, amikor alig valaki emlékszik majd arra, hogy a Tesla villanyautókat is gyártott.
1 perc
Karol Nawrocki

Ettől a hírtől megfagy Tuskban a vér, Nawrocki a magyar útra siklatja vissza a lengyeleket – fájó ponton támad

Jövőre parlamenti választást tartanak: ismét teljessé válhat a visegrádi négyek létszáma?
8 perc
kőolajellátás

Kuba alig két-három hétre elegendő olajjal rendelkezik: a szövetségesek leléptek, összeomlik a gazdaság Donald Trump újabb lépése nyomán

Eddig is igen mély volt a gazdasági válság, Nicolás Maduro elfogásával és a venezuelai olaj értékesítésének amerikai kézbe kerülésével azonban a helyzet katasztrofálissá vált, mert ezzel sem olajat, sem pedig pénzt nem kap korábbi legfőbb beszállítójától.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu