Figyeljen, ha autópályázik, fontos dátum közeleg – változnak az árak, és jön egy „olcsósított" matrica is az M1-es miatt

Az új évben sok minden változik, egyebek között az is, hogy az idei évtől elindul az autópályadíjak inflációkövető emelése. Mivel mindenkinek lejár az autópálya-matricája, az új megvásárlásakor mindenki szembesül ezzel.

Van, ahol olcsóbb lesz az autópálya használata / Fotó: Szakony Attila

Ugyanakkor tavaly számos sztrádát és sztrádaszakaszt adtak át, és végül a Strabag is képes volt kijavítani a hibáját az M30-as autópályán, még ha a Lázár János építési és közlekedési miniszter által megszabott határidőt nem is tudta tartani. Arra is érdemes figyelni, hogy az M1-es autópálya felújítása és más munkálatok miatt kedvezményes konstrukciót is bevezetnek több helyen.

Ezekre a matricaárakra számíthatunk idén

A legtöbb autós által használt matrica, a D1 kategória (személyautó, motorkerékpár, utánfutó) a következő árakon lesz kapható:

napi matrica: 5550 forint

10 napos matrica: 6910 forint

havi matrica: 11 170 forint

éves országos matrica: 61 760 forint

éves vármegyei matrica: 7190 forint

Az M1-es felújítása miatt idén megjelenik az M1-es regionális matrica, mely évente 15 ezer forintba kerül a D1-es kategóriában, és amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára érvényes.

A már említett M30-as autópálya felújításával kapcsolatos kálvária miatt idén Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is olcsóbb lesz az éves matrica, a kellemetlenségek kompenzálására az autósoknak mindössze 2500 forintot kell fizetniük a vármegye fizetős útjainak éves használatáért.

Az e-matricás rendszerben az adott vármegyei jogosultság a vármegye közigazgatási határán túl a szomszédos vármegye első lehajtójáig érvényes. Ennek alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei matricát vásárlók a következő szakaszokra váltanak jogosultságot:

M3-as autópálya Füzesabony és Polgár között

M30-as autópálya teljes szakasza az M3-as autópálya és Tornyosnémeti országhatár között

Az autósok mindemellett annak is örülhetnek, hogy idén is számos új autópálya szakasz készülhet el, ami biztonságosabbá, gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a közlekedést. Nézzük, milyen új autópályák átadására számíthatunk 2026-ban: