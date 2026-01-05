Kiderült, melyik a magyarok kedvenc autója – két hazánkban gyártott modell is a toplistán

A Magyar Suzuki, a többi autóipari szereplőhöz hasonlóan, a stabil és költséghatékony működésre, illetve a versenyképesség fenntartására koncentrált, emellett igyekezett olyan fizetési konstrukciókkal és kedvezményekkel előrukkolni, amelyek még vonzóbbá teszik a Suzuki modelleket – közölte a vállalat.

Az autógyártó egyik legnépszerűbb modellje az S-Cross / Fotó: Alekszandr Zavatszkij / Shutterstock

Abban, hogy az esztergomi gyártóvállalat működése stabil maradt, nagy szerepet játszottak azok a gyármodernizációs fejlesztések, amelyek év végéig valósultak meg, illetve a két hazai gyártású modell,

az S-Cross

és a Vitara

népszerűsége is. Az S-Cross 6500 eladott autóval első, a Vitara pedig 5590 darabszámmal harmadik lett az összes idehaza értékesített új személyautó között. Jól mutatja a hibrid modellek iránti keresletet, hogy járvánnyal, energiaválsággal, geopolitikai konfliktusokkal, inflációval nehezített öt év alatt készült el 2025-ben a félmilliomodik esztergomi modell ezzel a hajtásrendszerrel. A jubileumi hibrid egy S-Cross volt, és Franciaországba került új gazdájához. Mindeközben a Vitarából tavaly februárban elkészült az egymilliomodik darab, majd az Év Magyar Autója 2025 választáson, története során második alkalommal, kiérdemelt a közönségdíjat is.

A Magyar Suzuki az új személyautók teljes hazai piacán a tavalyi évhez képest enyhe növekedésre számított. Végül a szektor 6,44 százalékos növekedést könyvelhetett el. Az esztergomi gyártóvállalat 1992-ben kezdte meg a sorozatgyártást, a 2025-ös újautó-eladási adatok alapján ezúttal 22. alkalommal végzett piacvezető helyen 14 258 regisztrált gépjárművel és 11,04 százalékos részesedéssel.

Népszerű autó a Swift is

A további, nem Esztergomban készült, de Magyarországon is forgalmazott, import hibrid Suzuki-típusok közül Swiftből 1967 darabot helyeztek forgalomba, amellyel a modell megszerezte

a B-kisautó szegmens első helyét.

Tavaly év végén megérkezett Magyarországra is a Suzuki első globális elektromos modellje, az eVitara, amely ötvözi a klasszikus SUV-élményt a legmodernebb elektromos technológiával akár 428 kilométeres hatótávval és 45 perces gyorstöltéssel. A vásárlók kétkerék-meghajtású (2WD) és összkerék-meghajtású (AllGrip-e) változatok, illetve három felszereltségi szint közül – GL, GL+ és GLX – választhatnak. Az új AllGrip-e rendszerrel és a Suzuki Connect szolgáltatással felszerelt eVitara a kompakt elektromos SUV-k új mércéjét kívánja felállítani. Az előértékesítés már tavaly megkezdődött a hazai márkakereskedésekben.