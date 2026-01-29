Figyelem, sokan nem tudják: ezekre a magyar autópályákra nem kell matricát vásárolni – térképen az ingyenes szakaszok

Vészesen közeleg a határidő, január 31-én Magyarországon lejár az éves vármegyei és országos autópálya-matricák érvényességi ideje. Azok, akik nem váltják meg időben az autópálya használatára jogosító e-matricát, a büntetést kockáztatják. Ezzel együtt nem árt tudni, hogy több szakasz is van a hazai gyorsforgalmikon, amelyek mentesülnek a díjfizetés kötelezettsége alól.

Sokan nem tudják, hogy egyes magyar autópályákra nem kell matricát vásárolni / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Autópálya-matrica 2026: ezekre a magyar autópályákra nem kell matricát vásárolni – térképen az ingyenes szakaszok

A Nemzeti Útdíjfizető Szolgálat honlapján is nyomon lehet követni, hogy épp mely szakaszok fizetősek. Mivel tavaly tovább bővült a hazai a gyorsforgalmi hálózat, miután átadták az M44-es autótút M5-ös autópálya és Szentkirály közötti szakaszát, az M6-os befejező részét, illetve az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti etapját, értelemszerűen több szakasz is fizetős lett.

Ugyanakkor az, hogy mely autópályára vonatkozik a díjfizetési kötelezettség, az a 45/2020-as ITM rendelet függvénye. A hatályos jogszabályba meglepő módon nem került be az M4-es autóút tavaly átadott szakasza, emiatt jelenleg hét gyorsforgalmi szakaszon sem kell fizetni a használatért:

az M4-es autóút Vecsés–Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakasza;

az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza;

az M60-as autópálya Pécs délnyugati elkerülő szakasza az 58-as és 5826-os számú utak között;

az M8-as autópálya;

az M80-as autóút;

az M9-es autóút 6-os számú főút és az 51-es számú főút közötti szakasza;

az M9-es autóút (61-es számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza.

Ezek az autópálya szakaszok ingyenesek

Új fizetős szakaszok és kedvezményes kategóriák is vannak

Idén három újabb útszakasz fizetős lett Pest, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében: az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak–Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug–Tiszakürt csomópontig. Öt megyére is sokkal olcsóbban lehet éves matricát vásárolni az M1-est és a korábban az M30-ast érintő forgalomkorlátozások miatt.