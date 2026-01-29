Figyelem, sokan nem tudják: ezekre a magyar autópályákra nem kell matricát vásárolni – térképen az ingyenes szakaszok
Vészesen közeleg a határidő, január 31-én Magyarországon lejár az éves vármegyei és országos autópálya-matricák érvényességi ideje. Azok, akik nem váltják meg időben az autópálya használatára jogosító e-matricát, a büntetést kockáztatják. Ezzel együtt nem árt tudni, hogy több szakasz is van a hazai gyorsforgalmikon, amelyek mentesülnek a díjfizetés kötelezettsége alól.
Autópálya-matrica 2026: ezekre a magyar autópályákra nem kell matricát vásárolni – térképen az ingyenes szakaszok
A Nemzeti Útdíjfizető Szolgálat honlapján is nyomon lehet követni, hogy épp mely szakaszok fizetősek. Mivel tavaly tovább bővült a hazai a gyorsforgalmi hálózat, miután átadták az M44-es autótút M5-ös autópálya és Szentkirály közötti szakaszát, az M6-os befejező részét, illetve az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti etapját, értelemszerűen több szakasz is fizetős lett.
Ugyanakkor az, hogy mely autópályára vonatkozik a díjfizetési kötelezettség, az a 45/2020-as ITM rendelet függvénye. A hatályos jogszabályba meglepő módon nem került be az M4-es autóút tavaly átadott szakasza, emiatt jelenleg hét gyorsforgalmi szakaszon sem kell fizetni a használatért:
- az M4-es autóút Vecsés–Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakasza;
- az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza;
- az M60-as autópálya Pécs délnyugati elkerülő szakasza az 58-as és 5826-os számú utak között;
- az M8-as autópálya;
- az M80-as autóút;
- az M9-es autóút 6-os számú főút és az 51-es számú főút közötti szakasza;
- az M9-es autóút (61-es számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza.
Új fizetős szakaszok és kedvezményes kategóriák is vannak
Idén három újabb útszakasz fizetős lett Pest, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében: az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak–Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug–Tiszakürt csomópontig. Öt megyére is sokkal olcsóbban lehet éves matricát vásárolni az M1-est és a korábban az M30-ast érintő forgalomkorlátozások miatt.
Az M1-es ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül fél áron használhatják az autósok a sztrádát. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024 februárjában lezárt szakaszát december 30-án adták át a forgalomnak;
kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.
Az autósok évek óta erősödő igénye, hogy a most 61 700 forintba kerülő éves országos matricát meg lehessen venni részletre, mert a sok kiadással terhelt év végi-év eleji időszakban nem tudják megvásárolni.
Idén elérhetővé vált a részletfizetési lehetőség is.
Az Autópálya Matrica szakemberei azt tanácsolják, hogy a sok változás miatt most semmiképpen ne megszokásból vásároljunk matricát. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy mi a jó választás, érdemes igénybe venni a matricakalkulátorokat, amelyek segítenek kiszámolni, melyik heti, havi vagy éves matrica éri meg a legjobban.
2026-ban is lehetőség van arra, hogy bizonyos járműtípusok és helyzetek esetében mentesítést vagy kedvezményt vegyünk igénybe. Részleges díjmentességre jogosultak lehetnek a mozgáskorlátozottak és nagycsaládosok, akik D2-es díjkategóriájú autópálya-matrica helyett D1-es díjkategóriába tartozó matricát vásárolhatnak, ha ezt előzőleg kérvényezték.
Ennyibe kerülnek az autópálya-matricák 2026-ban
A megszokott autópálya-matricák ára az infláció mértékével emelkedett. A legtöbb autós által használt matrica, a D1 kategória (személyautó, motorkerékpár, utánfutó) a következő árakon lesz kapható:
- napi matrica: 5550 forint;
- 10 napos matrica: 6910 forint;
- havi matrica: 11 170 forint;
- éves országos matrica: 61 760 forint;
- éves vármegyei matrica: 7190 forint.