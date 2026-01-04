Deviza
autózás
részletfizetés
spórolás
autópálya
autópálya-matrica
Magyarország
díjtétel

Autópálya-matrica 2026: soha nem látott változások lépnek életbe Magyarországon – aki tud róla, sokat spórolhat a vásárláskor

Az autósok számára kedvező fordulatot hoz a 2026-os év. Több vármegyében jelentősen csökken az éves autópálya-matrica ára, új fizetős szakaszok kerülnek be a rendszerbe, de megjelenik részletfizetés is, így sokan akár több tízezer forintot spórolhatnak a tavalyi díjakhoz képest.
VG
2026.01.04, 10:21
Frissítve: 2026.01.04, 10:44

Öt vármegyére is fél áron vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópálya-matrica, de 2026 más újdonságokat is hoz az autópályák használatában. Új fizetős szakaszok és új kategóriák lettek, akár 15 ezer forintot is spórolhatunk 2025-höz képest, és végre már részletre, csomagban is elérhető a 61 760 forintos éves országos matrica – írja közleményében az Autópálya Matrica.

Autópálya-matrica
Autópálya-matrica 2026: soha nem látott változások lépnek életbe Magyarországon / Fotó: Autópálya Matrica

Folytatódnak az útfelújítások, új fizetős szakaszok és új, kedvezményes kategóriák is lesznek

Idén három újabb útszakasz lesz fizetős, Pest, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében: az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug-Tiszakürt csomópontig. Öt megyére is sokkal olcsóbban lehet éves matricát vásárolni az M1-est és a korábban az M30-ast érintő forgalomkorlátozások miatt.

Az M1-es ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül fél áron használhatják az autósok a sztrádát. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024 februárjában lezárt szakaszát december 30-án adták át a forgalomnak; 

kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.

Az autósok évek óta erősödő igénye, hogy a most 61 700 forintba kerülő éves országos matricát meg lehessen venni részletre, mert a sok kiadással terhelt év végi-év eleji időszakban nem tudják megvásárolni. 

Idén elérhetővé vált a részletfizetési lehetőség is.

Az Autópálya Matrica szakemberei azt tanácsolják, hogy a sok változás miatt most semmiképpen ne megszokásból vásároljunk matricát. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy mi a jó választás, érdemes igénybe venni a matricakalkulátorokat, amelyek segítenek kiszámolni, melyik heti, havi vagy éves matrica éri meg a legjobban.

2026-ban is lehetőség van arra, hogy bizonyos járműtípusok és helyzetek esetében mentesítést vagy kedvezményt vegyünk igénybe. 

Részleges díjmentességre jogosultak lehetnek a mozgáskorlátozottak és nagycsaládosok, akik D2-es díjkategóriájú autópálya-matrica helyett D1-es díjkategóriába tartozó matricát vásárolhatnak, ha ezt előzőleg kérvényezték. 

A megszokott autópálya-matricák ára az infláció mértékével emelkedett.

Ezekre a matricaárakra számíthatunk idén

A legtöbb autós által használt matrica, a D1 kategória (személyautó, motorkerékpár, utánfutó) a következő árakon lesz kapható:

  • napi matrica: 5550 forint 
  • 10 napos matrica: 6910 forint 
  • havi matrica: 11 170 forint 
  • éves országos matrica: 61 760 forint 
  • éves vármegyei matrica: 7190 forint
